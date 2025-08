Va fi Lewis Hamilton la Marele Premiu al Olandei? Răspunsul enigmatic al britanicului: “Se întâmplă multe lucruri”

17:40

Adi Ilie a vorbit despre Universitatea Craiova, după startul noului sezon. Fostul internațional a venit cu un val de laude pentru un jucător ajuns în această vară la echipa din Bănie. Este vorba despre Assad Al Hamlawi, atacant care a impresionat încă de la primele meciuri în tricoul oltenilor. Atacantul de 24 de ani a […] The post Adi Ilie, val de laude pentru un jucător transferat în această vară de Universitatea Craiova: “În sfârșit!” appeared first on Antena Sport.