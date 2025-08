Emil Constantinescu: “La plecarea din această lume, Ion Iliescu a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei”

14:30

Consiliul Investitorilor Străini, alături de Centrul Român de Politici Europene (CRPE), cu sprijinul OMV Petrom și, de anul acesta, al Reprezentanței Comisiei Europene în România, au organizat a 27-a ediție a Academiei Europene a Tinerilor Lideri Politici, un program transpartinic de leadership destinat viitoarelor generații de politicieni și decidenți publici. Tema ediției din acest an […] The post A 27-a ediție a Academiei Europene a Tinerilor Lideri Politici. Tineri politicieni și experți au explorat soluții pentru „o Europă mai puternică și pregătită” first appeared on caleaeuropeana.ro.