FOTO | Surpriza neplăcută a unei bucureștence când a vrut să ia loc în STB. Scaunele sunt atât de murdare încât n-ai pune pe ele nici ciubote pline de noroi

12:50

Weeekenul acesta revine în Capitală Summer Well. Festivalul, aflat la cea de-a 14 ediție reunește la fel ca în fiecare an artiști din zone muzicale diferite. Mulți dintre ei se află pentru prima dată pe […] Articolul Summer Well își poate scoate buletin în weekend. La ediția a 14-a a Festivalului, care începe vineri, urcă pe scenă Empire of the Sun, Isabel LaRosa, Ari Abdul apare prima dată în B365.