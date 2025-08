Populismul pensiilor speciale şi fragilitatea statului de drept

21:10

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a semnat contractul de finanţare pentru proiectul and #39; and #39;Portal unic al fermierilor solicitanţi ai sprijinului în agricultură and #39; and #39;, un demers strategic de digitalizare destinat simplificării accesului fermierilor la serviciile publice gestionate de agenţie.