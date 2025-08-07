Cum ne influențează planetele retrograd?

19:40

Marius Manole, incontestabil unul dintre cei mai de succes actori români, „vă invită în sufrageria familiei Niculescu, unde pereții casei părintești ascund secrete pe care nimeni nu le știe în totalitate, iar toată lumea își dorește ceva de la celălalt”. Cel mai nou spectacol al său, AntiPortret de familie, va avea premiera timișoreană în 3 septembrie 2025, de la ora 20:00, pe scena Operei Naționale Române Timișoara.