Insula Thassos este lovită de incendii din nou. Flăcările au ajuns până pe plajă

Newsweek.ro, 7 august 2025 08:40

Fenomene extreme pe litoralul grecesc, în plin sezon turistic. În timpul unei furtuni, trăsnetele au...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
09:10
Ce se întâmplă dacă consumi iaurt grecesc zilnic. Obiceiul care aduce beneficii pentru digestie Newsweek.ro
Un experiment alimentar realizat de o dieteticiană din SUA arată că un simplu iaurt consumat zilnic ...
09:00
Rusia avea un institut care studia teleportarea și călătoria în timp. Universitatea Moscova se ocupa Newsweek.ro
Aflat sub umbrela Universității de Stat din Moscova, centrul era cunoscut pentru temele sale neobișn...
Acum 30 minute
08:40
Insula Thassos este lovită de incendii din nou. Flăcările au ajuns până pe plajă Newsweek.ro
Fenomene extreme pe litoralul grecesc, în plin sezon turistic. În timpul unei furtuni, trăsnetele au...
Acum o oră
08:20
Categoria de români care pot merge specialist, fără bilet de trimitere de la medicul de familie Newsweek.ro
Pacienții cu afecțiuni cronice incluși în programe naționale de sănătate nu mai au nevoie de bilet d...
08:10
Zi de doliu național pentru Ion Iliescu. Programul și regulile funeraliilor fostului președinte Newsweek.ro
Guvernul a stabilit ca 7 august 2025 să fie zi de doliu național pentru Ion Iliescu. Fostul președin...
Acum 2 ore
07:50
O creatoare de costume de baie a fost găsită moartă pe iahtul său. Ce au descoperit polițiștii Newsweek.ro
O femeie de 33 de ani din Manhattan, o antreprenoare cunoscută pentru brandul ei de costume de baie ...
07:30
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare. Care este programul funeraliilor Newsweek.ro
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghenc...
07:30
Putin desfășoară rachete Oreșnik în Belarus până la iarnă. Vestul îi răspunde cu HIMARS și Tomahawk Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că racheta balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM...
07:20
Horoscop 8 august. Luna în Vărsător îi pune pe Berbeci în centrul atenției. Peștii sunt creativi Newsweek.ro
Horoscop 8 august. Luna în Vărsător îi pune pe Berbeci în centrul atenției. Peștii sunt creativi. Ge...
07:10
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță Newsweek.ro
Casa Națională de Pensii a făcut un anunț public ce îi interesează pe foarte mulți români. Sunt anum...
Acum 12 ore
22:10
Cel mai dificil tronson de pe Autostrada A8 are contractul semnat. Unde este el? Newsweek.ro
Nicio contestație nu a fost depusă în termenul legal după desemnarea câștigătorului licitației pentr...
22:10
Maternitatea "Cuza Vodă" şi-a reluat activitatea în proporţie de 70% - 80% Newsweek.ro
Incendiul a scos din joc peste două săptămâni Maternitatea „Cuza Vodă”. Robert Dâncă: „Am reluat act...
21:50
Tone de materiale cu posibil uz militar, sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria Newsweek.ro
Tone de materiale cu posibil uz militar au fost sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transn...
21:20
Cum a făcut criza de îngrășăminte industria de Apărare a Europei mai vulnerabilă Newsweek.ro
Problemele industriei europene de îngrășăminte nu afectează doar fermierii, producătorii de explozib...
21:00
Cristian Preda spune în ce condiţii Ilie Bolojan era acum preşedintele României Newsweek.ro
Politologul Cristian Preda spune în ce condiţii prim-ministrul Ilie Bolojan era acum preşedintele Ro...
20:40
Cum să transformi cojile de cartofi copți rămase într-una dintre cele mai bune gustări din lume Newsweek.ro
De ce ai arunca cea mai bună bucată dintr-un cartof copt? Nu o face! Jefuiește frigiderul de ceea ce...
20:10
Petrolul revine în creștere, după amenințările lui Trump la adresa cumpărătorilor de țiței din Rusia Newsweek.ro
Prețurile petrolului au crescut miercuri, revenind de la minimul ultimelor cinci săptămâni atins în ...
Acum 24 ore
20:00
Polonia îl așteaptă pe Putin cu o brigadă de tancuri Black Panther, lângă granița cu Rusia Newsweek.ro
Polonia a înarmat o brigadă cu tancuri sud-coreene Black Panther și a desfășurat-o în apropierea gra...
20:00
VIDEO Incediu uriaș într-o stațiune din Thassos populată de români, Intervin și elicopterele Newsweek.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit în Thassos, în seara zilei de miercuri. Incendiul a izbucnit violent du...
19:50
Decesul lui Ion Iliescu. Suporterii au refuzat momentul de reculegere. Unde s-a întâmplat asta? Newsweek.ro
Există cel puţin două meciuri de fotbal de astăzi, din Cupa României, la care suporterii au refuzat ...
19:20
Cosmin Popa: Ion Iliescu a aplicat tactici de război hibrid împotriva propriului său popor Newsweek.ro
Istoricul Cosmin Popa spune că Ion Iliescu a aplicat tactici de război hibrid împotriva propriului s...
19:00
Putin ignoră ultimatumul lui Trump care expiră vineri. SUA pune tarife pe petrolul din Rusia Newsweek.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a avut o întâlnire cu lideru...
18:30
Donald Trump acuză băncile, inclusiv JPMorgan și BoA, că au renunţat la clienţi conservatori Newsweek.ro
Donald Trump acuză băncile americane, inclusiv pe JPMorgan şi Bank of America, că ar fi renunţat la ...
18:10
Canalul Bâstroe a fost redeschis pentru a facilita navigația Ucrainei prin Dunăre și Marea Neagră Newsweek.ro
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fus...
17:50
Două fetițe din Botoșani s-au rătăcit în padure. Erau la cules de ciuperci cu familia Newsweek.ro
Două fetiţe de 8 şi 11 ani s-au rătăcit, miercuri, în timp ce se aflau la cules de ciuperci cu famil...
17:40
Un jandarm român aflat în concediu a ajutat autoritățile spaniole sa prindă niște fugari în aeroport Newsweek.ro
Jandarm român aflat în timpul liber intervine spectaculos pe aeroportul El Prat din Barcelona: a imo...
17:10
O companie turcă va moderniza sistemul de supraveghere maritimă a României cu sisteme performante Newsweek.ro
Karel, o companie turcească în domeniul tehnologiilor de comunicaţii şi apărare, a semnat un acord p...
16:50
Milorad Dodik, demis din funcția de președinte al Republicii Srpska. Cere ajutor lui Putin Newsweek.ro
Autoritățile electorale din Bosnia i-au revocat separatistului Milorad Dodik mandatul de președinte ...
16:50
Cod roșu de ploi în Suceava și Neamț, zonele afectate de inundații. Pompierii au intervenit Newsweek.ro
Cod roșu de ploi în Suceava și Neamț, zonele afectate de inundații. Pompierii au intervenit. Care su...
16:40
Cod roșu de ploi în mai multe localități din România. Furtuna lovește cu grindină Newsweek.ro
Cod roșu de ploi în mai multe localități din România. Furtuna lovește cu grindină. Ce spun meteorolo...
16:30
AMENDA luată de un șofer prins de polițiști cu 321 km/h pe autostradă. Ce pedeapsă a primit? Newsweek.ro
AMENDA luată de un șofer prins de polițiști cu 321 km/h pe autostradă. Ce pedeapsă a primit? Unde se...
16:10
Veste importantă pentru românii care vor să meargă în Franța MAE a emis o alertă de călătorie Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa. Circulaţia pe a...
16:00
Escrocherie pe Internet cu vânzări de mașini. 44 de persoane, înșelate. Prejudiciu: 535.000 lei Newsweek.ro
O escrocherie pe Internet cu anunțuri de vânzări de mașini a fost oprită de polițiștii din București...
15:30
Prima dezvăluire după moartea lui Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii” Newsweek.ro
Generalul în rezervă Dan Voinea, procurorul militar care a instrumentat inițial dosarul Revoluției, ...
15:10
Panică într-un sat din Bistrița. O ursoaică cu doi pui a intrat în curtea unei case Newsweek.ro
O ursoaică însoțită de doi pui a fost capturată miercuri dimineață din curtea unei gospodării din sa...
14:50
Război total pe pensiile speciale. 16 șefi de curți de apel cu 30.000 lei salariu atac la Bolojan Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale a devenit un butoi de pulbere pentru magistrații din mai multe județe din...
14:40
Iliescu, ode pentru Ceaușescu și Marx într-o carte din 1982. „Capitalismul nu e bun. Se va sfârși” Newsweek.ro
Ion Iliescu, mebru marcant școlit la Moscova al PCR și primul președinte ales al României după Revol...
14:40
METEO Alertă Cod Roșu de ploi torențiale și vijelie. Vor fi rafale de peste 90 Km/oră Newsweek.ro
Autoritățile au emis o avertizare Cod Roșu de vijelie și ploi torențiale. Vor fi rafale de peste 90 ...
14:30
Cauza morții lui Ozzy Osbourne, legenda heavy metal. Ce scrie în certificatul de deces? Newsweek.ro
A fost deszvăluită cauza morții lui Ozzy Osbourne, legenda heavy metal. Cântărețul britanic suferea...
14:10
Mesajul Rusiei după moartea lui Iliescu: „A avut o contribuție decisivă în relațiile ruso-române” Newsweek.ro
Ambasada Rusiei la București a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Ion Iliescu, sublin...
13:50
Funeralii Ion Iliescu. Românii vin în număr mare să-și ia rămas bun de la fostul președinte Newsweek.ro
Sute de români au început să se adune miercuri la Palatul Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu...
13:40
Trump taie finanțarea de 500.000.000 $ pentru dezvoltarea vaccinurilor cu tehnologia ARNm Newsweek.ro
După ce în pandemie, în 2020, Trump a indus ideea că „prin injectare sau printr-un fel de curăţare” ...
13:20
Pagubă de 30.000 € și o restanță la factura de apă 11.500 €. Isprava unor chiriași români în Spania Newsweek.ro
O familie de români a închiriat un apartament în Spania. După 7 ani au fost evacuați. Au lăast în ur...
13:10
Băsescu i-a adus un ultim omagiu lui Iliescu: „Respectul cuvenit memoriei Primului Președinte Ales” Newsweek.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a mers miercuri dimineață la Palatul Cotroceni pentru...
12:40
România turistică, în declin. Străinii ne ocolesc. Care sunt principalele destinații alese? Newsweek.ro
România a ocupat anul trecut ultimul loc în Europa la turiști străini, cu circa 2,4 milioane. Iar în...
12:40
O boală contagioasă, prevenibilă prin vaccin, a luat amploare în România. 320 cazuri noi în iulie Newsweek.ro
O boală contagioasă, care poate fi prevenită prin vaccin a luat amplaore în România. Sute de cazuri ...
12:20
Detalii șocante despre criminalul în serie din Teleorman, după ce și-a ucis familia: Trebuia s-o fac Newsweek.ro
Detalii șocante ies la iveală despre Florin Oneață, zis „Bufică”, autorul dublei crime din Peretu, j...
12:10
Scandal în coaliție de funeraliile lui Iliescu. PSD boicotează sedințele coaliției din cauza USR Newsweek.ro
PSD anunță că nu va mai participa la ședințele coaliției de guvernare alături de USR, PNL și UDMR, a...
11:50
Motivul pentru care o tânără nu a ieșit din casă de 10 ani. Sistemul îi refuză șansa la telemuncă Newsweek.ro
De zece ani, Alexandra trăiește izolată în propria locuință, fără să poată ieși nici măcar până la c...
11:40
De ce a fost poreclită „Zâmbetul lui Iliescu” ultima Dacia 1300? Cu ce se lăuda și cât costă acum? Newsweek.ro
Producția mașinii care a motorizat România, Dacia 1300, a început în 1969 și s-a încheiat în 2004, p...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.