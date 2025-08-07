Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Newsweek.ro, 7 august 2025 07:10
Casa Națională de Pensii a făcut un anunț public ce îi interesează pe foarte mulți români. Sunt anum...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
07:20
Horoscop 8 august. Luna în Vărsător îi pune pe Berbeci în centrul atenției. Peștii sunt creativi # Newsweek.ro
Horoscop 8 august. Luna în Vărsător îi pune pe Berbeci în centrul atenției. Peștii sunt creativi. Ge...
07:10
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță # Newsweek.ro
Casa Națională de Pensii a făcut un anunț public ce îi interesează pe foarte mulți români. Sunt anum...
Acum 12 ore
22:10
Nicio contestație nu a fost depusă în termenul legal după desemnarea câștigătorului licitației pentr...
22:10
Incendiul a scos din joc peste două săptămâni Maternitatea „Cuza Vodă”. Robert Dâncă: „Am reluat act...
21:50
Tone de materiale cu posibil uz militar, sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria # Newsweek.ro
Tone de materiale cu posibil uz militar au fost sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transn...
21:20
Problemele industriei europene de îngrășăminte nu afectează doar fermierii, producătorii de explozib...
21:00
Politologul Cristian Preda spune în ce condiţii prim-ministrul Ilie Bolojan era acum preşedintele Ro...
20:40
Cum să transformi cojile de cartofi copți rămase într-una dintre cele mai bune gustări din lume # Newsweek.ro
De ce ai arunca cea mai bună bucată dintr-un cartof copt? Nu o face! Jefuiește frigiderul de ceea ce...
20:10
Petrolul revine în creștere, după amenințările lui Trump la adresa cumpărătorilor de țiței din Rusia # Newsweek.ro
Prețurile petrolului au crescut miercuri, revenind de la minimul ultimelor cinci săptămâni atins în ...
20:00
Polonia îl așteaptă pe Putin cu o brigadă de tancuri Black Panther, lângă granița cu Rusia # Newsweek.ro
Polonia a înarmat o brigadă cu tancuri sud-coreene Black Panther și a desfășurat-o în apropierea gra...
20:00
VIDEO Incediu uriaș într-o stațiune din Thassos populată de români, Intervin și elicopterele # Newsweek.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit în Thassos, în seara zilei de miercuri. Incendiul a izbucnit violent du...
19:50
Decesul lui Ion Iliescu. Suporterii au refuzat momentul de reculegere. Unde s-a întâmplat asta? # Newsweek.ro
Există cel puţin două meciuri de fotbal de astăzi, din Cupa României, la care suporterii au refuzat ...
19:20
Cosmin Popa: Ion Iliescu a aplicat tactici de război hibrid împotriva propriului său popor # Newsweek.ro
Istoricul Cosmin Popa spune că Ion Iliescu a aplicat tactici de război hibrid împotriva propriului s...
19:00
Putin ignoră ultimatumul lui Trump care expiră vineri. SUA pune tarife pe petrolul din Rusia # Newsweek.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a avut o întâlnire cu lideru...
18:30
Donald Trump acuză băncile, inclusiv JPMorgan și BoA, că au renunţat la clienţi conservatori # Newsweek.ro
Donald Trump acuză băncile americane, inclusiv pe JPMorgan şi Bank of America, că ar fi renunţat la ...
Acum 24 ore
18:10
Canalul Bâstroe a fost redeschis pentru a facilita navigația Ucrainei prin Dunăre și Marea Neagră # Newsweek.ro
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fus...
17:50
Două fetiţe de 8 şi 11 ani s-au rătăcit, miercuri, în timp ce se aflau la cules de ciuperci cu famil...
17:40
Un jandarm român aflat în concediu a ajutat autoritățile spaniole sa prindă niște fugari în aeroport # Newsweek.ro
Jandarm român aflat în timpul liber intervine spectaculos pe aeroportul El Prat din Barcelona: a imo...
17:10
O companie turcă va moderniza sistemul de supraveghere maritimă a României cu sisteme performante # Newsweek.ro
Karel, o companie turcească în domeniul tehnologiilor de comunicaţii şi apărare, a semnat un acord p...
16:50
Milorad Dodik, demis din funcția de președinte al Republicii Srpska. Cere ajutor lui Putin # Newsweek.ro
Autoritățile electorale din Bosnia i-au revocat separatistului Milorad Dodik mandatul de președinte ...
16:50
Cod roșu de ploi în Suceava și Neamț, zonele afectate de inundații. Pompierii au intervenit # Newsweek.ro
Cod roșu de ploi în Suceava și Neamț, zonele afectate de inundații. Pompierii au intervenit. Care su...
16:40
Cod roșu de ploi în mai multe localități din România. Furtuna lovește cu grindină. Ce spun meteorolo...
16:30
AMENDA luată de un șofer prins de polițiști cu 321 km/h pe autostradă. Ce pedeapsă a primit? # Newsweek.ro
AMENDA luată de un șofer prins de polițiști cu 321 km/h pe autostradă. Ce pedeapsă a primit? Unde se...
16:10
Veste importantă pentru românii care vor să meargă în Franța MAE a emis o alertă de călătorie # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa. Circulaţia pe a...
16:00
Escrocherie pe Internet cu vânzări de mașini. 44 de persoane, înșelate. Prejudiciu: 535.000 lei # Newsweek.ro
O escrocherie pe Internet cu anunțuri de vânzări de mașini a fost oprită de polițiștii din București...
15:30
Prima dezvăluire după moartea lui Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii” # Newsweek.ro
Generalul în rezervă Dan Voinea, procurorul militar care a instrumentat inițial dosarul Revoluției, ...
15:10
O ursoaică însoțită de doi pui a fost capturată miercuri dimineață din curtea unei gospodării din sa...
14:50
Război total pe pensiile speciale. 16 șefi de curți de apel cu 30.000 lei salariu atac la Bolojan # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale a devenit un butoi de pulbere pentru magistrații din mai multe județe din...
14:40
Iliescu, ode pentru Ceaușescu și Marx într-o carte din 1982. „Capitalismul nu e bun. Se va sfârși” # Newsweek.ro
Ion Iliescu, mebru marcant școlit la Moscova al PCR și primul președinte ales al României după Revol...
14:40
Autoritățile au emis o avertizare Cod Roșu de vijelie și ploi torențiale. Vor fi rafale de peste 90 ...
14:30
Cauza morții lui Ozzy Osbourne, legenda heavy metal. Ce scrie în certificatul de deces? # Newsweek.ro
A fost deszvăluită cauza morții lui Ozzy Osbourne, legenda heavy metal. Cântărețul britanic suferea...
14:10
Mesajul Rusiei după moartea lui Iliescu: „A avut o contribuție decisivă în relațiile ruso-române” # Newsweek.ro
Ambasada Rusiei la București a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ion Iliescu, sublin...
13:50
Funeralii Ion Iliescu. Românii vin în număr mare să-și ia rămas bun de la fostul președinte # Newsweek.ro
Sute de români au început să se adune miercuri la Palatul Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu...
13:40
Trump taie finanțarea de 500.000.000 $ pentru dezvoltarea vaccinurilor cu tehnologia ARNm # Newsweek.ro
După ce în pandemie, în 2020, Trump a indus ideea că „prin injectare sau printr-un fel de curăţare” ...
13:20
Pagubă de 30.000 € și o restanță la factura de apă 11.500 €. Isprava unor chiriași români în Spania # Newsweek.ro
O familie de români a închiriat un apartament în Spania. După 7 ani au fost evacuați. Au lăast în ur...
13:10
Băsescu i-a adus un ultim omagiu lui Iliescu: „Respectul cuvenit memoriei Primului Președinte Ales” # Newsweek.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a mers miercuri dimineață la Palatul Cotroceni pentru...
12:40
România turistică, în declin. Străinii ne ocolesc. Care sunt principalele destinații alese? # Newsweek.ro
România a ocupat anul trecut ultimul loc în Europa la turiști străini, cu circa 2,4 milioane. Iar în...
12:40
O boală contagioasă, prevenibilă prin vaccin, a luat amploare în România. 320 cazuri noi în iulie # Newsweek.ro
O boală contagioasă, care poate fi prevenită prin vaccin a luat amplaore în România. Sute de cazuri ...
12:20
Detalii șocante despre criminalul în serie din Teleorman, după ce și-a ucis familia: Trebuia s-o fac # Newsweek.ro
Detalii șocante ies la iveală despre Florin Oneață, zis „Bufică”, autorul dublei crime din Peretu, j...
12:10
Scandal în coaliție de funeraliile lui Iliescu. PSD boicotează sedințele coaliției din cauza USR # Newsweek.ro
PSD anunță că nu va mai participa la ședințele coaliției de guvernare alături de USR, PNL și UDMR, a...
11:50
Motivul pentru care o tânără nu a ieșit din casă de 10 ani. Sistemul îi refuză șansa la telemuncă # Newsweek.ro
De zece ani, Alexandra trăiește izolată în propria locuință, fără să poată ieși nici măcar până la c...
11:40
De ce a fost poreclită „Zâmbetul lui Iliescu” ultima Dacia 1300? Cu ce se lăuda și cât costă acum? # Newsweek.ro
Producția mașinii care a motorizat România, Dacia 1300, a început în 1969 și s-a încheiat în 2004, p...
11:20
O nouă crimă s-a produs în România. Un bărbat este acuzat că a ucis-o pe fosta sa iubită. Colegii de...
11:10
METEO. Noi alerte de vreme extremă în România. Caniculă și vijelii puternice. Unde se întâmplă? # Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi coduri de vreme extremă în România. În unele zone este caniculă cu temperat...
10:50
Trump, pe acoperișul Casei Albe: „Voi instala rachete nucleare aici!” Glumă sau mesaj către Rusia? # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a surprins marți dimineață urcându-se pe acoperișul Casei Albe, u...
10:40
VIDEO STUDIU Cea mai mare structură vie din lume moare accelerat. Care este principala cauză? # Newsweek.ro
Marea Barieră de Corali, care e considerată cea mai mare structură vie din lume pentru că adăposteșt...
10:20
Care sunt serviciile medicale acordate gratuit pacienților neasigurați. Ce trebuie să facă? # Newsweek.ro
Românii neasigurați în sistemul public de sănătate pot beneficia de servicii medicale gratuite. Dar ...
10:10
Cum vrea Trump să oprească mașinăria de război a lui Putin: „Va înceta să mai ucidă oameni” # Newsweek.ro
Donald Trump crede că o scădere drastică a prețului petrolului l-ar putea forța pe Vladimir Putin să...
09:50
Cine este fiul „secret” al lui Ion Iliescu? Este căsătorit cu o femeie tânără și are un copil # Newsweek.ro
Puțini știu că, deși nu a avut copii biologici, Ion Iliescu a crescut și a îndrumat un tânăr rămas o...
09:40
Spor pentru „dureri în dos” și stres ocupațional la bugetarii de la ABA. Director: „Nu știu de asta” # Newsweek.ro
Toți cei 150 de angajați ai Administrației Bazinale de Apă (ABA) Prut Bîrlad au reclamat probleme de...
