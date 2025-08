Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB și-a aflat adversara din play-off-ul Europa League: „Putem să ne batem”

18:00

Lando Norris a oferit prima reacţie, după victoria cu emoţii din Marele Premiu al Ungariei. Pilotul McLaren a declarat că schimbarea de strategie s-a dovedit a fi una excelentă pentru el. Lando Norris a intrat o singură dată la boxe, pentru schimbul de pneuri, în Marele Premiu al Ungariei. Deşi a fost atacat de coechipierul […] The post Lando Norris, savuros după victoria cu emoţii din Marele Premiu al Ungariei: “Sunt terminat!” appeared first on Antena Sport.