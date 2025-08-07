Ce putem face weekendul acesta în București. Avem Anatolian Food Fest, „Cinema sub stele”, Summer Well, petreceri, expoziții și multe altele care colorează orașul
B365.ro, 7 august 2025 03:10
Weekendul se apropie cu pași repezi și la fel cum ne-a obișnuit nu vine cu mâna goală. Se întâmplă foarte multe lucruri în oraș și în acest sfârșit de săptămână în București.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 2 ore
03:10
Ce putem face weekendul acesta în București. Avem Anatolian Food Fest, „Cinema sub stele”, Summer Well, petreceri, expoziții și multe altele care colorează orașul # B365.ro
Weekendul se apropie cu pași repezi și la fel cum ne-a obișnuit nu vine cu mâna goală. Se întâmplă foarte multe lucruri în oraș și în acest sfârșit de săptămână în București.
Acum 12 ore
19:30
Metoda „Școala de șoferi”: Mai mulți tineri din București au rămas și fără bani, și fără permis. Înainte de a susține examenul, școala la care erau înscriși a dispărut # B365.ro
Mai mulți tineri din București au fost păcăliți de o școală auto: după ce au plătit și au făcut câteva ore de condus, școala a dispărut, iar ei nu au mai putut susține examenele.
18:10
Liniile 10, 25 și 47, blocate pe Strada Progresului din Sectorul 5. STB anunță că este vorba despre un „incident tehnic” # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că liniile 10, 25 și 47 sunt blocate la acest moment pe Strada Progresului din Capitală. Conform informațiilor ce au fost oferite călătorilor, cele trei linii de transport
17:50
Disperarea unei bucureștence căreia i-a luat foc mașina pe A2, în drum spre mare. „Le mulțumesc din tot sufletul celor 4 bărbați care au oprit și m-au ajutat să sting focul” # B365.ro
O bucureșteancă a cărei mașină a luat foc în timp ce se afla pe Autostrada A2, în drum spre mare, și-a povestit experiența pe internet. Femeia a ținut să le mulțumească bărbaților care i-au sărit
17:30
VIDEO | A început dezafectarea Planșeului Unirii, anunță Daniel Băluță. Imagini de pe șantierul din centrul Capitalei # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a anunțat bucureștenii că astăzi, 6 august a început dezafectarea Planșeului Unirii. Placa de beton veche și degradată din centrul Bucureștiului, pe care experții au încadrat-o în clasa tehnică IV
17:20
Două linii STB au program prelungit mâine seară, pentru meciul dintre FCSB – KF Drita. Sunt anunțate și posibile modificări de traseu, dacă situația o va impune # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii că prelungește programul liniilor 90 și 104, pentru preluarea spectatorilor meciului FCSB – KF Drita. Meciu are loc mâine, 7 august, de
16:20
Ocoliți șuberekul! Trei linii STB au trasee deviate, în weekend, pentru Anatolian Food Fest, festivalul de bunătăți turcești. Pe unde vor circula autobuzele 100, 203 și 205 # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii că începând de vineri, 8 august până luni 11 august mai multe linii au traseul devitat. Aceste măsuri au fost luate pentru
16:10
Lista fermă a unei bucureștence care caută chirie în Cotroceni: 2 camere, balcon, de preferat deschis sau măcar uși franțuzești. ”Mai am și alte pretenții? Oooo, da! Brace yourself” # B365.ro
Cât mai mulți tineri decid să se multe în Capitală, iar odată cu decizia de a schimba orașul vine și responsabilitaea de a căuta un loc în care să stai. Acesta a fost și cazul
16:10
Unde sunt turiștii străini din București când nu-i găsești? S-au dus cu toții la „Aripile lui Băluță”, să-și facă poze cu tramvaiul, așa crede PS4 # B365.ro
Bucureștenii au început să se amuze pe internet de un mesaj transmis de Primăria Sectorului 4 în care se anunță că monumentul realizat la Eroii Revoluției („Aripile lui Băluță") este unul dintre locurile care îi
15:40
FOTO | Țarcul-capcană, o nouă metodă de capturare a câinilor fără stăpân, folosită de ASPA București. „Dacă îl vedeți prin oraș, nu interveniți asupra lui și nu deschideți poarta” # B365.ro
ASPA București anunță că folosește o nouă metodă de capturare a cățeilor fără stăpân: țarcul-capcană. Această metodă nu este traumatizantă pentru blănoși și are scopul de reduce stresul animalelor și de a crește eficiența intervențiilor.
15:40
VIDEO | Ion Iliescu, povestit de peste 20 de personalități și lideri politici, de la Nadia la Nicolae Manolescu și Adrian Năstase. Un fost consilier a lansat azi documentarul # B365.ro
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit ieri la 95 de ani. În ziua funeraliilor de stat, un apropiat al lui, Ionuț Vulpescu a lansat un documentar în memoria fostului Șef al Statului, intitulat
Acum 24 ore
14:50
FOTO | Detaliul bizar de pe crucea lui Ion Iliescu: lipsește inscripția-simbol, prezentă pe toate crucile de la Iisus încoace # B365.ro
În imaginile ce au apărut pe internet cu crucea lui Ion Iliescu se poate observa că de pe această lipsesc inscripții importante. Mai precis, pe aceasta nu sunt notate literele „INRI", acronimul ce se inscripționează
14:50
FOTO | Trotuarul prins ca-n chingi din București. Pe o parte e o mașină parcată, pe cealaltă un coș de gunoi. ”Acum chiar nu mai ai cum să-l folosești” # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 3 a povestit cum bucuria montării unor coșuri de gunoi pe stradă s-a transformat rapid în frustrare. El a descoperit că acestea au fost amplasate greșit, aproape pe mijlocul trotuarului. Situația
14:30
FOTO | O mașină arde, cu fum gros și negru, pe A1, pe sensul dinspre București spre Pitești. Din cauza incendiului auto, se circulă dirijat pe o singură bandă # B365.ro
O mașină a luat foc pe Autostrada A1 București – Pitești, iar traficul este îngreunat la kilometrul 53, pe sensul spre Pitești, în zona Corbii Mari: pompierii se află la fața locului și intervin pentru
14:30
Primul mesaj al lui Cristian Tudor Popescu, după moartea lui Ion Iliescu: „Dumnezeu să-l judece pe Ion Iliescu, de vreme ce noi, românii, nu am fost în stare” # B365.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut primele declarații după anunțul decesul lui Ion Iliescu, fostul Președinte al României. Tudor Popescu a spus că Dumnezeu îl va judeca, având în vedere că românii nu au putut. Ce
14:10
West Side Hallo Fest 2025, etapa pentru comercianți: au început înscrierile pentru cel mai mare Festival de Halloween din România Are loc la baza digului Lacul Morii, în octombrie # B365.ro
Știm că e abia august, vara încă nu s-a terminat, însă administrația de sector anunță că West Side Hallo Fest 2025 a ajuns în prima etapă: cea pentru comercianți. Au început înscrierile pentru cei care
13:50
Lion Party la Grădina Zoologică din București, în weekend E Ziua Leului și va fi petrecere cu tort, ateliere și magneți de frigider cu poza sărbătoritului # B365.ro
Sâmbătă, 9 august la Grădina Zoologică din București avem o aniversare. Cu mic cu mare, bucureștenii pot veni să îi ureze regelui junglei la mulți ani. Intrarea se face prin achiziționarea biletului de la Grădina
13:50
FOTO | Aventuri în București cu o mașină cu portiera uitată deschisă. Un om cumsecade l-a căutat și dimineața, și seara pe șoferul uituc # B365.ro
Un bucureștean a observat în drumul său că o mașină a fost uitată cu portiera deschisă într-o parcare de prin Sectorul 3. Văzând că situația nu s-a schimbat câteva ore mai târziu, a decis să
13:30
Ion Iliescu, chefuind trei ore într-un restaurant chinezesc. O imagine pe care mintea refuză să o zugrăvească # B365.ro
De peste 30 de ani se văd, scriu, se spun și se aud lucruri despre Ion Iliescu, iar în cele nici 24 de ore care au trecut de când a murit cantitatea de cuvinte despre
13:10
Concert de saxofon în Piațeta Favorit, în al doilea weekend din maratonul de spectacole Donia, „The Lady with the Sax”, cântă de la 20:30 # B365.ro
În acest weekend, continuă „Serile culturale în Piațeta Favorit". Primăria Sectorului 6 anunță că sâmbătă seară, 9 august, va avea loc un recital de saxofon în Piațeta Favorit. Donia,fostă concurentă „Vocea României" și „X Factor"
12:50
FOTO | Surpriza neplăcută a unei bucureștence când a vrut să ia loc în STB. Scaunele sunt atât de murdare încât n-ai pune pe ele nici ciubote pline de noroi # B365.ro
În ultimul timp călătoriiile cu mijloacele care fac parte din transportul comun au devenit mai mult o experiență neplăcută. Oamenii se plâng de lipsa aerului condiționat din vehicule și tot felul de alte probleme peste
12:50
Se-ntâmplă ceva ciudat azi la Apaca. După incendiu, tramvaie blocate în coloană. E trafic oribil în intersecția Iuliu Maniu cu Doina Cornea # B365.ro
Un călător îi anunță pe ceilalți, într-o postare pe internet, că tramvaiele sunt blocate în intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Doina Cornea, în intersecția de la Apaca. Deocamdată, reprezentanții Societății de Transport București nu
12:40
Cuvintele doamnei Nina, la catafalcul lui Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni. Aproape 80 de ani au fost împreună # B365.ro
Soția lui Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis primul mesaj după decesul fostului Președinte al României. Aceasta a depus o coroană făcută din sute de trandafiri albi, care se află la catafalcul lui Ion Iliescu,
12:10
Hai ca mai sunt locuri și pe acoperiș Un crâmpei din distracția cu aglomerația din autobuze, pe traseul suspendatului tramvai 41. Ori prinzi loc pe scară, ori stai pe bară # B365.ro
Nici măcar o săptămână nu a trecut de când tramvaiele liniei 41 sunt suspendate, însă călătorii deja nu mai suportă situația: aglomerația din autobuze este de nedescris, abia se mai închid ușile. Amintim că, pentru
12:00
„Ssstai nemissscat, intru primu’ la dusss” Un bucureștean s-a trezit cu un piton în baie. Proprietara șarpelui admite că reptila, „crescută ca un membru al familiei”, mai și evadează # B365.ro
Un incident care pare inedit s-a petrecut într-un bloc din Capitală. Un bărbat a avut un piton în baia locuinței lui, care aparținea unei vecine. Proprietara a precizat că reptila se mai plimbă și evadează
11:20
VIDEO | Dl. Negoiță, și azi pe frontul de război la lada de gunoi. Vorbește cu caps lock cu „bucureștenii răutăcioși” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, continuă să-i cercte pe bucureștenii din această zonă a Capitalei că nu colectează selectiv gunoiul. Edilul a precizat că, în perioada următoare, toate punctele de colectare selectivă a deșeurilor vor
11:00
ALERTĂ | Incendiu în București, în zona Apaca. O coloană uriașă de fum se ridică dintre blocuri și de la mare depărtare # B365.ro
Un incendiu a izbucnit în urmă cu scurt timp în zona Apaca din Capitală, iar fumul dens se vede de la mare distanță. Un bucureștean a pozat coloana de fum negru și a anunțat că
10:30
FOTO | Șantierul de la Unirii, văzut în premieră de foarte mai aproape, dintre macarale și excavatoare. Refacerea planșeului a intrat într-o nouă etapă # B365.ro
Lucrările de la Planșeul Unirii avansează și au ajuns deja într-o etapă nouă, odată cu finalizarea devierii cursului râului Dâmbovița. Constructorul a făcut anunțul și a publicat imagini inedite de pe șantierul din inima Bucureștiului.
10:00
Noi restricții pentru Șantierul M6, tot la Fântâna Miorița, pe Șoseaua București-Ploiești – DN1. Metrorex anunță noile modificări în trafic # B365.ro
Metrorex anunță că vor fi noi restricții în zona de la Fântâna Miorița, Gara Băneasa, pe Șoseaua București – Ploiești, DN1. Acestea sunt impuse, începând de sâmbătă, 9 august, pentru că se desfășoară lucrări pentru
09:30
Dimineață cu ceață periculos de densă pe autostrada de la București la mare, încă de la ieșirea din oraș. „Pe A2, vizibilitatea e redusă”, avertizează Centrul Infotrafic al Poliției # B365.ro
Dimineață complicată pentru șoferii care au avut drum pe Autostrada A2 București – Constanța: Centrul Infotrafic anunță vizibilitate redusă din cauza ceții. De asemenea, un membru al comunității „Info Trafic Bucuresti si Ilfov" a anunțat
09:10
Noi șantiere la linii de tramvai încep, luna aceasta, în București. Prea-distrusele șine de pe Bulevardele Basarabia și Chișinău sunt pe listă # B365.ro
În transportul public din București, probabil cea mai mare și mai gravă problemă este starea dezastruoasă a câtorva zeci de kilometri de linii de tramvai. Vești despre șine deja rupte ori șine care se umflă
09:00
„Aici e casa lui Ion Iliescu”. Surpriza extrardinară pe care o ai când cauți, în București, unde anume în Primăverii a locuit aproape 30 de ani # B365.ro
Ion Iliescu, primul Președinte al României după Revoluția din '89, a murit ieri la 95 de ani. Acesta a decedat la spital, fiind acompaniat de soția lui, Nina Iliescu. Cei doi au fost împreună de
08:40
Funeraliile de stat pentru Ion Iliescu au început. Sicriul, depus azi la Palatul Cotroceni. Ce reguli trebuie să respecte bucureștenii care vin aici să-și ia rămas bun # B365.ro
Miercuri dimineață, 6 august, au început funeraliile de stat în onoarea lui Ion Iliescu, fostul președinte al României. Sicriul este transportat de la Spitalul SRI „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" la Palatul Cotroceni. Guvernul României a
08:00
Cum s-a mutat Ion Iliescu în sufrageria mea, pe care a împărțit-o în două, în copilăria din anii ’90, aproape de București # B365.ro
M-am născut cu vreo doi ani înainte de Revoluție, într-un oraș de provincie, într-un bloc prin spatele căruia trecea zilnic un tren spre București. Copilăria noastră a curs încet, pe îndelungul parcurs al anilor '90,
Ieri
19:40
Bunul samaritean din Berceni. O fetiță și-a pierdut portofelul, el l-a găsit și l-a dus la Poliție. Mama copilei:. „Mulțumesc! Ce bine că mai există oameni cu suflet” # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 4 nu au uitat cum mai e să faci fapte bune. O mamă a povestit pe grupul de Facebook „Sector 4 Berceni" cum fiica ei și-a recuperat portofelul pierdut. Acesta a fost
19:40
Traian Băsescu, după moartea lui Ion Iliescu: Condoleanţe Doamnei Nina, apropiaților și respectul cuvenit memoriei Primului Preşedinte Ales al României # B365.ro
Trăian Băsescu, fostul președinte al României a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Ion Iliescu. Ion Iliescu s-a stins din viață, astăzi, 5 august la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României
19:30
Primul mesaj transmis de Președintele României, Nicușor Dan, după moartea lui Ion Iliescu: Istoria îl va judeca # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis primul mesaj după decesul lui Ion Iliescu. Acesta a transmis că istoria va fi cea care îl va judeca pe fostul șef al statului. Acesta este primul Președinte al
18:50
Ion Iliescu a murit după 57 de zile de agonie la Spitalul SRI Agrippa Ionescu din București. „Decesul a fost înregistrat pe 5 august, la ora 15:55” # B365.ro
În urmă cu câteva minute, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" a anunțat că fostul președinte Ion Iliescu a încetat din viață. Spitalul a transmis că decesul a fost înregistrat la ora 15:55.
18:20
Oficial: Vor fi funeralii de stat pentru Ion Iliescu. În București, la Patriarhie au bătut clopotele la scurt timp după ce fostul președinte a murit # B365.ro
Guvernul României a făcut, cu puțin timp, în urmă anunțul oficial în legătură cu moartea lui Ion Iliescu, informând și că programul funeraliilor va fi comunicate în perioada ulterioară. Fostul Președinte al României s-a stins
18:20
Adrian Năstase: A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie românească. Îi datorez intrarea mea în politică # B365.ro
Premier când Ion Iliescu era președinte, Adrian Năstase a publicat, pe blogul său, la scurt timp după ce fostul președinte a murit, mesajul său. Mai jos, textul integral. „A fost un om de stat care
18:10
Grindeanu, șeful PSD, după ce Ion Iliescu a murit: Pentru mine și colegii mei, rămâne liderul care a marcat fundamental evoluția partidului # B365.ro
Primul politician care a vorbit despre după ce vestea că Ion Iliescu a murit a ajuns în spațiul public este președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Ion Iliescu a murit. Grindeanu, PSD: A marcat fundamental
18:00
BREAKING | Taxele locale cresc cu 70%, așa a discutat dl. Bolojan primarii veniți la Palatul Victoria. Deci, impozit mai mare pe clădiri, teren, mașini # B365.ro
Potrivit discuțiilor purtate marți de premierul Ilie Bolojan cu primarii care au venit la Guvern să ceară continuarea proiectelor locale, taxele locale vor fi majorate de anul viitor cu 70%. Constantin Toma, primarul din Buzău
18:00
Ultimul mesaj transmis pe blogul său de fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost cel în care îl felicita pe Nicușor Dan pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din 2025. Acesta a transmis că victoria fostului
17:50
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit la vârsta de 95 de ani, anunță mai publicații, inclusiv Antena 3 – CNN. A murit la Spitalul Clinic de Urgență "Agrippa Ionescu" din București (Spitalul SRI)
17:50
Ion Iliescu a murit. Cine a fost tovarășul devenit domn cu surâs inconfundabil. A marcat România postdecembristă, unele decizii ale sale au dat foc Bucureștiului, la propriu # B365.ro
Ion Iliescu, o viață lungă, lungă, pasională și angajată pusă în slujba partidelor (PCR, CFSN, PDSR, PSD), cu o carieră fulminantă desfășurată pe zeci și zeci de ani (defunctul a intrat în UTC în august,
17:30
VIDEO | Vrei să faci același drum prin București în -3 minute sau în +15? Demonstrația primarului Ciucu, pe banda STB de pe Uverturii. „Avem problemă de trafic, nu de mobilitate” # B365.ro
Primarul din Sectorul 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu consideră că orașul are mai degrabă o problemă de trafic, și nu una legată
16:50
Anatolian Food Fest, festivalul de baclavale, șuberek, adana, lahmacun și kunefe e, în weekend, în București. Pe Kiseleff vor fi nu doar bunătăți turcești, ci și muzici și derviși rotitori # B365.ro
Weekendul acesta revine în Capitală Anatolian Food Fest. Bucureștenii vor fi întâmpinați de preparate turcești, printre care se numără lahmacun, gozleme, kebaburi aromate, baclava, înghețată turcească, cataif și cafea la nisip sau șerbet. Intrarea este […] Articolul Anatolian Food Fest, festivalul de baclavale, șuberek, adana, lahmacun și kunefe e, în weekend, în București. Pe Kiseleff vor fi nu doar bunătăți turcești, ci și muzici și derviși rotitori apare prima dată în B365.
16:10
Urmează Portul Metrorex București, cu cheiul și dana pe partea stângă ️ Compania de transport cu metroul devine și operator naval, feroviar și teleferic # B365.ro
Metrorex devine operator feroviar, naval și de teleferic. Acestea sunt noi activități incluse în statutul operatorului de transport subteran din București, care este în subordinea Ministerului Transporturilor. Metrorex este acum operator feroviar, dar și naval […] Articolul Urmează Portul Metrorex București, cu cheiul și dana pe partea stângă ️ Compania de transport cu metroul devine și operator naval, feroviar și teleferic apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Străzi și trotuare din Sectorul 2 care duhnesc a gunoi prin poze ținute departe de nas. Bucureștean exasperat: Sunt focare! # B365.ro
În Sectorul 2, pe oriunde te plimbi vezi împânzit pe străzi și trotuare doar gunoi. E lăsat fie în saci menajeri, fie la voia întâmplării. Bucureștenii care locuiesc în acest sector se plâng constant de […] Articolul FOTO | Străzi și trotuare din Sectorul 2 care duhnesc a gunoi prin poze ținute departe de nas. Bucureștean exasperat: Sunt focare! apare prima dată în B365.
15:30
„Bucureștiul Posibil” sau cum putem aduce chiar noi în oraș oazele de care avem nevoie. Străzi pentru Oameni transformă 12 năpădite de mașini și de betoane. Deocamdată, virtual # B365.ro
Străzi pentru Oameni anunță un proiect prin care dorește să aducă în fața oamenilor „Bucureștiul Posibil”, adică să arate cum ar putea fi transformate și redate comunității anumite locuri pline de mașini și de beton […] Articolul „Bucureștiul Posibil” sau cum putem aduce chiar noi în oraș oazele de care avem nevoie. Străzi pentru Oameni transformă 12 năpădite de mașini și de betoane. Deocamdată, virtual apare prima dată în B365.
