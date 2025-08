OFICIAL | Chelsea, lovitură pe piaţa transferurilor! 45 de milioane de euro pentru un internaţional de 19 ani

00:20

Dan Petrescu a oferit prima reacție după CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3. Antrenorul ardelenilor a lansat un atac la adresa arbitrajului, după ce echipa sa nu a primit penalty în finalul meciului. La faza respectivă, mingea l-a lovit în mâna lipită de corp pe Bancu. Dan Petrescu a făcut apoi scandal și a fost […]