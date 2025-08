Reuters: Trump sugerează că Vance este probabilul său succesor în 2028

18:00

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a promis că va solicita o discuţie cu premierul Ilie Bolojan pentru a cere revizuirea unor măsuri fiscale deja asumate de Guvern, care au provocat nemulţumirea largă a personalului din învăţământ, potrivit HotNews.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Angajamentul a fost comunicat luni în cadrul unei întâlniri cu liderii celor trei mari federaţii sindicale din educaţie: Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia and #8222;Spiru Haret and #8221; şi Federaţia and #8222;Alma Mater and #8221;.