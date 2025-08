Mihai Stoica, discurs dur! S-a dezlănţuit după ultimul meci: “Când vezi că unul e în groapă, nu mai arunci pământ”

13:20

Cristi Manea a anunţat luni seară că vrea să plece de la Rapid, acuzând puţinele minute (159) în care a fost folosit de Costel Gâlcă în acest debut de sezon, în care, chiar şi aşa, a oferit două pase decisive. Marius Şumudică susţine că fundaşul de 27 de ani cotat la 1.7 milioane de euro […] The post Cristi Manea are ofertă din Turcia şi forţează plecarea de la Rapid appeared first on Antena Sport.