Surpriză pentru jucătorii de la Rapid! Un fost fotbalist al giuleştenilor, prezent la duelul cu FC Botoşani

Gigi Becali a dat o veste de ultim moment. Patronul campioanei a dezvăluit că Malcom Edjouma nu va mai pleca de la FCSB, iar campioana se va baza pe el la următoarele partide. Mijlocașul francez intrase în dizgrațiile lui Gigi Becali, în această vară. El a fost aproape să se transfere la rivala FCSB-ului, CFR […]