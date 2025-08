Protest la Universitate față de doliul național în memoria lui Ion Iliescu

12:20

Bărbatul care conducea ambarcaţiunea implicată în accidentul de săptămâna trecută, din Golful Musura – Sulina, în urma căruia patru persoane au murit, a fost arestat pentru 30 de zile. Măsura vine după ce Curtea Militară de Apel Bucureşti a admis contestaţia Parchetului la decizia Tribunalului Militar Bucureşti care îl plasase sub control judiciar. În 31 … The post Conducătorul bărcii răsturnate în Delta Dunării a fost arestat appeared first on spotmedia.ro.