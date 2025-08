FPTR: Litoralul românesc, ţinta unei campanii de discreditare în sezonul estival

13:30

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susţine că în România ONG-urile funcţionează într-un and #8222;no man and #39;s land and #8221; lipsit de control şi transparenţă, acuzând că multe dintre ele au devenit canale de optimizare fiscală, influenţă politică şi concurenţă neloială, potrivit unui comunicat al europarlamentarului. Piperea critică lipsa unui cadru legal eficient şi compară situaţia din România cu cea din SUA, unde, spune el, Departamentul de Justiţie are atribuţii clare privind monitorizarea şi sancţionarea organizaţiilor nonguvernamentale cu agendă ostilă.