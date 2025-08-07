Transportatorii cer demiterea conducerii ASF şi anchete penale privind piaţa RCA

19:20

Spania a decis să renunţe la planurile de achiziţionare a avioanelor de vânătoare F-35, fabricate de Lockheed Martin în Statele Unite, şi ia în considerare exclusiv opţiuni europene, precum Eurofighter şi viitorul sistem aerian de luptă FCAS (Future Combat Air System), potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului spaniol al Apărării, citat de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.