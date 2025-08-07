Metodă nouă – Cum își mai trag la gioale nea Mihăiță și dom’ Costel ca să nu se mai audă icnetele în tăt rondul din Podu Roș

Pentru că tot a fost ieri olecuță de dezlegare la pește, la undelemn și, mai ales, la vin, iar pe seară, pe răcoare, limbile unora s-au mai dezlegat o țâră pe motiv că au avantajat una din dezlegări în defavoarea altora și astfel am mai aflat și noi unele treburi importante pentru țară și bobor. Deci haideți să vă spunem despre ce se mai bârfește în ultima perioadă prin politichia de Bahlui, stimați telespectatori!

