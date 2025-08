Inteligenţa artificială loveşte în companiile de consultanţă. Pentru McKinsey, este o chestiune de viaţă şi de moarte

00:15

Sâmbătă seară, într-un apartament de la etajul şapte din Drumul Taberei, aerul devenise irespirabil. Căldura de august m-a împins să ies cu bicicleta, fără o destinaţie clară. Am pedalat printre blocuri şi maşini, până când am ajuns în zona Plaza. Acolo am descoperit, pentru prima dată, Parcul Liniei – un proiect urban care schimbă peisajul gri al cartierului.