Traseul de weekend: propunerea ZDI – Idee de drumeție prin Codrii Iașului: de pe Dealul Repedea la Stâna Poieni
Ziarul de Iasi, 7 august 2025 04:20
Ești pasionat de drumeții? Orice provocare de a urca pe vârfurile munților e o încântare pentru tine? Atunci de ce să nu încerci o aventură și prin Codrii Iașului? „Ziarul de Iași" îți propune un traseu de 10 kilometri, comparabil cu unul montan, care te va purta prin păduri și poieni pline de flori. Profită de ultima lună de vară, încalță-te adecvat și pornește la drum!
• • •
Val de traumatisme în UPU Iași. Zeci de pacienți ajung zilnic cu fracturi, iar secțiile de ortopedie sunt arhipline # Ziarul de Iasi
Zeci de pacienți ajuns zilnic în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon" din Iași cu traumatisme. Majoritatea fiind fracturi cauzate de căderi accidentale.
04:20
04:20
Medicii din Iași sunt șocați de cazul unei tinere de 22 de ani care a ajuns la a cincea cezariană. Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară # Ziarul de Iasi
O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Deși este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau chiar a patra cezariană, în condițiile în care recomandarea medicală este de a nu depăși două astfel de intervenții.
04:20
Optimizări financiare la UAIC: profesorii vor preda mai mult în fiecare lună, secretarele pierd 800 de lei la salariu. Sindicatul se revoltă, dar împotriva Ministerului Educației # Ziarul de Iasi
Modificări majore pe plan financiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", care nu sunt pe placul tuturor angajaților. Conform deciziei la nivel central, crește norma didactică pentru cadrele didactice: profesorii și conferențiarii, spre exemplu, vor susține încă 3 ore în plus pe săptămână. Dacă dascălii muncesc mai mult, personalul auxiliar va avea salariile ajustate: secretarele, laboranții, administratorii financiari etc. rămân fără un spor care le aducea până la 800 de lei la salariu. Rectorul susține că vor fi reevaluate criteriile pe baza cărora se acordă acest spor din toamnă, dar nu vor mai primi toți angajații lefuri la fel de mari.
Acum 2 ore
03:20
Se împlinesc astăzi optzeci de ani de la prima folosire a bombei atomice, la 6 august, la Hiroshima. Urmată la scurt timp de lovitura împotriva orașului Nagasaki, această acțiune avea să ducă la intrarea omenirii în era nucleară – o eră din care nu am ieșit și nici nu vom ieși prea curând – dacă o vom face vreodată.
03:20
Copiii descoperă secretele filmului alături de Anca Damian și Olimpia Melinte, la Cinema Ateneu # Ziarul de Iasi
Copiii pot avea parte de educație cinematografică prin participarea la inițiativa „Aici, Cinema Junior", în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) 16. Evenimentul are loc duminică, 10 august, la Cinema Ateneu, de la ora 11.00, și vor participa regizoarea Anca Damian și actrița Olimpia Melinte.
03:20
„Jaful secolului” la Iași. Festivalul Serile Filmului Românesc a dat startul celei de-a 16-a ediții # Ziarul de Iasi
Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) a dat startul celei de-a 16-a ediții miercuri, 6 august, la Iași, cu o conferință de presă organizată la Hotel Unirea. Timp de cinci zile, orașul devine din nou capitala filmului românesc, cu peste 40 de evenimente care celebrează cinematografia autohtonă și vocile feminine din industrie. SFR 16 se desfășoară în perioada 6-10 august.
03:20
Polițiștii ieșeni au depistat, luni, 5 august, doi bărbați care conduceau autoturisme sub influența alcoolului, unul dintre aceștia fiind surprins și cu o viteză peste limita legală, chiar în municipiul Iași.
03:20
Metodă nouă – Cum își mai trag la gioale nea Mihăiță și dom’ Costel ca să nu se mai audă icnetele în tăt rondul din Podu Roș # Ziarul de Iasi
Pentru că tot a fost ieri olecuță de dezlegare la pește, la undelemn și, mai ales, la vin, iar pe seară, pe răcoare, limbile unora s-au mai dezlegat o țâră pe motiv că au avantajat una din dezlegări în defavoarea altora și astfel am mai aflat și noi unele treburi importante pentru țară și bobor. Deci haideți să vă spunem despre ce se mai bârfește în ultima perioadă prin politichia de Bahlui, stimați telespectatori!
03:20
Legăturile lui Ion Iliescu cu județul Iași. „Era îmbrăcat cu o flanelă împletită de lână de casă” # Ziarul de Iasi
Fostul lider social-democrat Ion Solcanu povestește despre fostul președinte al României.
03:20
Pe urmele materialelor din Belarus, cu posibil uz militar, sechestrate în drum spre Transnistria. „Suntem nevinovați”, spun reprezentanții companiei din Tiraspol # Ziarul de Iasi
Articolul „Tone de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria. Pot fi folosite în fabricația dronelor. Răspunsul avocaților" publicat în exclusivitate în ediția de ieri a cotidianului nostru a provocat reacții imediate. Compania destinatară a mărfii, Moldavizolit, ne-a transmis un mesaj în limba română prin care susține că respinge categoric suspiciunile de implicare în activități militare.
Acum 6 ore
23:20
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs miercuri seara în satul Războieni, comuna Ion Neculce.
Acum 12 ore
19:20
Jose Mourinho a izbucnit în lacrimi după decesul fostului antrenor al echipelor CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş, Jorge Costa: „Face parte din istoria mea” # Ziarul de Iasi
Portughezul Jose Mourinho, actualul antrenor al echipei turce Fenerbahce Istanbul, l-a amintit marți, cu emoție, pe compatriotul său Jorge Costa, descriindu-l ca fiind un mare căpitan și o piesă esențială în traiectoria sa ca antrenor, după ce a aflat de moartea acestuia la vârsta de 53 de ani, în urma unui stop cardiac, informează EFE, citat de Agerpres.ro.
19:20
Val de elevi într-o localitate de la marginea Iașului: Trei școli noi în construcție pentru a răspunde creșterii populației școlare/VIDEO # Ziarul de Iasi
Numărul copiilor din comuna Valea Lupului crește într-un ritm atât de accelerat încât, anual, școala ar avea nevoie de un nou corp de clădire pentru a putea asigura spațiile necesare procesului educațional. Dacă anul acesta au absolvit patru clase de a IV-a, din toamnă vor începe nu mai puțin de zece clase pregătitoare. În prezent sunt în construcție trei corpuri noi de școală, dintre care unul va fi dat în folosință în luna septembrie 2025. Până la finalizarea tuturor lucrărilor, o parte dintre elevi va învăța în școli modulare.
17:20
FOTO/VIDEO Străzi inundate și copaci doborâți de vânt, după „potopul” care a lovit vestul Iașului # Ziarul de Iasi
O furtună puternică a lovit miercuri, la prânz, Iașul, mai ales partea de vest a municipiului.
16:20
Pensionar agresat de vecina de apartament, în CUG. Femeia, acuzată că l-a tăiat la gât, a fost dusă la Socola # Ziarul de Iasi
Un incident a pus pe jar politia din Iași. Un apel la 112 anunța că o femeie i-a tăiat gâtul unui vecin, în scara unui bloc de pe Aleea Tudor Neculai iar la fața locului au fost trimise echipaje de poliție și ambulanțe. Ajunși la fața locului, infracțiunea nu s-a confirmat decât parțial, din fericire.
16:20
FC Politehnica Iași a intrat oficial în insolvență. Clubul promite că va continua lupta pentru promovare # Ziarul de Iasi
FC Politehnica Iași a intrat, începând de astăzi, în procedura de insolvență, după ce Tribunalul Iași a validat cererea clubului în dosarul 3748/99/2025. Măsura, explică oficialii, este una necesară pentru a asigura continuitatea activității și pentru a stabiliza situația financiară grav afectată de retrogradarea în Liga a II-a.
16:20
Iașiul este astazi miercuri sub avertizare de cod portocaliu de fenomene meteo severe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, intervalul vizat este cuprins între orele 13:00 și 19:00, când sunt așteptate vijelii puternice, descărcări electrice frecvente și averse torențiale.
Acum 24 ore
15:20
A7 – filmare dronă și auto: tronsonul Focșani-Bacău, surprinzător de avansat. O perspectivă detaliată a șantierului și zonelor finalizate # Ziarul de Iasi
O nouă filmare video de pe Autostrada Moldovei A7 Focșani – Bacău au fost publicate pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură.
15:20
Inspectoratul pentru Situații de Urgență contrazice CJ: spitalul mobil este complet și se află în conservare # Ziarul de Iasi
La ultima ședință de plen a aleșilor județului au fost făcute afirmații potrivit cărora unele echipamente ar fi dispărut, iar complexul nu mai e racordat la utilități.
14:20
Unde va juca Son Heung-min, după un deceniu petrecut la Tottenham? A fost în tribună la un meci din MLS # Ziarul de Iasi
Son Heung-min a acceptat marţi să semneze un contract cu Los Angeles FC, finalizând astfel transferul său în Major League Soccer după un deceniu petrecut la Tottenham Hotspur, potrivit News.ro.
12:20
Șofer de TIR zdrobit de un alt autotren din cauză că unuia dintre conducători i s-a părut că o autoutilitară de pe marginea drumului face o manevră suspectă # Ziarul de Iasi
Două autotrenuri s-au ciocnit frontal la Ruginoasa, din cauza unei manevre riscante a unuia dintre șoferi. În urma coliziunii, șoferul nevinovat a fost practic strivit.
11:20
În teza sa de doctorat, susținută cu Raymond Aron, Neagu Djuvara analiza ciclicitatea ireversibilă a imperiilor, precum și contracția timpului lor de dominație. Am senzația că modelul democratic liberal al Occidentului, cu Statele Unite și Europa drept piloni, se apropie de final.
10:20
LIVE TEXT | Funeraliile lui Ion Iliescu – Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Palatul Cotroceni. Accesul publicului, permis de la ora 13.00 # Ziarul de Iasi
Funeraliile de stat în onoarea fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, încep, miercuri, când sicriul va fi transportat la Palatul Cotroceni şi depus în Sala Unirii. După o slujbă religioasă va începe ceremonia de prezentare a condoleanţelor de către înalţi oficiali, iar de la ora 13.00 va fi permis accesul publicului, scrie News.ro.
Ieri
04:20
Încă un contract e gata de semnat pe A8. Este cel mai dificil tronson de pe Autostrada Unirii # Ziarul de Iasi
Nicio contestație nu a fost depusă în termenul legal după desemnarea câștigătorului licitației pentru pachetul de proiectare și lucrări pe lotul Grințieș-Pipirig.
04:20
Astăzi prăznuim Schimbarea la Față a Domnului: Tradiții, semnificații și obiceiuri românești # Ziarul de Iasi
Creștinii ortodocși prăznuiesc, astăzi 6 august, Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele douăsprezece praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe. Sărbătoarea amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos, pe Muntele Tabor, și-a descoperit slava divină înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan. În acea clipă, fața Lui a strălucit „ca soarele", iar hainele I-au devenit „albe ca lumina", prefigurând astfel Învierea și slava cerească.
04:20
Un bărbat care nu a găsit un taxi liber să-l transporte trei kilometri a ajuns în fața judecătorilor # Ziarul de Iasi
Un ieșean a ajuns în fața judecătorilor pentru că nu a găsit un taxi.
04:20
CTP Iași a avut încasări mai mari decât estimările: profit pe linie, inclusiv pe rutele metropolitan. Bonusul directorilor a sărit de un milion de lei # Ziarul de Iasi
Compania de Transport Public (CTP) Iași a avut venituri mai mari în prima parte a anului față de estimările inițiale. Operatorul a încasat aproape 150 milioane lei, iar datele arată profit pe linie inclusiv în zona metropolitană.
04:20
Incendiul a scos din joc peste două săptămâni Maternitatea „Cuza Vodă”. Robert Dâncă: „Am reluat activitatea în proporție de aproximativ 70-80%” # Ziarul de Iasi
Maternitatea „Cuza Vodă" și-a reluat activitatea în proporție de aproximativ 70-80%, iar conducerea estimează că până la sfârșitul săptămânii unitatea va funcționa la capacitate maximă. Activitatea a fost afectată de un incendiu izbucnit pe 23 iulie, în jurul prânzului, în camera tehnică situată la subsolul clădirii. Între timp, o parte dintre responsabilități au fost preluate temporar de Spitalul „Elena Doamna".
04:20
EXCLUSIV | Tone de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria. Pot fi folosite în fabricația dronelor. Răspunsul avocaților # Ziarul de Iasi
Zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste trei milioane de euro, au fost sechestrate în vara și toamna anului trecut în Vama Albița, pe ruta Belarus – Tiraspol. Sursele „Ziarului de Iași" spun că autoritățile române au suspectat că marfa ar putea avea o destinație militară, fiind folosită, posibil, în construcția de drone sau echipamente de război. Bunurile urmau să ajungă la o fabrică din Tiraspol capabilă, după cum au descoperit oficialii din Republica Moldova, să fabrice astfel de produse.
03:20
Nu putea fi liniște și pace la infinit. Logic, statistic, oricum ai lua-o, la un moment dat ordinea se strică și o ia de la cap. Probabilitatea ca ceva rău să se întâmple crește odată cu trecere timpului, nu scade, și e o greșeală enormă să ignori acest lucru. Și suferi, pentru că nu ți-ai construit casa așa cum trebuia, că te-ai lăcomit, că ai fost prost, dar târziu, prea târziu.
03:20
Reacțiile timide din sistem la adresa afirmației făcute de șefa CSM arată că justiția din România și-a pierdut, sau e pe cale să-și piardă, și ultimii anticorpi necesari reformei.
03:20
Tinerii din România și Bulgaria au transformat dezbaterea civică și arta stradală în instrumente de educație și implicare comunitară # Ziarul de Iasi
Proiectul Erasmus+ „Participative debate & green paint – murals of ENGAGE+" (#muralsofENGAGE+) s-a încheiat cu succes după 18 luni de activități educaționale și artistice, în care peste 200 de tineri din România și Bulgaria au învățat să își exprime ideile prin dezbatere civică și picturi murale.
03:20
Copiii sunt așteptați la teatru în aer liber în fiecare sâmbătă din luna august. Ateneul Național din Iași organizează o serie de spectacole de teatru în Amfiteatrul Băii Turcești din Iași din Iași, pe 9, 16, 23 și 30 august, de la ora 10.00.
03:20
Pentru că tot auzim pe ici pe colo că se mai plâng unii atârnători
03:20
UMF Iași a instalat un sistem fotovoltaic pe căminul E5, în cadrul unei strategii de tranziție energetică # Ziarul de Iasi
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a pus în funcțiune un sistem fotovoltaic pe acoperișul căminului E5, situat pe strada Gheorghe Asachi nr. 14. Articolul UMF Iași a instalat un sistem fotovoltaic pe căminul E5, în cadrul unei strategii de tranziție energetică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Este vorba despre o platformă online cu acces simplificat la subvenții, licențe și documente esențiale, finanțată prin PoCIDIF cu peste 93 de milioane de lei. Articolul APIA lansează Portalul unic pentru fermieri. Cum îi poate ajuta pe agricultori? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un tânăr ieșean a ajuns să dea pe jumătate de gram de cannabis aproape 5.300 de lei # Ziarul de Iasi
Pentru un ieșean, o jumătate de gram de cannabis a ajuns să coste cât un set de verighete. Articolul Un tânăr ieșean a ajuns să dea pe jumătate de gram de cannabis aproape 5.300 de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
5 august 2025
20:20
Într-o zi a venit la noi în redacție Ion Iliescu. Nu mai era președinte, pierduse alegerile în favoarea lui Emil Constantinescu. Probabil făcea turul redacțiilor din întreaga țară, pentru a-și construi viitoarea campanie electorală (pe care a și câștigat-o ulterior). Articolul Cum mâzgâlea Ion Iliescu foi din geanta lui Solcanu, la noi în redacție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Veste şoc din Portugalia: Jorge Costa, fost antrenor al echipelor CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş, a murit la doar 53 de ani # Ziarul de Iasi
Fostul internaţional portughez Jorge Costa, fost antrenor al echipelor CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş, a murit la doar 53 de ani, scrie news.ro. Articolul Veste şoc din Portugalia: Jorge Costa, fost antrenor al echipelor CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş, a murit la doar 53 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Acciza subvenționată pentru motorina utilizată în agricultură a fost majorată de la 1 august # Ziarul de Iasi
Statul a majorat din 1 august 2025 acciza subvenționată pentru motorina utilizată în agricultură, crescând astfel și sprijinul APIA acordat fermierilor. Aceștia pot beneficia de rambursări mai consistente, deși merită precizat și că plățile pentru primul trimestru al anului încă se lasă așteptate la Iași. Articolul Acciza subvenționată pentru motorina utilizată în agricultură a fost majorată de la 1 august apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
A murit Ion Iliescu. Primul președinte al României post-comuniste și figura centrală a Revoluției din 1989 s-a stins la 95 de ani # Ziarul de Iasi
Ion Iliescu, primul președinte al României după căderea comunismului, a murit marți, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București. Informația a fost confirmată de unitatea medicală, care anunțase anterior că starea acestuia era critică. Articolul A murit Ion Iliescu. Primul președinte al României post-comuniste și figura centrală a Revoluției din 1989 s-a stins la 95 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Cine a fost Ion Iliescu, primul președinte după Revoluția din 1989. Moștenirea și controversele politicianului cu state de comunist # Ziarul de Iasi
Ion Iliescu rămâne una dintre cele mai controversate figuri ale istoriei recente a României. Primul președinte al țării după căderea regimului Ceaușescu, Iliescu a fost perceput inițial ca un salvator al democrației, dar moștenirea sa este puternic marcată de umbrele tranziției și de acțiuni care au frânat modernizarea reală a statului român. Articolul Cine a fost Ion Iliescu, primul președinte după Revoluția din 1989. Moștenirea și controversele politicianului cu state de comunist apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Radu Drăguşin va avea la Tottenham acelaşi număr ca la naţionala României: „Sunt tot mai puternic în fiecare zi” # Ziarul de Iasi
Fundaşul Radu Drăguşin va purta tricoul cu numărul 3 la Tottenham Hotspur, acelaşi număr ca la naţionala României, scrie News.ro. Articolul Radu Drăguşin va avea la Tottenham acelaşi număr ca la naţionala României: „Sunt tot mai puternic în fiecare zi” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Luka Modric a fost prezentat la AC Milan: Sunt foarte competitiv şi vreau să transmit asta echipei # Ziarul de Iasi
Luka Modric (39 de ani) a fost prezentat, luni, ca noul jucător al echipei AC Milan. Croatul a profitat de ocazie pentru a-şi explica alegerea, dar a menţionat şi că nu ştie încă dacă se va retrage după acest sezon, scrie News.ro. Articolul Luka Modric a fost prezentat la AC Milan: Sunt foarte competitiv şi vreau să transmit asta echipei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
FOTBAL În această seară, primul meci oficial de Liga a II-a al Politehnicii Iași. Partida începe la ora 20.00, în Copou # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași debutează astăzi în Liga a II-a cu un meci acasă, pe Copou, în compania unei mai veche adversare: Ceahlăul Piatra Neamț. Meciul începe diseară la ora 20.00. Articolul FOTBAL În această seară, primul meci oficial de Liga a II-a al Politehnicii Iași. Partida începe la ora 20.00, în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Conor McGregor vrea să fie președintele Irlandei. El a lansat și o petiţie în acest sens # Ziarul de Iasi
Conor McGregor, starul UFC, a lansat, luni, o petiţie prin care solicită poporului irlandez să îl sprijine în încercarea sa de a deveni preşedinte al Irlandei, scrie News.ro. Articolul Conor McGregor vrea să fie președintele Irlandei. El a lansat și o petiţie în acest sens apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Fost manager al Spitalului din Dorohoi, adus de urgență cu elicopterul la Iași. Prof.dr. Grigore Tinică: „Inima i-a fost salvată la timp” # Ziarul de Iasi
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, medic primar de radiologie și imagistică medicală la Spitalul Municipal Dorohoi și fost manager al aceleiași unități medicale, a fost transportat de urgență, luni, 4 august 2025, cu elicopterul SMURD la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași, după ce a fost diagnosticat cu sindrom coronarian acut. Pacientul, domiciliat în Dorohoi, județul Botoșani, a fost stabilizat inițial de echipa medicală locală, care a solicitat intervenția aeriană în vederea transferului rapid către o unitate medicală de specialitate. Articolul Fost manager al Spitalului din Dorohoi, adus de urgență cu elicopterul la Iași. Prof.dr. Grigore Tinică: „Inima i-a fost salvată la timp” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
LPF a anunţat, luni seară, programul partidelor care vor avea loc în etapa a VI-a a Superligii: Articolul Superliga: Programul etapei a 6-a. Derbiul Rapid – FCSB se joacă la 17 august apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Ieșeanul care și-a ucis fratele în bătaie din cauză că nu câștiga de ajuns la păcănele pentru el s-a ales cu o pedeapsă de doar 13 ani de închisoare # Ziarul de Iasi
Ieșeanul care și-a ucis fratele în bătaie pentru că nu câștiga destul la păcănele pentru el a scăpat mai ieftin din întâlnirea cu judecătorii. În primă instanță, Tribunalul l-a condamnat pe Gioni Plop la 20 de ani de închisoare, pentru omor. Articolul Ieșeanul care și-a ucis fratele în bătaie din cauză că nu câștiga de ajuns la păcănele pentru el s-a ales cu o pedeapsă de doar 13 ani de închisoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
