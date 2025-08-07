BMW lansează luna viitoare mașina electrică cu cea mai mare autonomie din Europa, cu care va depăși inclusiv Tesla

14:50

AirDrop rămâne cea mai rapidă metodă nativă de partajare a pozelor, clipurilor 4K și documentelor mari între dispozitive Apple, fără cabluri sau cloud. Din iPadOS 18 algoritmul de transfer a fost rescris, iar viteza reală se apropie acum de 40 Mbps la distanțe sub trei metri. Ca să profiți pe deplin, configurează‐l corect și aplică mici trucuri ce taie minute bune din așteptare.