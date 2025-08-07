Un jurnalist celebru dispărut în Norvegia a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior
Adevarul.ro, 7 august 2025 07:00
Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viaţă pe premiatul jurnalist de mediu Alec Luhn, după ce acesta a dispărut în parcul naţional izolat Folgefonna şi a supravieţuit aproape o săptămână singur în sălbăticie cu o rană gravă la picior, potrivit The Guardian.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
07:30
A murit ultima soră a Seniorului Corneliu Coposu. Rodica a fost „stâlpul siguranţei" familiei # Adevarul.ro
Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, fost preşedinte al Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat în perioada 1990-1995, a murit la vârsta de 93 de ani.
Acum 30 minute
07:00
Un jurnalist celebru dispărut în Norvegia a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior # Adevarul.ro
Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viaţă pe premiatul jurnalist de mediu Alec Luhn, după ce acesta a dispărut în parcul naţional izolat Folgefonna şi a supravieţuit aproape o săptămână singur în sălbăticie cu o rană gravă la picior, potrivit The Guardian.
07:00
Timișoara nu s-a sinchisit de moartea lui Ion Iliescu. Oamenii apreciază că fostul președinte a întinat idealurile Revoluției din decembrie 1989 # Adevarul.ro
Ion Iliescu este socotit vinovat de timișoreni pentru sângele vărsat la Revoluția din decembrie 1989.
07:00
Meteorologii de la ANM aduc vești noi pentru ziua de 7 august. Vremea se menține caldă, iar ploile continuă să facă probleme în mai multe zone din țară.
Acum o oră
06:45
Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunţat joi observatorul european Copernicus.
Acum 2 ore
06:15
Maternitatea, țintă a austerității. Tinerele mame critică dur tăierile de indemnizații: „Un rău intenționat” # Adevarul.ro
În timp ce natalitatea din România a atins în 2024 cel mai scăzut nivel din ultimul secol, de la 1 august Guvernul a adoptat o măsură care lovește direct în cele peste 150.000 de mame aflate în concediu de creștere a copilului: reținerea a 10% din indemnizație pentru contribuția la sănătate (CASS).
06:15
Casa Albă confirmă: „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu Trump, iar preşedintele este deschis la o întâlnire atât cu Putin, cât şi cu Zelenski” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters.
05:45
Satul colorat din munți, plin de navetiști. „Facem 100 de kilometri până la Timișoara, dar nu avem de ce să ne mutăm” # Adevarul.ro
Fărășești, unul dintre satele izolate din județul Timiș, a reușit să supraviețuiască declinului care a afectat numeroase astfel de așezări din România și pentru că mulți localnici sunt dispuși să „facă naveta” la Timișoara, aflată la peste 100 de kilometri.
Acum 4 ore
05:15
Coletele Temu, Shein și Trendyol, taxate cu 5 euro în România, cer firmele românești: Ne aduc pierderi de peste 2 miliarde de euro # Adevarul.ro
Coletele Temu, Shein, Trendyol și AliExpress ar trebui taxate cu 5 euro în România, propun firmele românești din e-commerce, precizând că au pierderi anuale de peste 2 miliarde de euro din cauza acestor platforme online non-UE.
05:00
Un videoclip dramatic, filmat de unitatea de drone Lebedele Negre din cadrul Regimentului 225 de Asalt și tradus de analistul estonian WarTranslated, prezintă un fenomen ce crește în frecvență: soldații ruși sărind în aer după ce un atac cu drone din apropiere declanșează muniția lor.
04:45
Țânțar, căpușă sau purice. Cum recunoști mușcăturile și înțepăturile, le tratezi și știi când devine periculos # Adevarul.ro
Află cum recunoști mușcăturile și înțepăturile de țânțar, căpușă sau purice, ce tratamente funcționează și când devine periculos. Sfaturi utile pentru vară, prevenție și când să ceri ajutor medical.
04:15
Cele mai mari bănci din lume și experți în piața aurului au estimat recent o scumpire majoră a prețului metalului prețios la nivel mondial, în mare parte din cauza cererii mari venite din partea băncilor centrale și a dezinteresului investitorilor pentru dolar.
04:00
Misterul din jurul lui Jefrrey Epstein se adâncește. Un document dezvăluie un posibil istoric de informator al FBI # Adevarul.ro
Jeffrey Epstein ar fi colaborat în secret cu guvernul SUA, potrivit unui document exploziv obținut de RadarOnline.com, care citează și surse.
03:45
Top 40 de meserii în pericol din cauza inteligenței artificiale: ce locuri de muncă sunt cele mai vulnerabile, potrivit Microsoft # Adevarul.ro
Descoperă top 40 meserii în pericol de dispariție din cauza inteligenței artificiale, conform studiului Microsoft. Vezi dacă jobul tău este vulnerabil și cum va evolua piața muncii.
Acum 6 ore
03:15
În România, locuințele s-au scumpit mai mult decât în alte state europene. Expert: prețurile s-au dublat în ultimii 10 ani # Adevarul.ro
Prețurile imobiliarelor continuă să crească accelerat în majoritatea orașelor mari din Europa și pe plan global, centrele urbane prospere consemnând cele mai mari salturi de preț. În România prețurile s-au dublat în ultimii 10 ani, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.
03:00
La ce oră ar trebui să te culci, de fapt. Ora ideală care îți protejează inima, creierul și sănătatea mintală # Adevarul.ro
Află la ce oră ar trebui să te culci pentru a-ți proteja inima, creierul și sănătatea mintală. Studiile arată care este ora ideală de somn și ce obiceiuri te ajută să dormi mai bine.
02:45
10 măsuri de redresare a României propuse de un cunoscut economist. „Există riscul unei austerități necontrolate” # Adevarul.ro
În contextul actualelor măsuri fiscale, România se confruntă cu adâncirea dezechilibrelor sociale și degradarea capitalului uman, susține economistul Sebastian Buhai, cercetător în Stockholm. El propune 10 măsuri de redresare în contraponderea austerității din România.
02:15
De ce a fost Iliescu îndepărtat de Ceaușescu. Secretele „divorțului” dintre dictator și „băiatul său de suflet” # Adevarul.ro
Unul dintre misterele istoriei contemporane o reprezintă schimbarea relației dintre Ion Iliescu și Nicolae Ceaușescu. Băiat de suflet al fostului dictator și un apropiat al ceaușeșitlor, Iliescu a fost brusc marginalizat. Cu toate acestea a fost mereu menținut în funcții de conducere.
02:00
Românii, cuceriți de croaziere. Cât costă un sejur de 7 zile, all inclusive, pentru o familie cu copii # Adevarul.ro
Tot mai mulți români cu copii aleg croazierele ca alternativă la vacanțele clasice. Motivul principal este prețul atractiv în comparație cu un sejur all-inclusive la resort, copiii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani fiind cazați gratuit pe vas.
01:45
Indemnizații reduse la Consiliul de Administrație al Romsilva cu peste 50%. „Am avut situații cu un singur candidat pe o poziție” # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, anunță că au fost semnate contracte de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Indemnizația a fost redusă de la 12.500 lei brut la 5.000 lei brut.
01:45
„Aliații au semnalat situații de-a dreptul rușinoase”. De ce NATO se implică mai mult în Polonia și Țările Baltice decât în România # Adevarul.ro
Nordul flancului estic al NATO beneficiază de trupe mult mai numeroase ale aliaților, în comparație cu sudul. România este direct afectată, dar nu prea are soluții, spun experții care comentează pentru „Adevărul” această situație. Iar vina nu le aparține în niciun caz aliaților noștri.
Acum 8 ore
01:15
Cum rămâne Ion Iliescu în memoria românilor. „De atunci a luat-o țara rău”/ „Acum toți îl batjocoresc” # Adevarul.ro
Primul președinte al României de după căderea comunismului este astăzi evaluat conform experiențelor proprii, nivelului de educație, simpatiilor police. „Un om cu bune și cu rele”, spun cei mai mulți români intervievați.
01:00
Revoluția mașinilor electrice: China avansează rapid, Europa mai lent, în timp ce România a rămas în urmă # Adevarul.ro
Revoluția vehiculelor electrice este în plină desfășurare, flotele crescând în întreaga lume. China este lider mondial în adoptarea vehiculelor electrice, Europa ocupând locul al doilea, iar SUA locul trei, la mare distanță.
00:45
Luna august începe cu vești proaste pentru piețele bursiere. De ce vrea Fed să mai aștepte reducerile de dobândă # Adevarul.ro
Acțiunile globale au scăzut pentru a șasea zi consecutivă, aceasta fiind cea mai lungă serie din septembrie 2023. Motivul? Un mix de evoluții comerciale, date economice slabe și îngrijorări cu privire la independența organizațiilor federale în raport cu președintele american Donald Trump.
00:15
7 august: A fost înființată Primăria București. Primul edil, Barbu Vlădoianu, a semnat contractul de cesiune pentru construirea primei linii de cale ferată din România # Adevarul.ro
Pe 7 august, în 1864, a fost înființată Primăria București, primul edil ales fiind Barbu Vlădoianu. În aceeași zi, dar în 1876, s-a născut Mata Hari, spioană a Germaniei în timpul Primului Război Mondial, iar 1911 a murit Badea Cârțan, luptător pentru independența românilor din Transilvania.
00:15
Istoric, despre moștenirea lui Iliescu: „O țară în care comunismul nu a dispărut, ci s-a privatizat”. A fost agent KGB? # Adevarul.ro
Privatizarea României sub conducerea lui Ion Iliescu, după modelul URSS al „bunului său aliat și prieten Gorbaciov” - în care bunurile statului au fost transferate unor tovarăși de încredere – a dus la stagnarea țării cu cel puțin un deceniu, susține istoricul Marius Oprea.
00:15
Presa bulgară: Explozia de la fabrica de armament de la Cugir, asemănată cu sabotajele GRU din Bulgaria # Adevarul.ro
Jurnaliștii bulgari de la Sega sugerează că incendiul de la fabrica de armament din România ar putea fi parte a unui tipar periculos, cunoscut deja în Bulgaria, unde mai multe fabrici militare au fost ținta unor presupuse sabotaje ale serviciilor rusești.
00:00
Marina Regală a Marii Britanii a predat României a doua navă militară de 150 milioane euro. Forțele Navale Române o vor folosi în misiuni NATO la Marea Neagră # Adevarul.ro
România a primit a doua navă dintr-un program strategic de modernizare a flotei militare, în valoare de 150 de milioane de euro, printr-un acord guvernamental cu Regatul Unit. Va purta numele „Căpitan Constantin Dumitrescu”.
6 august 2025
23:30
Trump pregătește un summit-șoc cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare. La masa discuțiilor va fi invitat și Zelenski. Liderii europeni au fost informați # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump intenționează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu Vladimir Putin, iar imediat după această întrevedere plănuiește să organizeze o întâlnire trilaterală și cu președintele Volodimir Zelenski, au declarat pentru The New York Times surse apropiate situației.
Acum 12 ore
23:15
Andrei Caramitru avertizează că se pregătește un guvern PSD-AUR. Totul ar fi posibil doar cu acceptul lui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Andrei Caramitru lansează un nou avertisment privind posibilele reconfigurări de putere la vârful politicii românești.
23:00
Guvernul anunță concedieri masive și reduceri bugetare, însă numărul angajaților la stat a crescut cu sutele doar în iunie # Adevarul.ro
În timp ce Guvernul clamează public nevoia urgentă de reforme și reducerea aparatului bugetar, realitatea din cifrele oficiale e alta.
22:45
Românii din diaspora pompează 6,7 miliarde de euro în țară. Lucrătorii străini din România scot și ei o parte din bani către familiile lor, în special în Asia # Adevarul.ro
Românii din diaspora au trimis acasă 6,714 miliarde de euro în 2024, în timp ce lucrătorii străini din România au expediat doar 1,369 miliarde în țările de origine. Diferența rămâne majoră, dar raportul dintre banii primiți și cei trimiși se tot strânge, semnalând schimbări economice
22:30
America în tranziție: cum schimbă Donald Trump politica externă a SUA și ce înseamnă asta pentru aliații săi # Adevarul.ro
Odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, politica externă a Statelor Unite a suferit o schimbare profundă. Volumul ajutorului internațional a fost redus drastic, iar influența economică a Washingtonului este folosită tot mai frecvent ca instrument de presiune – chiar și asupra aliaților tra
22:15
Horoscop joi, 7 august. Peștii au o zi plină de emoții, în timp ce alți nativi au șansa să-și suplimenteze veniturile # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 7 august. Peștii au o zi plină de emoții, în timp ce alți nativi au șansa să-și suplimenteze veniturile
22:15
Tone de materiale care pot fi folosite în fabricația dronelor, oprite în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria # Adevarul.ro
Zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste trei milioane de euro, au fost sechestrate în vara și toamna anului trecut în Vama Albița, pe ruta Belarus – Tiraspol.
22:00
Un Range Rover, care a aparținut reginei Elisabeta a II-a, scos la licitație. Ce modificări au fost făcute special pentru suverana Regatului Unit # Adevarul.ro
Un Range Rover, din 2006, a fost scos la licitație în Marea Britanie. Autoturismul a aparținut reginei Elisabeta a II-a.
21:45
România s-a făcut mare la Blaj: calificare glorioasă la Campionatul European de volei din 2026 # Adevarul.ro
Naționala feminină de volei a României a învins Croația.
21:45
Vasile Dâncu anunță ce urmează în coaliție după controversele funeraliilor lui Ion Iliescu. „Ar fi putut să găsească o modalitate mai elegantă” # Adevarul.ro
Vasile Dâncu a comentat miercuri seara, la Digi24, tensiunile tot mai evidente dintre PSD și USR, generate de organizarea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu. Social-democratul a criticat abordarea USR, afirmând că partidul încearcă să-și justifice poziția de putere.
21:30
Trump și Zelenski au vorbit după întâlnirea lui Witkoff cu Putin. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri că a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, după ce trimisul Washingtonului, Steve Witkoff, a vizitat Moscova pentru discuții mai devreme în aceeași zi.
21:15
Rusia a atacat cu drone o stație de gaz de pe ruta transbalcanică, nou lansată: „O lovitură deliberată” # Adevarul.ro
Rusia a avariat un compresor de gaze al stației Orlivka din regiunea Odesa, parte a unui coridor de gaze nou inaugurat, menit să compenseze deficitul energetic al Ucrainei înainte de sezonul de iarnă.
21:15
Valul ucigaș de căldură face ravagii în Spania. Peste 1.000 de morți într-o singură lună și record absolut de temperaturi # Adevarul.ro
Spania se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de sănătate publică din cauza schimbărilor climatice: peste 1.000 de persoane au murit în luna iulie, un record atribuit valurilor extreme de căldură care au cuprins Peninsula Iberică în această vară.
21:15
O tânără a cumpărat un conac în Italia, la prețul unei mașini: „Este încă departe de a fi finalizat, dar visul devine treptat realitate” # Adevarul.ro
O tânără de 28 de ani a cumpărat un conac medieval cu 17 camere, în Sicilia, la un preț semnificativ mai mic decât costul unei mașini moderne. Ea a început o renovare a clădirii istorice.
20:45
Șoferii români care se grăbesc spre vacanță riscă amenzi uriașe. Poliția din Bulgaria a instalat sute de radare speciale # Adevarul.ro
Românii care pleacă spre Grecia, Turcia sau litoralul bulgăresc cu mașina sunt vizați de o nouă rețea de radare inteligente montate de autoritățile din Bulgaria. Cu 187 de dispozitive de ultimă generație, care monitorizează nu doar viteza, ci și depășirile ilegale sau mersul pe banda de urgență.
20:45
Primul adjunct al ministrului de Externe al Ucrainei, Serhii Kîslîțea, a stârnit din nou valuri în mediul diplomatic și online, după ce a publicat două fotografii oficiale ale liderului de la Kremlin – în ipostaze diferite – și a sugerat, nu fără ironie, că este posibil ca în doar câteva zile să fi
20:30
Statul NATO care renunţă la achiziţionarea avioanelor americane F-35 în favoarea unor alternative europene # Adevarul.ro
Un stat membru NATO a renunțat la planurile de achiziție a avioanelor de luptă F-35, optând în schimb pentru soluții europene precum Eurofighter.
20:15
Sebastian Burduja se întoarce în Guvern. Liberalii îi oferă o poziție în biroul premierului Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, într-o mișcare surprinzătoare anunțată miercuri, 6 august, și publicată în Monitorul Oficial.
20:15
Răspunsurile alarmante oferite de ChatGPT unor cercetători care s-au dat drept adolescenți. „Am început să plâng” # Adevarul.ro
Mai mulți cercetători, care au vrut să testeze „barierele de protecție” alte ChatGPT, avertizează că acestea sunt complet ineficiente. Noul studiu atrage atenția asupra interacțiunilor alarmante ale chatbotului cu adolescenții.
20:00
Atac armat la o bază militară din SUA. Cinci soldați au fost împușcați, iar unitatea este în stare de alertă # Adevarul.ro
Baza militară din Georgia Fort Stewart este în stare de alertă și a fost închisă, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, care a confirmat că „există un trăgător activ”.
20:00
Cum poate defini competitivitatea Uniunii Europene, capacitatea de inovare și modul de viață european
20:00
Plan de asasinare a premierului Viktor Orban. Un bărbat a fost reținut de forțele antiteroriste din Ungaria # Adevarul.ro
Un bărbat a fost reţinut în Ungaria fiind acuzat că pregătea un plan de asasinare contra cost a premierului Viktor Orban , a anunţat miercuri Biroul naţional ungar de investigaţii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.