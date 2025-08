Eroul Rapidului, Antoine Baroan, îi avertizează pe adversari după “dubla” cu Botoşani: “Sunt doar la 60%”

13:10

David Popovici a dezvăluit că a renunțat la visul de a reprezenta SUA. Campionul român a mărturisit că în copilărie, își dorea să concureze pentru americani. David Popovici a povestit totul la revenirea în țară, după Campionatele Mondiale de la Singapore. Înotătorul a reușit să cucerească două medalii de aur, la 100 și 200 […] The post Când a renunțat David Popovici la visul de a reprezenta SUA pentru a-i învinge pe americani sub tricolorul României appeared first on Antena Sport.