Importanţa voluntariatului în rândul tinerilor

10:00

Domeniul Știrbey din Buftea devine, între 8 și 10 august, epicentrul culturii muzicale și vizuale din România, odată cu desfășurarea celei de-a 14-a ediții a Festivalului Summer Well. Cu un line-up eclectic, trei scene distincte și o multitudine de zone dedicate relaxării, artei, gastronomiei și entertainmentului, Summer Well continuă să redefinească, an de an, experiența […]