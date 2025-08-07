Volei: România, victorie cu Croaţia în ultimul meci din calificările la Campionatului European

20:30

Incendiul izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Uzina Mecanică Cugir, într-o hală de depozitare a muniţiei, a atras atenţia presei din Bulgaria, care îl compară cu o serie de incidente similare produse în ultimul deceniu în fabrici şi depozite de armament din ţara vecină, potrivit publicaţiei Sega,de la care relatăm cele ce urmează. În cazul exploziei de la Cugir se conturează asemănări cu acţiunile de sabotaj atribuite agenţilor serviciului de informaţii militare al Rusiei (GRU), care au fost implicaţi, potrivit anchetelor bulgare, în distrugerea unor facilităţi militare locale.