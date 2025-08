Jurnal AntenaSport | Drum liber în Europa pentru cei de la FCSB

09:10

Heung-min Son s-a înţeles cu noul club şi va evolua în MLS, după despărţirea de Tottenham, club pentru care a evoluat în ultimii 10 ani. Fabrizio Romano a anunţat că mutarea la Los Angeles FC e ca şi făcută. LAFC are un lot cotat la 40 de milioane de euro, iar cel mai bine cotat […]