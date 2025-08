Achiziţia unui apartament devine tot mai greu de realizat în marile oraşe din ţara noastră

17:20

Un grup de peste 10.000 de hoteluri din Europa intenţionează să iniţieze un proces colectiv împotriva platformei Booking.com, acuzând compania de pierderi cauzate de aplicarea and #8222;clauzei celui mai mic preţ and #8221;, transmite DPA, care relatează cele ce urmează. Acţiunea este susţinută de HOTREC - Asociaţia europeană a sectorului ospitalităţii - şi de peste 30 de asociaţii hoteliere naţionale, iar dosarul va fi depus la un tribunal din Ţările de Jos, unde Booking.com are sediul central.