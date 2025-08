Mormântul lui Ion Iliescu va beneficia de pază militară

19:00

Președintele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, Bogdan Suditu, susține că parcarea MAI din Piața Revoluției ar trebui să fie desființată, astfel încât spațiul public să fie redat oamenilor. Bogdan Suditu propune ca Primăria Capitalei să ceară Ministerului Afacerilor Interne (MAI) desființarea parcării respective. Reacția sa a venit după ce această din […]