Transportatorii cer demiterea conducerii ASF şi anchete penale privind piaţa RCA
Bursa, 7 august 2025 08:30
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), alături de mai multe federaţii din sectorul transporturilor, solicită Guvernului şi Parlamentului să demită de urgenţă conducerea sectorului de asigurări din cadrul ASF, acuzând protejarea intereselor companiilor de asigurări în detrimentul milioanelor de asiguraţi, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Acum 30 minute
08:40
Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat acuzat că ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban, potrivit publicaţiei Index.hu, de la care transmiteam cele ce urmează.
08:40
Zelenski: and #8222;Rusia pare mai dispusă să înceteze focul. Presiunea funcţionează and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia pare tot mai deschisă ideii unui armistiţiu, în urma presiunilor diplomatice intensificate din partea Statelor Unite şi a partenerilor europeni. Comentariile au fost făcute după o convorbire cu preşedintele Donald Trump şi mai mulţi lideri europeni, în contextul vizitei la Moscova a trimisului special american Steve Witkoff, potrivit Ukrainskaia Pravda, de la care relatăm cele ce urmează.
08:30
08:30
Soldat american arestat pentru tentativa de a furniza Rusiei informaţii despre tancul Abrams # Bursa
Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri sub acuzaţia de tentativă de trădare, după ce a încercat să transmită Rusiei informaţii clasificate despre tancul american M1A2 Abrams, potrivit unui comunicat al Departamentului Justiţiei, citat de AFP, care afirmă cele ce urmează.
Acum o oră
08:10
Apple spune că va realiza o nouă investiţie în dezvoltarea infrastructurii de producţie din Statele Unite, în valoare totală de 100 de miliarde de dolari.
Acum 2 ore
07:40
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.
07:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar putea impune taxe vamale suplimentare asupra Chinei, în funcţie de evoluţia situaţiei privind achiziţiile de petrol din Rusia, informează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
07:20
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters.
07:10
O acţiune de amploare în justiţie va opune hotelierii europeni platformei de rezervări online Booking.com. Hotelurile solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite timp de 20 de ani, din cauza unor clauze pe care le consideră contrare dreptului concurenţei, relatează Le Figaro.
07:10
Elon Musk a anunţat miercuri, pe reţeaua socială X, că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving (FSD) cu îmbunătăţiri semnificative ale sistemului video şi o creştere substanţială a capacităţii de procesare, relatează CNBC.
07:00
Donald Trump şi-a anunţat miercuri intenţia de a impune tarife de 100% asupra cipurilor şi semiconductorilor importaţi în Statele Unite, subliniind însă că aceste taxe nu se vor aplica companiilor care and #8222;şi-au luat angajamentul de a fabrica în Statele Unite and #8221;, relatează Reuters.
07:00
US Tennis Association a anunţat miercuri că premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului US Open vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari pentru fiecare, iar compensaţia totală a jucătorilor va ajunge la 90 de milioane de dolari.
07:00
Acţiunile elveţiene au înregistrat miercuri un declin, în contextul în care preşedinta Confederaţiei Elveţiene, Karin Keller-Sutter, şi ministrul economiei, Guy Parmelin, s-au întâlnit la Washington cu oficiali americani pentru a negocia reducerea tarifelor vamale de 39% impuse de preşedintele Donald Trump, transmite CNBC.
Acum 4 ore
06:50
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Ungariei, scor 76-64 (32-32), în al doilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Este al doilea succes al tricolorilor în grupa E.
06:50
Volei: România, victorie cu Croaţia în ultimul meci din calificările la Campionatului European # Bursa
Naţionala feminină a României a învins miercuri, la Blaj, liderul grupei G, Croaţia, scor 3-1, în ultimul meci din calificările Campionatului European din 2026. Tricolorele sunt calificate la turneul final cu un bilanţ de trei victorii şi un eşec.
Acum 12 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor scădea în sudul şi estul ţării, iar la nivelul întregii ţări se vor situa în jurul mediilor multianuale.
00:00
Statele Unite se pregătesc să facă un pas major în explorarea spaţială, anunţând oficial intenţia de a construi un reactor nuclear de fisiune pe suprafaţa Lunii până în anul 2030.
00:00
'Moartea Universului and #8221; va avea loc în 10 miliarde de ani, prevede un nou model computerizat # Bursa
Universul, vast şi misterios, pare a fi etern în percepţia umană.
00:00
Vara anului 2025 este una a recordurilor.
00:00
Ministerul Culturii promite reforme în urma unui raport dur al Curţii de Conturi privind gestionarea patrimoniului cultural # Bursa
Ministerul Culturii a reacţionat la raportul recent al Curţii de Conturi privind deficienţele majore în gestionarea patrimoniului public şi privat al statului, anunţând că modificarea legislaţiei în domeniu va deveni o prioritate strategică. Raportul relevă carenţe structurale persistente şi neglijenţe grave în administrarea bunurilor culturale, inclusiv subevaluări contabile, lipsa unei evidenţe centralizate şi deficienţe în protejarea monumentelor istorice.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,76%, de la 5,77%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0747 lei/euro.
00:00
Reuters: OpenAI poate fi evaluată la 500 de miliarde de dolari, în urma unor vânzări de acţiuni # Bursa
* OpenAI este dezvoltatorul modelului de inteligenţă artificială Chat GPT
00:00
Companii din 60 de regiuni ruseşti au încheiat tranzacţii comerciale la Bursa Universală de Mărfuri din Belarus (BUCE), anunţă BelTA.
00:00
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat astăzi, la cimitirul Ghencea.
00:00
GRECO avertizează: România a implementat doar două dintre cele 26 de recomandări anticorupţie # Bursa
Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, atrage un nou semnal de alarmă privind progresele României în domeniul prevenirii corupţiei.
00:00
Creditul acordat gospodăriilor din Statele Unite a atins un nou record şi în trimestrul al doilea al acestui an, de 18,39 trilioane de dolari, pe fondul unei creşteri trimestriale de 185 de miliarde, după un avans de 167 de miliarde de dolari în trimestrul precedent, conform ultimului raport de la Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) (vezi graficul 1).
00:00
Adobe Inc. continuă să livreze rezultate peste estimările Wall Street, chiar dacă reacţia investitorilor rămâne prudentă.
00:00
Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, chiar dacă Germania a publicat unele date economice slabe, iar preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat cu taxe vamale industria farmaceutică.
00:00
Crizele energetice ale prezentului nu mai au preţul drept principal indicator al dezechilibrului. Ultima dată când preţurile energiei electrice şi gazelor naturale au atins niveluri record a fost odată cu războiul declanşat de Rusia în Ucraina, la începutul anului 2022.
00:00
* Tranzacţii de 62 milioane lei, sub media zilnică a anului
00:00
Transilvania Investments: Obligaţiunile PK Development Holding pot să aducă valoare portofoliului nostru # Bursa
* Fondul de investiţii a subscris 7,5 milioane de obligaţiuni, în valoare de 7,5 milioane de euro* Considerăm că nivelul de randament este echilibrat şi în linie cu profilul de risc al emisiunii, spun reprezentanţii Transi
6 august 2025
21:50
Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, a reacţionat miercuri la declaraţiile oficialilor ruşi care au criticat condamnarea Evgheniei Guţul, guvernatoarea pro-rusă a Găgăuziei, considerându-le un and #8222;amestec inacceptabil în treburile interne and #8221; ale ţării, potrivit new.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
21:10
Mai multe persoane au fost rănite prin împuşcare miercuri de un atacator asupra bazei militare Fort Stewart, situată în sud-estul Statelor Unite, în apropiere de oraşul Savannah, statul Georgia, informează mass-media.
21:10
Trump: S-au înregistrat and #8222;progrese importante and #8221; la întâlnirea dintre trimisul special Witkoff şi Putin # Bursa
Preşedintele Donald Trump a anunţat că trimisul SUA Steve Witkoff a obţinut and #8222;progrese importante and #8221; la întâlnirea avută la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin şi a precizat căi-a informat pe unii dintre aliaţii europeni ai Washingtonului.
21:00
Colaboratori şi apropiaţi ai fostului preşedinte Ion Iliescu i-au adus, miercuri seară, într-o ceremonie privată, un ultim omagiu fostului şef de stat Ion Iliescu, al cărui sicriu este depus în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
20:50
India condamnă dur noile taxe vamale impuse de Trump: and #8222;Injuste, nejustificate şi iraţionale and #8221; # Bursa
Guvernul indian a reacţionat ferm miercuri la decizia preşedintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale suplimentare de până la 50% asupra produselor importate din India, calificând măsura drept and #8222;injustă, nejustificată şi iraţională and #8221;, potrivit agenţiei EFE, care relatează cele ce urmează.
20:40
Guvernul de coaliţie din Germania intenţionează să reducă sprijinul financiar acordat refugiaţilor ucraineni nou-sosiţi.
20:30
NATO a transmis miercuri autorităţilor din Lituania că ia and #8222;foarte în serios and #8221; recentele incidente în care drone ruseşti s-au prăbuşit pe teritoriul lituanian şi a reafirmat angajamentul Alianţei de a apăra fiecare centimetru din spaţiul său, relatează agenţia EFE, care afirmă cele ce urmează.
20:30
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat miercuri că administraţia Trump ar putea anunţa, până la finalul zilei, o decizie privind posibila impunere de noi sancţiuni împotriva Rusiei.
20:30
Incendiul izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Uzina Mecanică Cugir, într-o hală de depozitare a muniţiei, a atras atenţia presei din Bulgaria, care îl compară cu o serie de incidente similare produse în ultimul deceniu în fabrici şi depozite de armament din ţara vecină, potrivit publicaţiei Sega,de la care relatăm cele ce urmează. În cazul exploziei de la Cugir se conturează asemănări cu acţiunile de sabotaj atribuite agenţilor serviciului de informaţii militare al Rusiei (GRU), care au fost implicaţi, potrivit anchetelor bulgare, în distrugerea unor facilităţi militare locale.
20:20
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la telefon miercuri cu preşedintele american Donald Trump.
Acum 24 ore
19:50
Fostul director al SRI, Virgil Măgureanu, a fost prezent la catafalcul fostului preşedinte Ion Iliescu, în cadrul ceremoniei destinate prezentării de condoleanţe din partea foştilor colaboratori şi apropiaţilor. Printre cei care au mai adus un omagiu s-a numărat şi Toni Greblă, fost preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.
19:40
Judecătoarea Ana Cucerescu din Republica Moldova, cea care a pronunţat condamnarea la 7 ani de închisoare a guvernatoarei pro-ruse a Găgăuziei, Evghenia Guţul, a fost supusă timp de luni de zile unei campanii violente de intimidare, care a culminat în ultimele zile cu ameninţări explicite, imagini trucate şi tentative de hărţuire extremă, relatează Deutsche Welle, care afirmă cele ce urmează.
19:20
Ministrul Mediului a semnat contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administraţie al Romsilva # Bursa
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, miercuri, semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
19:20
Arabia Saudită, principalul client extracomunitar pentru grâul românesc în debutul noului an comercial # Bursa
Arabia Saudită a devenit principala destinaţie a exporturilor de grâu românesc în prima lună a anului comercial 2025/2026, care a început la 1 iulie, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de G4Food, de la care relatăm cele ce urmează.
19:20
Analiză RisCo: Cu peste 5 miliarde de lei, UniCredit Bank preia clienţii Alpha Bank prin fuziunea din 15 august 2025 # Bursa
Conform raportărilor financiare pe 2024, Alpha Bank România a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1,8 miliarde de lei. Portofoliul de servicii şi produse financiare al Alpha Bank România va fi preluat de UniCredit Bank.
19:20
Liberalul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei în guvernul condus de Marcel Ciolacu, a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.
19:20
Spania renunţă la achiziţia avioanelor americane F-35 şi se orientează către opţiuni europene # Bursa
Spania a decis să renunţe la planurile de achiziţionare a avioanelor de vânătoare F-35, fabricate de Lockheed Martin în Statele Unite, şi ia în considerare exclusiv opţiuni europene, precum Eurofighter şi viitorul sistem aerian de luptă FCAS (Future Combat Air System), potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului spaniol al Apărării, citat de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
18:50
Administraţia locală din Izmir, oraş situat în vestul Turciei, a anunţat miercuri restricţionarea alimentării cu apă potabilă, în contextul unui deficit hidrologic accentuat, transmite agenţia DPA, de la care relatăm cele ce urmează.
