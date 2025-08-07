Cum ne influențează planetele retrograd?
Timis Online, 7 august 2025 07:00
În această perioadă, cinci corpuri cerești se află în mișcare retrogradă. Planetele Mercur, Neptun, Saturn, Pluto și Chiron - care este un asteroid situat între Saturn și Uranus.
• • •
Acum 30 minute
07:00
Acum 8 ore
00:10
Joi puteți merge la două petreceri sau la o paradă în care puteți vedea diversitatea culturală.
Acum 12 ore
22:40
ZF LIFETEC inaugurează showroomul din Timișoara, marcând un nou capitol în inovația sistemelor de siguranță auto # Timis Online
ZF LIFETEC a inaugurat, la începutul acestei săptămâni, primul său showroom din Europa, în Timișoara, un moment definitoriu care subliniază angajamentul companiei față de inovație, excelență și dezvoltare regională în domeniul sistemelor de siguranță pasivă pentru industria auto.
Acum 24 ore
17:00
„Interior baroc”, o splendidă pictură cu păuni albi a pictorului timișorean Gheorghe Fikl, este inclusă în Art Crush, prima licitație a toamnei la Casa Artmark, cu o estimare de vânzare între 10.000 și 16.000 de euro. Evenimentul se va desfășura peste exact 50 de zile. Până atunci însă, Fikl găzduiește în „enclava artistică Socolari”, ediția a treia a Atelierelor de Antropologie Teatrală Cătălina Buzoianu, un eveniment unic în România, care în acest an propune tururi ghidate, concerte, instalații performative și workshopuri de teatru.
16:00
Vizita Președintelui CCIAT la Consulatul General al României din München – un real succes # Timis Online
Președintele CCIAT, Florica Chiriță, a avut o întâlnire miercuri la Consulatul General al României din München cu dr. Cristian Mateescu, consilier economic. Discuțiile au vizat colaborarea pentru atragerea firmelor bavareze la Forumul Internațional de Afaceri Timișoara 2026. Totodată, CCIAT a fost invitată să participe la EXPO REAL München și la Forumul de Afaceri din octombrie.
15:30
A fost lansat documentarul „Ion Iliescu. Ultima baricadă”, realizat de fostul său consilier Ionuț Vulpescu, care adună mărturii despre viața și cariera fostului președinte, chiar în ziua funeraliilor de stat.
15:10
Atenție, șoferi! Nu uitați că s-au modificat regulile de circulație în zona intersecției DN 69 cu DJ 692 spre Sânandrei # Timis Online
DRDP Timișoara reamintește că au intrat în vigoare noile regulile de circulație în zona intersecției DN 69 cu DJ 692 spre Sânandrei, unde se desfășoară lucrări la drumul de legătură dintre autostrada A1 și DN 69.
14:30
PROGRAM. Școala de vară de Microbiologie, la UMF Timișoara: sesiuni teoretice, demonstrații interactive și ateliere practice # Timis Online
Societatea Română de Microbiologie, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, organizează în perioada 10 – 12 septembrie evenimentul educațional „Școala de vară de Microbiologie medicală”, dedicat medicilor rezidenți și specialiști în domeniu.
14:10
Apel disperat al unei tinere din Timișoara: „Tatăl meu vrea să ne omoare, iar poliția nu face nimic!” # Timis Online
O tânără din Timișoara acuză autoritățile că ignoră amenințările cu moartea primite de la tatăl ei, deși acesta poartă o brățară pentru violență domestică. Mama ei, aflată sub protecție, a sesizat poliția după o amenințare. Cazul este anchetat, iar acțiunile polițiștilor sunt verificate.
14:10
După Iosefin, vine rândul Lipovei. Un tânăr de 18 ani mobilizează comunitatea pentru o nouă acțiune de curățenie # Timis Online
Sâmbătă, 9 august, timișorenii sunt invitați să participe la o nouă acțiune de curățenie, de această dată în cartierul Lipovei. Întâlnirea are loc între ora 8: și 8:30, vizavi de Pizzeria Thalia. Este a treia acțiune de acest tip organizată în cartierele din Timișoara, dar prima în cartierul Lipovei, după ce luna trecută s-au desfășurat două inițiative similare în cartierul Iosefin.
14:10
În țara noastră, cu bani proveniți din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), vor fi realizați 3.000 km de trasee cicloturistice. Din această suprafață, Timișului îi revin 530 de kilometri, care au fost scoși la licitație de administrația județeană.
12:40
Colterm anunță că a început colaborarea cu un furnizor nou de cărbune din zona privată. În același timp a parafat prelungirea contractului și cu un furnizor privat, firma Energocarb Serv, care și-a respectat până acum angajamentele, atât în ceea ce privește termenele, cât și standardele de calitate pentru tot cărbunele livrat.
12:10
6 august, Schimbarea la Față a Domnului. Semnificație religioasă, tradiții și superstiții # Timis Online
Astăzi, 6 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios, care marchează momentul în care Iisus Hristos și-a arătat natura divină înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan.
12:00
Bărbat cu Alzheimer, dispărut în Buziaș. Autoritățile cer ajutorul populației pentru a-l găsi # Timis Online
Un bărbat în vârstă, cazat la Hotelul Parc din Buziaș, a fost dat dispărut după ce a plecat și nu s-a mai întors. Ioan Augustinov suferă de Alzheimer, iar autoritățile cer sprijinul cetățenilor pentru a-l găsi cât mai repede.
11:20
„HEARTS – HEalthyAging care ResourcesandpracTiceS” se numește proiectul demarat de Primăria Timișoara, prin Direcția de Asistență Socială și Spitalul Municipal din Timișoara și în parteneriat cu Centrul Medical Hódmezővásárhely-Makó din Ungaria. Acest proiect european este dedicat persoanelor vârstnice.
10:40
Biserica Piaristă „Înălțarea Sf. Cruci” din Timișoara găzduiește în această seară un concert de muzică sacră susținut de soprana Dóra Szép-Szabó și organistul Levente Kuzma. Evenimentul face parte din programul Festivalului Orgile Cetății, ediția a patra, iar accesul este liber.
10:10
VIDEO. Crimă șocantă în Arad. Tânără ucisă după ce a fost târâtă cu mașina de fostul partener # Timis Online
O femeie de 28 de ani a fost răpită, marți seara, de fostul concubin și ulterior găsită moartă între localitățile Sintea-Mare și Chișineu-Criș, din județul Arad. Principalul suspect, un bărbat de 35 de ani, a fost reținut. Cazul este anchetat ca omor și lipsire de libertate. Este al 33-lea caz de femicid raportat în România în acest an.
09:50
FOTO. Viceprimarul Ruben Lațcău s-a întâlnit cu locatarii din zona Gării de Nord. Ce doleanțe au # Timis Online
Viceprimarul Ruben Lațcău a mers, marți, din nou, în zona Gării de Nord, la o întâlnire de cartier organizată pentru a continua discuțiile directe cu oamenii din zonă. De data aceasta, alături de edil s-au aflat și agenți de la Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș.
09:10
Cosmin Chira, primarul comunei Remetea Mare: „Asfaltăm drumul care duce la lacul de acumulare Ianova, un potențial obiectiv turistic” # Timis Online
Tânăr, activ și bine ancorat în realitățile comunității pe care o conduce, Cosmin Chira este genul de primar care a crescut împreună cu localitatea pe care acum o administrează. Cu o experiență acumulată încă din mandatul anterior, când a ocupat funcția de viceprimar, el a câștigat încrederea locuitorilor comunei Remetea Mare și a fost ales, în 2024, în fruntea administrației locale.
Ieri
01:20
Pantalonii de trening pentru bărbați: confort, versatilitate și stil pentru fiecare zi # Timis Online
Indiferent de sezon sau activitate, piesele vestimentare care combină confortul cu un aspect plăcut sunt mereu căutate. În această categorie intră fără îndoială și pantalonii de trening pentru barbati, un articol care a evoluat mult față de imaginea clasică, devenind astăzi o alegere populară nu doar pentru sport, ci și pentru activitățile zilnice.
01:20
Atenție, părinți! Ce trebuie să știți despre tusea la copii, explică medicii din Timișoara # Timis Online
Tusea este unul dintre cele mai frecvente simptome ale răcelii la copii, iar părinții, îngrijorați, caută adesea soluții rapide pentru a-i ajuta. Medicii Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara explică însă că, în cele mai multe cazuri, tusea dispare de la sine, fără a fi nevoie de tratamente medicamentoase complexe.
01:20
Platforma de încărcare a autobuzelor electrice de la depoul din Dâmbovița va fi gata în toamnă # Timis Online
Primăria Timișoara construiește, în depoul Dâmbovița, o platformă pentru încărcarea autobuzelor electrice. Vor fi 44 de stații cu încărcare lentă și patru cu încărcare rapidă. Lucrările sunt la 70% și vor fi gata în toamnă, estimează reprezentanții instituției.
01:20
Cu bicicleta din Plopi până la Remetea. A fost recepționată bucata lipsă din pista de pe raza Ghirodei # Timis Online
Primăria Ghiroda anunță că a fost finalizată și recepționată bucata lipsă a pistei de pe malul stâng al Begăi. Lucrările au fost amânate pentru a putea fi finalizată și Centura Timișoara Sud, pentru că pista trece chiar pe sub aceasta. Acum se poate circula de la limita cu cartierul Plopi până la limita cu Remetea.
01:20
Două firme interesate de extinderea de 10 milioane de euro a deponeului de la Ghizela # Timis Online
Licitația pentru extinderea deponeului de la Ghizela ar fi trebuit să fie deschisă depunerii ofertelor doar până pe 24 iunie, dar din cauza unei contestații termenul a fost prelungit până pe 5 august. Acum, aflăm că două firme sunt interesate de contractul estimat la aproape 50 de milioane de lei, cu TVA.
01:20
A murit Ion Iliescu. Va fi tratat ca fost șef de stat, deși a fost acuzat de crime împotriva umanității # Timis Online
Ion Iliescu a încetat din viață marți, 5 august, la 95 de ani. UPDATE. 7 august, zi de doliu național
01:20
Fritz, reacție după moartea lui Ion Iliescu: „Este dureroasă. Ne lasă cu atâtea răni deschise” # Timis Online
Ca reacție la moartea fostului președinte Ion Iliescu, Dominic Fritz, primar al Timișoarei și lider la nivel național al USR, spune că evenimentul este unul „dureros”. Nu atât din pricina pierderii, cât din cea a întrebărilor – sau acuzațiilor – care rămân fără răspuns.
00:20
Miercuri puteți merge la spectacole, la o seară de trivia sau la un recital de orgă.
5 august 2025
22:20
Social-democratul Mihai Ritivoiu nu va mai prefect de Timiș, locul său urmând să fie luat de un userist. Decizia a fost luată în urma discuțiilor dintre partide de la nivel național.
19:40
Ce ieșea dacă Woody Allen și Nenea Iancu ar fi stat la o bere? Premieră cu Marius Manole, la Timișoara # Timis Online
Marius Manole, incontestabil unul dintre cei mai de succes actori români, „vă invită în sufrageria familiei Niculescu, unde pereții casei părintești ascund secrete pe care nimeni nu le știe în totalitate, iar toată lumea își dorește ceva de la celălalt”. Cel mai nou spectacol al său, AntiPortret de familie, va avea premiera timișoreană în 3 septembrie 2025, de la ora 20:00, pe scena Operei Naționale Române Timișoara.
18:20
17:50
Ion Iliescu a încetat din viață marți, 5 august.
17:40
17:30
17:10
17:10
16:50
16:10
Asociația Ajungem MARI lansează o nouă campanie de recrutare de voluntari în județul Timiș, pentru a oferi sprijin educațional și emoțional copiilor aflați în sistemul de protecție.
15:30
Echipa de fotbal a Universității de Vest din Timișoara a câștigat pentru a doua oară titlul de campioană europeană universitară, la turneul organizat în Camerino, Italia. În finala competiției, desfășurată pe 3 august, UVT a învins reprezentativa Universității din Granada (Spania) cu scorul de 3-2.
14:50
Potrivit CFR Infrastructură Timișoara, lucrările de pe lotul 3 al proiectului de modernizarea a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad, cel care traversează orașul de pe Bega, avansează „conform graficului de execuție”. Printre altele, a fost demontată pasarela din Ronaț și s-au turnat betoane atât la Gara de Nord, cât și la „gara mică”.
14:40
Timișul devine magnet pentru forța de muncă non-UE. 8.000 de străini lucrează în județ # Timis Online
În ciuda dificultăților economice din țara noastră, zeci de mii de străini vin anual să muncească aici. Salariile mici pentru români sunt o adevărată mană cerească pentru angajați din state precum Vietnam ori Nepal. În Timiș, lucrează aproape 8.000 de persoane din spațiul extra comunitar.
14:30
Primăria Timișoara anunță că, odată cu începutul lucrărilor la Traseul Revoluției, vor fi impuse și restricții de trafic, valabile până la 31 decembrie, în zona Pieței Maria și în Soarelui. În Iosefin, vor fi lucrări la rețeaua de apă, ceva mai scurte ca durată, până la mijloc de septembrie.
14:10
Gara de Nord din Timișoara, sub lupă: mai puține infracțiuni și un hoț arestat. Poliția continuă acțiunile # Timis Online
Polițiștii din Secția 4 Timișoara au intensificat acțiunile în zona Gării de Nord, după sesizările privind prezența persoanelor fără adăpost și creșterea faptelor antisociale, reușind totodată să reducă numărul infracțiunilor în prima jumătate a anului. Mai mult, au arestat un suspect pentru furturi din zonă.
14:00
Studenții, scoși la economii. Burse mai mici, fără plată vara și doar pentru bugetari # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a redus semnificativ sumele și condițiile de acordare a burselor pentru studenți, începând chiar cu ultimele luni rămase din anul universitar în curs, 2024-2025. Două ordine publicate în Monitorul Oficial luni, 4 august, modifică semnificativ sistemul de burse din învățământul superior: se acordă mai puțini bani, pentru mai puțin timp și doar pentru studenții de la buget.
13:50
Atenție, călători! Liniile 40 și E2 își schimbă traseul miercuri noapte și joi dimineață # Timis Online
De miercuri seară până joi dimineață, pe strada Divizia 9 Cavalerie vor fi lucrări edilitare, lucru care va afecta inclusiv circulația mijloacelor de transport în comun.
13:40
Revoltă în învățământ. Ministrul Educației ar putea renunța la majorarea normei didactice și comasarea școlilor # Timis Online
Liderii sindicatelor din educație au transmis că ministrul Educației, Daniel David, intenționează să îi propună premierului renunțarea la măsurile contestate de personalul din învățământ, printre care creșterea normei didactice, comasarea școlilor și mărirea numărului de elevi în clasă.
13:30
FOTO. Talent, pasiune, educație: 150 de locuri în noul an la Școala de Arte Timișoara # Timis Online
Începutul toamnei aduce o nouă șansă pentru timișorenii care își doresc să-și descopere sau să-și aprofundeze aptitudinile și pasiunile artistice. Peste 150 de locuri vor fi disponibile în noul an de studii artistice, la cursurile de muzică, arte vizuale, dans și meșteșuguri ale Școlii de Arte Timișoara.
13:30
În urmă cu două luni, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a desfășurat lucrări pentru consolidarea structurii DN 68A Margina – Coșava, pe sensul spre Margina. Au fost turnat și un nou strat de asfalt, strat care acum a fost spart din nou într-un loc, au reclamat șoferii pe rețelele de socializare.
13:30
FOTO. Arhiepiscopia Timișoarei sprijină sinistrații din localitatea suceveană Broșteni # Timis Online
Arhiepiscopia Timișoarei a trimis în localitatea Broșteni din județul Suceava, grav afectată de inundații, mai multe ajutoare de primă necesitate. Bunurile au ajuns la sinistrați prin intermediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Timiș.
12:10
Trei luni de speranță. O fetiță născută prematur, de doar 700 de grame, a plecat acasă sănătoasă de la Spitalul Județean din Timișoara # Timis Online
La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, o nou-născută venită pe lume prematur, cu greutatea de 700 de grame, a fost externată după trei luni petrecute în Secția Clinică de Neonatologie și Terapie Intensivă Neonatală.
12:00
Prins la volan fără permis, un bărbat de 60 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiști # Timis Online
Un bărbat de 60 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând fără permis, deși avea dreptul de a conduce anulat în urma unei condamnări anterioare.
