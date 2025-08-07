BMW lansează luna viitoare mașina electrică cu cea mai mare autonomie din Europa, cu care va depăși inclusiv Tesla
Profit.ro, 7 august 2025 07:10
BMW iX3 va reprezenta un mare pas în evoluția automobilelor electrice, nu doar în Europa, ci în toată lumea. Compania germană a investit sume uriașe în dezvoltarea platformei Neue Klasse, pentru a o dota cu cele mai avansate tehnologii. Printre acestea se numără și noile baterii, care vor depăși performanțele Tesla și vor intra în topul global al mașinilor cu cea mai mare autonomie.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
07:20
GRAFICE Gradul de umplere a depozitelor de gaze a sărit de 70%, însă mult sub cel de anul trecut, în condițiile în care consumul din această iarnă s-ar putea majora cu 14% # Profit.ro
Depozitele de gaze autohtone sunt în prezent în proporție de numai 71% pline, un volum cu 15% puncte procentuale mai redus decât cel de la aceeași dată a anului trecut, când gradul de umplere era de 86%, în condițiile în care operatorul de sistem Transgaz estimează o creștere a consumului cu 14% în această iarnă, relevă analiza Profit.ro.
Acum 10 minute
07:10
BMW lansează luna viitoare mașina electrică cu cea mai mare autonomie din Europa, cu care va depăși inclusiv Tesla # Profit.ro
BMW iX3 va reprezenta un mare pas în evoluția automobilelor electrice, nu doar în Europa, ci în toată lumea. Compania germană a investit sume uriașe în dezvoltarea platformei Neue Klasse, pentru a o dota cu cele mai avansate tehnologii. Printre acestea se numără și noile baterii, care vor depăși performanțele Tesla și vor intra în topul global al mașinilor cu cea mai mare autonomie.
Acum 30 minute
07:00
Adevărul despre salariile din administrație față de cele din restul economiei. Reacția head-hunterului George Butunoiu: "Resemnați-vă!" # Profit.ro
Salariul mediu net în administrația publică și apărare este cu 31% peste media României, după ultimele date ale Institutului Național de Statistică (INS). Dinamica lor a fost însă mai mică decât media pe economie. Head-hunterul George Butunoiu a comentat cifrele analizate de Profit.ro.
Acum o oră
06:20
Astăzi - Zi de doliu național. Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3, doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați # Profit.ro
Fostul președinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Ziua de joi a fost declarată zi de doliu național.
Acum 8 ore
00:50
Dacia accelerează surprinzător pe cea mai mare piață auto din Europa și depășește mărci celebre, la 20 de ani de la lansarea oficială # Profit.ro
Fluctuațiile de vânzări ale mărcii Dacia pe piețele din Europa, în acest an, au adus o mare surpriză în Germania, acolo unde concurența este mult mai puternică din partea celorlalte mărci și unde grupul Volkswagen domină vânzările cu toate mărcile sale, relevă datele Profit.ro.
00:40
ULTIMA ORĂ DECIZIE ANAF trebuie să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei, plătite pentru preluarea operațiunilor Petromservice în urmă cu 18 ani # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să le restituie celor de la OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, suma de 435,6 milioane lei, reprezentând TVA plus accesorii, plătite în 2013 pentru tranzacția din 2007, finalizată în 2008, de preluare de la Petromservice a activității de servicii petroliere, precum și a activelor și a efectivului de aproape 10.000 de salariați aferente acesteia, contra sumei totale de circa 1,43 miliarde lei.
00:40
Deși aproape toate estimările analiștilor erau că dobânzile vor scădea în acest an, realitatea s-a dovedit mai complicată. Nu numai că nu au scăzut, dar dobânzile au crescut în contextul crizei politico-electorale. Mai mult, creșterile de taxe de la începutul lunii august au îndepărtat momentul reducerii ratei cheie a băncii centrale, relevă analiza Profit.ro.
00:40
Producătorul suedez de materiale de construcții și soluții de ventilații Lindab pregătește vânzarea afacerii cu produse profilate din România, în cadrul unui program de restructurare a activităților diviziei în Europa de Est.
00:40
FOTO Universitatea Politehnica pregătește o investiție de amploare, lângă un ex-stadion de tradiție # Profit.ro
Universitatea Politehnica, din București, avansează cu avizarea construcției unui complex sportiv polivalent, evaluat la circa 20 de milioane de euro și amplasat lângă fostul stadion de fotbal Sportul Studențesc, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
6 august 2025
23:30
FOTO 1.000 de persoane, preponderent oameni mai în vârstă, dar și tineri, și-au luat adio de la Ion Iliescu # Profit.ro
Circa 1.000 de persoane, preponderent oameni mai în vârstă, dar și tineri, au trecut astăzi prin fața catafalcului fostului președinte Ion Iliescu, depus în Sala Unirii a Palatul Cotroceni.
23:20
ULTIMA ORĂ Trump pregătește întâlnire personală cu Putin și Zelenski pentru a opri războiul din Ucraina # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, se pregăteșyte să se întâlnească personal, săptămâna viitoare, cu președintele rus, Vladimir Putin.
Acum 12 ore
22:50
PREMIERĂ Retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă: Cea mai importantă companie de management al proiectelor de construcții din Coreea de Sud a câștigat contractul PM # Profit.ro
HanmiGlobal, cea mai importantă companie de management al proiectelor de construcții din Coreea de Sud și printre cele mai mari din lume, a câștigat contractul pentru furnizarea serviciilor de management de proiect (PM) în cadrul lucrărilor de construcție a infrastructurii pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, relevă datele analizate de Profit.ro.
22:50
Shopper Park Plus, cu sediul în Budapesta, dezvoltator de parcuri logistice, are în vedere o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a-și continua dezvoltarea, în urma finalizării cu succes a unei tranzacții în Slovacia cu un randament de 9,5%, operațiune anunțată anterior de Profit.ro.
22:00
Compania SunPro Oils a primit autorizația de construcție pentru a ridica, în Zona Liberă Galați, o fabrică de ulei, investiție estimată la circa 20 de milioane de euro.
22:00
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, spune, după ce a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, că serviciul public este o misiune, care nu se termină odată cu un mandat.
21:30
Pe tranzacții de aproape 10 milioane euro la BVB, indicele celor mai tranzacționate acțiuni românești a depășit un nou record.
21:00
China își avertizează producătorii de mașini electrice să oprească războaiele prețurilor care au alarmat inclusiv UE # Profit.ro
China își îndeamnă producătorii de vehicule electrice să oprească reducerea prețurilor și să limiteze producția, pe fondul temerilor că deflația (scăderea generalizată a prețurilor) persistentă pune în pericol creșterea economică a țării, relatează The Guardian.
20:40
Pfizer își majorează estimarea de profit pentru 2025, pe fondul reducerilor masive de costuri și al presiunilor politice din partea lui Trump # Profit.ro
Pfizer a anunțat o creștere a estimării de profit pentru anul 2025, susținută de un amplu program de reducere a costurilor care începe să dea roade, în contextul în care veniturile din produsele legate de COVID scad și brevetele unor medicamente-cheie urmează să expire, relatează Reuters.
20:20
Volkswagen Touareg va fi retras din producție în 2026.
20:00
Cea mai rapidă soluție pentru a călători între cele două orașe dunărene ale Bulgariei, Ruse și Vidin, este prin România.
19:50
Cea mai rapidă soluție pentru a călători între cele două orașe dunărene ale Bulgariei, Ruse și Vidin, este prin România.
19:40
Universitatea Stanford, din statul american California, desființează 363 de posturi, invocând tăierile de fonduri decise de guvernul de la Washington.
19:30
LISTA aeroporturilor din România care pot elimina limita de 100 de mililitri pentru lichide din bagaj # Profit.ro
Doar o parte dintre aeroporturile din România au deja la acest moment sau au inițiat demersuri pentru achiziționarea de echipamente de control de securitate care să permită ridicarea restricțiilor asociate procesării lichidelor, aerosolilor și gelurilor.
19:30
Grupul finlandez Mehiläinen s-a finanțat cu obligațiuni de 1,09 miliarde euro pentru achiziției Reginei Maria și MediGroup (Serbia) și Regina Maria (România), ultima marcând cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală și de Est, anunțată în premieră, cu mai mult de jumătate de an înainte, de Profit.ro.
19:20
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan.
19:00
Atunci când încerci să te lași de fumat sau măcar să schimbi ceva, e firesc să te bazezi pe opinia unui medic. Un sfat bun, o explicație clară, o alternativă cu mai puține riscuri – toate contează. Dar ce faci când nici medicii nu au toate informațiile?
19:00
Detalii dezvăluite în preluarea Purcari de către Maspex: Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni. 2 fonduri de investiții au ieșit # Profit.ro
În operațiunea de piață de peste 600 milioane lei derulată la Purcari Wineries, fostul șef executiv Victor Bostan, care-și leagă numele de internaționalizarea mărcii, a vândut acțiuni pentru suma de 42 milioane lei.
18:30
VIDEO Atac al dronelor rusești asupra stației de comprimare de pe granița româno-ucraineană de la Orlovka, prin care Kievul importă gaze via România. Reacția României # Profit.ro
Rusia a atacat marți noapte cu zeci de drone stația de comprimare a Operatorului GTS al Ucrainei (OGTSU) din regiunea Odesa, în apropierea graniței ucraineno-române, parte a Coridorului Transbalcanic, care oferă o rută diversificată pentru furnizarea de gaze naturale către Ucraina. Exploziile s-au văzut și din România.
18:30
Ion Iliescu în cel mai important ziar american: Nu afemeiat, nu iubitor, nu s-a îmbogățit pe seama statului. Dar iubea prea mult puterea! # Profit.ro
Decesul lui Ion Iliescu este relatat și de presa internațională.
Acum 24 ore
18:00
VIDEO Atac al dronelor rusești asupra stației de comprimare de pe granița româno-ucrainene de la Orlovka, prin care Kievul importă gaze via România. Reacția României # Profit.ro
Rusia a atacat marți noapte cu zeci de drone stația de comprimare a Operatorului GTS al Ucrainei (OGTSU) din regiunea Odesa, în apropierea graniței ucraineno-române, parte a Coridorului Transbalcanic, care oferă o rută diversificată pentru furnizarea de gaze naturale către Ucraina. Exploziile s-au văzut și din România.
17:50
Licitația pentru cel mai mare proiect cicloturistic din Timiș, de peste 500 de kilometri - lansată # Profit.ro
A fost lansată licitația pentru găsirea unor constructori care să amenajeze 530 km de piste de biciclete în Timiș, cu fonduri europene, parte dintr-un proiect național.
17:20
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta, scrie BBC.
17:00
Tarife americane de 39% pentru produsele elvețiene: Ce înseamnă pentru consumatorii iubitori de ceasuri, ciocolată și cosmetice de lux # Profit.ro
Începând de joi, consumatorii americani ar putea plăti mult mai mult pentru produsele elvețiene de lux, după ce SUA intenționează să impună tarife vamale de 39%, printre cele mai ridicate din lume, dacă nu se ajunge la un acord comercial de ultim moment între Washington și Berna, relatează CNBC.
16:50
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Steve Witkoff s-a încheiat la Kremlin, transmit agențiile de presă ruse, citând serviciul de presă al președinției ruse, potrivit BBC.
16:40
Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon și Starbucks pe calea aerului # Profit.ro
Departamentul pentru Transporturi al SUA a anunțat o propunere legislativă majoră care ar permite utilizarea pe scară largă a dronelor comerciale dincolo de linia vizuală a operatorilor, o schimbare esențială pentru dezvoltarea livrărilor de pachete, medicamente și chiar cafea, transmite Reuters.
16:40
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre și Marea Neagră și fusese închis după o explozie survenită pe un dragor în luna iulie, a anunțat Autoritatea porturilor maritime ucrainene (USPA), potrivit agenției de știri Reuters.
16:20
Mai multe persoane aduc un ultim omagiu la sicriul cu trupul fostului președinte Ion Iliescu, în prima zi a funeraliilor de stat organizate la Palatul Cotroceni.
16:00
Autoritatea britanică de reglementare în publicitate a cerut grupului spaniol de îmbrăcăminte Zara să elimine două imagini de pe site-ul său.
15:50
ULTIMA ORĂ ANAF anunță controale la cheltuielile firmelor: Multe firme fac cheltuieli și deduc TVA la achiziții destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților, cum ar fi alimente, cosmetice, îmbrăcăminte, electrocasnice # Profit.ro
Analizele recente ale ANAF arată că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli, cu deducere de TVA aferentă, achiziții care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților. Astfel de exemple sunt achiziții de alimente, cosmetice, îmbrăcăminte, electrocasnice. ANAF atrage atenția că la aceste firme și PFA vor urma notificări, verificări documentare, iar la cele cu risc fiscal ridicat, acțiuni ample de inspecție fiscală.
15:40
Județul Ialomița va găzdui una dintre cele mai importante investiții în energie regenerabilă din România.
15:20
România oferă acces Pakistanului prin Portul Constanța pentru exporturile sale către Europa # Profit.ro
România a propus utilizarea portului său Constanța pentru a oferi Pakistanului acces direct la piețele europene prin Marea Neagră și Dunăre. Inițiativa a fost salutată de Islamabad, numind-o un pas viabil către diversificarea logisticii de export a Pakistanului, potrivit brecorder.com
15:20
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculațiilor privind angajamentul președintelui Donald Trump de a lovi comerțul cu energie al Rusiei, dacă vineri nu se ajunge la o încetare a ostilităților, transmite Bloomberg.
15:20
Banca Transilvania sprijină dezvoltarea celui mai mare parc comercial din Transilvania, URBANO Shopping & Living, printr-o finanțare de peste 16 milioane de euro
15:10
Angajați ai companiei aeriane irlandeze low-cost Ryanair declanșează o grevă majoră pe 12 aeroporturi spaniole.
15:00
Peste jumătate dintre bulgari se tem de creșterea costului vieții după adoptarea monedei euro # Profit.ro
Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijorați de creșterea costului vieții în urma adoptării monedei euro, scrie agenția Novinite, citând rezultatele unui sondaj recent Gallup International Balkan, realizat pentru Televiziunea Națională Bulgară, între 11 și 23 iulie, cu 800 de participanți. prin interviuri față în față.
14:50
AirDrop rămâne cea mai rapidă metodă nativă de partajare a pozelor, clipurilor 4K și documentelor mari între dispozitive Apple, fără cabluri sau cloud. Din iPadOS 18 algoritmul de transfer a fost rescris, iar viteza reală se apropie acum de 40 Mbps la distanțe sub trei metri. Ca să profiți pe deplin, configurează‐l corect și aplică mici trucuri ce taie minute bune din așteptare.
14:50
Județul Ialomița va găzdui una dintre cele mai importante investiții în energie regenerabilă din România, prin realizarea Parcului Eolian Ialomița, cu o capacitate totală de peste 250 de MW și o valoare estimată de peste 400 de milioane de euro, a anunțat președintele Consiliului Județean, Marian Pavel.
14:30
Nu mai dicta parole interminabile prietenilor. Din Android 10 încoace, meniul Wi-Fi generează un cod QR care include SSID-ul și parola rețelei tale, iar Android 15 îl afișează chiar sub butonul de conectare .
14:10
În ecranul principal TikTok atinge lupa și scrie un cuvânt-cheie al nișei tale, de exemplu „montaj video”. Sub tab-ul Hashtags vezi numărul de vizualizări. Alege expresii între 100 000 și 1 000 000 de views; sub 100 000 nu oferă trafic, iar peste un milion competiția e uriașă. Copiază cinci-șase etichete.
13:50
Trenul București-Kiev, care a circulat și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, va fi reintrodus.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.