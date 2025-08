Sector 6 | Se deschide banda de autobuz pe Bulevardul Uverturii. 4 linii STB vor circula de la Dezrobirii până la Virtuții

11:40

În ciuda promisiunilor de austeritate și a unei hotărâri de Consiliu General care viza reducerea veniturilor din companiile municipale, indemnizațiile membrilor din Consiliul de Administrație (CA) al Companiei Municipale Parking București SA au fost triplate recent. În plus, bugetul rectificat pentru Compania Parking indică o creștere de peste 500% la capitolul salarii pentru CA, de […] The post Reforma salarială de la PMB, ignorată de propria companie: Venituri de trei ori mai mari în Consiliul de Administrație de la Parking București | EVZ appeared first on Buletin de București.