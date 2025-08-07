Dragoș Damian: Hiroshima, 6 august 1945. Apoi Nagasaki, 9 august 1945
Stiripesurse.ro, 7 august 2025 08:30
Sunteți în vacanțe și concedii, creșteți PIB-ul din Turcia, Grecia, Tunisia, Egipt, și așa mai departe.Sunteți ocupați cu distracția, cu creșterea TVA-ului, cu tarifele vamale ale lui Donald Trump, cu reforma bugetară, cu funeraliile lui Ion Iliescu (ocazie cu care poate v-ați Citește mai departe...
Acum 5 minute
09:00
VIDEO Un nou atac ucrainean nocturn - Explozii la un centru logistic strategic rusesc pentru motorina și kerosenul pentru aviație # Stiripesurse.ro
Dronele au atacat regiunea Krasnodar din Rusia pe 7 august, având ca țintă rafinăria de petrol Afipskiy, au relatat canalele media rusești Telegram, citând relatări ale locuitorilor.????Drones attacked the Afipsky oil refinery in the Kuban (Krasnodar Krai) this morning. pic.twitter. Citește mai departe...
Acum 10 minute
08:50
Myint Swe, care a devenit președinte interimar al Myanmarului în circumstanțe controversate după ce armata a preluat puterea de la guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi în urmă cu mai bine de patru ani, a murit joi, a anunțat armata, potrivit AP. Avea 74 de ani. Citește mai departe...
08:50
Decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție consfințește un câștig important pentru cel mai mare producător de hidrocarburi din România, care va recupera sumele achitate în 2013 către bugetul de stat, în urma unui litigiu complex privind o tranzacție din 2007. Citește mai departe...
08:50
Cu rafinăriile lovite de dronele ucrainene, Rusia este forțată să-și crească exporturile de petrol # Stiripesurse.ro
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200. Citește mai departe...
Acum 30 minute
08:40
FCSB o întâlnește pe Drita, în timp ce CFR Cluj o găzduiește pe Braga în Europa League # Stiripesurse.ro
CFR Cluj primește joi, de la ora 19:30, vizita formației portugheze SC Braga, iar FCSB va întâlni, pe Arena Națională, echipa din Kosovo, Drita, de la ora 21:30, în manșa tur a rundei a treia preliminare din UEFA Europa League. Citește mai departe...
08:40
Thomson Reuters raportează creşterea veniturilor în T2; Inteligenţa artificială stimulează dezvoltarea # Stiripesurse.ro
Thomson Reuters a raportat o creştere a veniturilor în al doilea trimestru al anului 2025, susţinută de lansarea unor funcţionalităţi noi, bazate pe inteligenţă artificială, în diviziile sale de fiscalitate, contabilitate şi juridic, relatează news. Citește mai departe...
08:40
Procesul privind moartea lui Maradona. Tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători # Stiripesurse.ro
Noul tribunal argentin, însărcinat cu procesul privind moartea lui Diego Maradona din 2020, a respins miercuri o cerere de recuzare a doi judecători prezentată de echipa de apărare. Citește mai departe...
08:40
O posibilă întâlnire la vârf între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este luată în calcul la Washington, însă șeful diplomației americane, Marco Rubio, avertizează că „mai sunt multe lucruri de rezolvat” până la un acord real Citește mai departe...
08:40
Coreea de Sud și Statele Unite vor lansa pe 18 august exercițiile militare comune Ulchi Freedom Shield, însă aproximativ jumătate dintre antrenamentele pe teren vor fi amânate pentru pentru luna septembrie, a anunțat Lee Sung-jun, purtătorul de cuvânt al Marelui Stat Major. Citește mai departe...
08:30
Universitatea Craiova întâlnește Spartak Trnava, în turul 3 preliminar al UEFA Conference League # Stiripesurse.ro
Universitatea Craiova întâlnește joi, de la ora 19:30, formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Meciul se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” și va fi arbitrat de estonianul Joonas Jaanovits. Citește mai departe...
08:30
Acum o oră
08:20
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC "este scutit" de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra cipurilor, a declarat joi un oficial la Taipei, potrivit AFP citat de news. Citește mai departe...
08:20
Cod roșu global: Luna iulie 2025, aproape cea mai fierbinte din istorie cu temperaturi extreme și recorduri șocante # Stiripesurse.ro
Planeta fierbe! Iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe glob, potrivit datelor alarmante publicate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene. Citește mai departe...
08:20
Sărbătorile zilei din 7 august 2025 - Sf. Cuv. Teodora de la Sihla Ortodoxe Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor Greco-catolice Sf. cuv. m. Citește mai departe...
08:00
A murit Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist: un destin discret în slujba unei familii care a scris istorie # Stiripesurse.ro
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață joi dimineață. Anunțul a fost făcut public de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu. Citește mai departe...
08:00
Acţiunile elveţiene au înregistrat miercuri un declin, în contextul în care preşedinta Confederaţiei Elveţiene, Karin Keller-Sutter, şi ministrul economiei, Guy Parmelin, s-au întâlnit la Washington cu oficiali americani pentru a negocia reducerea tarifelor vamale de 39% impuse de Citește mai departe...
08:00
Acțiune de amploare în justiție împotriva Booking.com pentru clauza `cel mai bun preț` # Stiripesurse.ro
O acţiune de amploare în justiţie va opune hotelierii europeni platformei de rezervări online Booking.com. Hotelurile solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite timp de 20 de ani, din cauza unor clauze pe care le consideră contrare dreptului concurenţei, relatează Le Figaro Citește mai departe...
08:00
Uber depăşeşte aşteptările privind veniturile şi anunţă un program de răscumpărare a acţiunilor de 20 miliarde dolari # Stiripesurse.ro
Uber a raportat miercuri rezultatele financiare pentru al doilea trimestru, depăşind estimările privind veniturile şi anunţând autorizarea unui program de răscumpărare a acţiunilor în valoare de 20 de miliarde de dolari, transmite CNBC, informează News.ro. Citește mai departe...
08:00
Toate persoanele care beneficiază de pensie de urmaș trebuie să fie foarte de atente la documentele necesare și la termenele prevăzute de lege pentru a nu risca pierderea acestui beneficiu. Citește mai departe...
Acum 2 ore
07:50
Putin dă semne că cedează. Trump e încrezător: sunt 'progrese semnificative' în negocierile de pace din Ucraina # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a numit întâlnirea trimisului său special Steven Whitkoff cu președintele rus Vladimir Putin "foarte productivă". El a scris despre asta pe rețeaua socială Truth Social. Citește mai departe...
07:40
Ultimul drum al lui Ion Iliescu cu funeralii de stat și zi de doliu național în România # Stiripesurse.ro
Fostul președinte Ion Iliescu, primul lider al României post-comuniste, este condus joi pe ultimul drum, în cadrul unor funeralii de stat marcate de tensiuni politice și doliu național. Citește mai departe...
07:20
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere # Stiripesurse.ro
În timp ce Guvernul susține sus și tare necesitatea reducerii aparatului bugetar, datele oficiale arată contrariul. Numărul angajaților la stat a crescut în luna iunie cu încă 234 de posturi, comparativ cu luna precedentă. Citește mai departe...
07:00
Rusia și China trimit nave de război în Asia-Pacific: patrulare comună într-o zonă strategică # Stiripesurse.ro
Tensiunile cresc în Asia-Pacific. Rusia și China au lansat o nouă misiune de patrulare navală comună în apele din Marea Japoniei, anunță serviciul de presă al Flotei ruse din Pacific. Citește mai departe...
Acum 4 ore
06:50
Chirurgii americani au reușit să repornească o inimă în afara corpului. Tehnica revoluționară testată deja 'pe viu' ar putea schimba transplanturile cardiace # Stiripesurse.ro
Speranță nouă pentru transplanturile de inimă: două tehnici revoluționare ar putea salva sute de vieți. Criza de organe pentru transplant rămâne una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne. Citește mai departe...
06:30
Compania de stat ce răstoarnă TOPUL curieratului de 1 miliard euro: Poşta Română îşi pune rivalii PE JAR! # Stiripesurse.ro
Poşta Română, campioană istorică la scrisori și pensii livrate românilor, îşi ajustează traiectoria spre cel mai disputat segment al momentului: curieratul rapid, serviciu conex sectorului de comerț electronic. Citește mai departe...
06:10
Vaccin revoluționar împotriva cancerului, dezvoltat de cercetători americani: 'Ar putea elimina complet tumorile' # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea din Florida a testat cu succes un vaccin experimental împotriva cancerului, care ar putea deveni prima soluție universală în lupta cu această boală. Citește mai departe...
06:00
Donald Trump anunță că Apple va face o investiție majoră pentru producţia în Statele Unite # Stiripesurse.ro
Apple va investi încă 100 de miliarde de dolari pentru producţia în Statele Unite, anunţă Donald Trump, potrivit Rador Radio România.Donald Trump a declarat miercuri că gigantul tehnologic Apple va investi suplimentar 100 de miliarde de dolari americani în producţia din Statele Unite. Citește mai departe...
06:00
Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi şi vineri cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională # Stiripesurse.ro
Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi şi vineri cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, informează AGERPRES. Citește mai departe...
05:50
Nu multă lume ştie ce este şi ce semnificație are ceea ce este cunoscut sub denumirea de Buricul Pământului şi că acesta se află la Delphi, în Grecia.Delphi este unul dintre cele mai cunoscute situri arheologice și, totodată, unul dintre cele mai vizitate locuri turistice din lume. Citește mai departe...
05:30
Cele mai mari bănci din lume și experți în piața aurului au estimat recent o scumpire majoră a prețului metalului prețios la nivel mondial, în mare parte din cauza cererii mari venite din partea băncilor centrale și a dezinteresului investitorilor pentru dolar. Citește mai departe...
05:20
Donald Trump ia în vizor China: ar putea impune taxe vamale suplimentare pentru comerțul cu Rusia # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că, în funcţie de evoluţia situaţiei. ar putea anunţa taxe vamale suplimentare asupra Chinei, similare celor de 25% anunţate în cazul Indiei, pentru că achiziţionează petrol rusesc, relatează Reuters, citat de news.ro. Citește mai departe...
05:10
Val de critici după ce un jurnalist al postului CNN a realizat un interviu cu o victimă a unui masacru 'readusă la viață' cu AI # Stiripesurse.ro
Un fost jurnalist al postului CNN este vizat de critici în Statele Unite după ce a realizat un interviu cu un avatar generat de inteligenţa artificială (AI), care a preluat vocea şi trăsăturile unui tânăr împuşcat mortal în 2018, în timpul unui atac armat în masă, transmite Citește mai departe...
Acum 6 ore
04:50
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, Citește mai departe...
04:40
Statele Unite vor impune un tarif de aproximativ 100% pentru importurile de cipuri semiconductoare # Stiripesurse.ro
Statele Unite vor impune un tarif de aproximativ 100% pe cipurile semiconductoare importate în țară, a declarat miercuri președintele Donald Trump, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
04:30
Proiectul fără cale de întoarcere care șochează lumea: 1.000 de oameni, izolați în cosmos pentru totdeauna # Stiripesurse.ro
Pe 1 noiembrie 2024, Project Hyperion, o echipă internațională și interdisciplinară formată din arhitecți, ingineri, antropologi și urbaniști, a lansat un concurs de proiectare pentru călătorii interstelare cu echipaj, scrie sciencealert.com. Citește mai departe...
04:10
Descoperire majoră: litiul ar putea inversa pierderile de memorie cauzate de Alzheimer # Stiripesurse.ro
Reumplerea rezervelor naturale de litiu din creier ar putea nu doar preveni, ci și inversa boala Alzheimer, arată un nou studiu publicat miercuri în revista de știință Nature, scrie Mediafax. Citește mai departe...
04:00
'Reforma statului și cea a lumii politice trebuie să continue' - Sebastian Burduja # Stiripesurse.ro
Reforma statului și cea a lumii politice trebuie să continue, iar marile proiecte strategice trebuie să fie duse la bun sfârșit pentru a asigura creșterea economică pe termen lung, afirmă Sebastian Burduja, numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o decizie Citește mai departe...
03:50
Rinichi 'de buzunar', creați în laborator de cercetătorii israelieni. Să fie aceasta inovația care rescrie medicina? # Stiripesurse.ro
O echipă de la Centrul Medical Sheba din Israel şi de la Universitatea din Tel Aviv a reuşit să cultive organoide renale umane longevive din celule stem tisulare, în condiţii de laborator, oferind un nou instrument important şi util pentru cercetători şi posibile transplanturi Citește mai departe...
03:30
Cerere în căsătorie cu final șocant: De la inelul de logodnă, la topoare, de la felicitări la geamuri sparte # Stiripesurse.ro
O cerere în căsătorie din județul Constanța s-a transformat într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film violent, cu topoare, furci și geamuri sparte, soldată cu o tentativă de omor și o condamnare la aproape 12 ani de închisoare. Citește mai departe...
03:20
Ministrul israelian al Apărării declară că armata va executa noile ordine privind Gaza # Stiripesurse.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a transmis miercuri că armata israeliană este obligată să „execute cu determinare și profesionalism” deciziile luate de conducerea politică în privința războiului din Gaza. Citește mai departe...
03:10
A plecat turist, s-a întors erou: Un jandarm român a intrat în acțiune chiar pe aeroport și a pus la pământ un răufăcător # Stiripesurse.ro
Un jandarm român aflat în concediu la Barcelona a devenit erou pe aeroportul El Prat, după ce a intervenit fulgerător și a imobilizat un fugar care încerca să scape din custodia poliției spaniole. Citește mai departe...
Acum 8 ore
02:50
Tenis: Gauff și Kessler câștigă titlul la dublu la turneul WTA de la Montreal, la debutul parteneriatului # Stiripesurse.ro
Coco Gauff și McCartney Kessler au cucerit miercuri titlul de dublu feminin la National Bank Open de la Montreal, după ce le-au învins în finală pe Taylor Townsend (SUA) și Zhang Shuai (China), scor 6-4, 1-6, 13-11, informează Mediafax. Citește mai departe...
02:40
LIVE TEXT - Război în Ucraina: 45 de drone deasupra Ucrainei. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 36 dintre acestea # Stiripesurse.ro
45 de drone deasupra Ucrainei: Forțele ruse au atacat Ucraina cu 45 de drone de tip Shahed în ultimele ore. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 36 dintre acestea.STIRIPESURSE. Citește mai departe...
02:20
'Statele Unite înţeleg mai clar condiţiile Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina' - Marco Rubio # Stiripesurse.ro
Statele Unite înţeleg mai clar condiţiile Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat Marco Rubio, potrivit Rador Radio România. Citește mai departe...
02:10
Horoscopul zilei de 8 august 2025. Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii sunt pregătiți să-și spună punctul de vedere. Citește horoscopul zilei de 8 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Vărsătorii ar trebui să considere anumite invitații ca personale. Pacea interioară este cea de care au nevoie. Citește mai departe...
01:50
WhatsApp pregătește o funcție care transformă complet aplicația: Ce vor putea face utilizatorii # Stiripesurse.ro
WhatsApp, serviciul de mesagerie deținut de Meta, se pregătește să introducă o funcție care ar putea transforma semnificativ modul în care comunicăm online. Citește mai departe...
01:10
Cum mâncăm așa ne comportăm. Vin cu adevărat nervii din stomac? S-a aflat legătura dintre digestie și deciziile pripite # Stiripesurse.ro
Impulsivitatea – acea tendință de a acționa fără prea multă gândire – ar putea avea mai puțin de-a face cu voința și mai mult cu... bacteriile din intestin. Citește mai departe...
01:00
Un bărbat a fost găsit după 28 de ani. Copul său a fost conservat într-un ghețar care se topește în Pakistan # Stiripesurse.ro
Un bărbat dat dispărut în urmă cu 28 de ani a fost descoperit intact într-un ghețar dintr-o zonă izolată a Pakistanului, după ce topirea ghețarului, accelerată de schimbările climatice, i-a scos corpul la suprafață. Citește mai departe...
Acum 12 ore
00:40
O anchetă internațională arată cum îi supraveghează Israelul pe palestinieni - Sistemul prin care au stocat milioane de convorviri # Stiripesurse.ro
O anchetă internațională arată că armata israeliană a stocat milioane de convorbiri telefonice ale palestinienilor pe serverele Microsoft din Europa, în cadrul unui sistem de supraveghere masiv operat printr-un parteneriat cu celebra companie americană, potrivit The Guardian, citat de Citește mai departe...
00:30
VIDEO Gafă monumentală în direct la Euronews: Au reușit să-l 'omoare' din greșeală... pe Nicușor Dan # Stiripesurse.ro
Funeraliile lui Ion Iliescu au oferit un moment neașteptat de confuzie în direct la Euronews România. În timp ce relata despre sosirea oficialilor la Palatul Cotroceni, o prezentatoare a reușit să-l „omoare” din greșeală pe... Nicușor Dan.Momentul s-a produs la ora 09.28. Citește mai departe...
