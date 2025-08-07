Donald Trump anunță taxe suplimentare de 25% asupra importurilor din India
Profit.ro, 7 august 2025 08:40
Președintele Donald Trump a emis un ordin executiv prin care a impus un tarif suplimentar de 25% pentru bunurile din India, afirmând că această țară importă direct sau indirect petrol rusesc. Tariful intră în vigoare la 27 august și se adaugă celui deja existent de 25 la sută.
Vinul zilei: o cava răcoritoare, expresivă și echilibrată, excelentă pentru zilele calde de vară. Note de măr verde, pară și coajă de pâine proaspăt coaptă. Excelent companion pentru preparate asiatice ușoare # Profit.ro
Vinul de azi, Cava Cabaret Velvet Brut, este un spumant catalan elegant și revigorant, obținut prin metodă tradițională, cu fermentație secundară în sticlă și o maturare de peste 12 luni.
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 95,4 milioane de euro în prima jumătate a anului 2025 # Profit.ro
One United Properties, investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte din România, a înregistrat în primul semestru al anului 2025 vânzări și pre-vânzări în valoare totală de 95,4 milioane de euro, echivalentul a 28.602 mp de spații rezidențiale și comerciale.
Trump avertizează că ar putea impune taxe suplimentare și asupra Chinei, similare cu cele aplicate Indiei, pentru că achiziționează petrol rusesc # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că, în funcție de evoluția situației. ar putea anunța taxe vamale suplimentare asupra Chinei, similare celor de 25% anunțate în cazul Indiei, pentru că achiziționează petrol rusesc, relatează Reuters.
Rusia își majorează exporturile de cereale cu recoltele din teritoriile ucrainene ocupate # Profit.ro
Regiunea Luhansk ar urma să își dubleze anul acesta recolta de grâu și să trimită o parte la export, au spus oficialii locali, transmite Reuters.
Autoritățile din orașul Izmir, situat în vestul Turciei, au decis să restricționeze alimentarea cu apă din cauza secetei prevalente, a anunțat administrația orașului, transmite agenția de știri DPA.
Acțiunile elvețiene au înregistrat un declin, în contextul în care președinta Confederației Elvețiene, Karin Keller-Sutter, și ministrul economiei, Guy Parmelin, s-au întâlnit la Washington cu oficiali americani pentru a negocia reducerea tarifelor vamale de 39% impuse de președintele Donald Trump, transmite CNBC.
Tesla anunță un nou model de conducere autonomă, Full Self-Driving, cu îmbunătățiri majore: lansare posibilă luna viitoare # Profit.ro
Elon Musk a anunțat că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving (FSD) cu îmbunătățiri semnificative ale sistemului video și o creștere substanțială a capacității de procesare, relatează CNBC.
Renault 5 a urcat neașteptat de repede în preferințele europenilor pe segmentul electric și a depășit Tesla pe piețele majore # Profit.ro
Datele privind vânzările de automobile electrice din Europa, pe cele patru mari piețe auto care determină trendul pieței europene în ansamblul ei, analizate de Profit.ro, arată o ascensiune puternică a modelului Renault 5, creația fostului CEO al mărcii, Luca de Meo. Tesla a fost depășită și în China, dar rămâne lider în SUA.
Tripolaritatea devine o temă comună în analizele geopolitice. Pot Trump și Putin, împreună cu Xi Jinping, să devină arhitecții unei noi ordini mondiale? Lumea a fost martora deteriorării ordinii internaționale bazate pe reguli, apărută la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceasta a fost cauzată de puterea hegemonică a SUA, care s-a prezentat timp de decenii ca far al democrației și stabilității globale, dar care acum optează pentru un nou cadru în care prevalează legea junglei.
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Cristian Istrătescu, investitor în imobiliare și pe piața de capital: E mult mai înțelept să cumperi prin credit decât cash, iar banii să-i investești în Fidelis cu un randament de 8% # Profit.ro
Într-o intervenție la Profit.ro TV, Cristian Istrătescu, investitor cu experiență pe piața imobiliară și de capital, a explicat cum trebuie abordată o investiție în imobiliare – cu un plan clar de protecție pentru viitor, prin credit avantajos și prin maximizarea randamentului banilor economisiți.
Nissan își extinde gama de mașini electrice cu un model mult mai accesibil, dezvoltat cu ajutorul Renault. Mașina va fi produsă în Franța, în fabrica în care este asamblat și Renault 5, iar prețurile anunțate pe prima piață din Europa sunt identice cu cele ale modelului francez.
DOCUMENT Hidroelectrica își modernizează sistemul de alarmare a populației la inundații: Vechi, neintegrat RO-ALERT, merge pe alocuri doar la 50% din capacitate # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, având în operare un număr de 188 de hidrocentrale, cu putere instalată însumată de 6.400 MW, și care, prin statutul aprobat de Guvern, prestează și servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii, inclusiv de protecție împotriva inundațiilor, vrea extinderea și modernizarea sistemului de sirene de avertizare-alarmare a populației din zonele aflate în avalul a aproape 100 de baraje din administrarea sa, precum și integrarea acestuia cu sistemul RO-ALERT al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
GRAFICE Gradul de umplere a depozitelor de gaze a sărit de 70%, însă mult sub cel de anul trecut, în condițiile în care consumul din această iarnă s-ar putea majora cu 14% # Profit.ro
Depozitele de gaze autohtone sunt în prezent în proporție de numai 71% pline, un volum cu 15% puncte procentuale mai redus decât cel de la aceeași dată a anului trecut, când gradul de umplere era de 86%, în condițiile în care operatorul de sistem Transgaz estimează o creștere a consumului cu 14% în această iarnă, relevă analiza Profit.ro.
BMW lansează luna viitoare mașina electrică cu cea mai mare autonomie din Europa, cu care va depăși inclusiv Tesla # Profit.ro
BMW iX3 va reprezenta un mare pas în evoluția automobilelor electrice, nu doar în Europa, ci în toată lumea. Compania germană a investit sume uriașe în dezvoltarea platformei Neue Klasse, pentru a o dota cu cele mai avansate tehnologii. Printre acestea se numără și noile baterii, care vor depăși performanțele Tesla și vor intra în topul global al mașinilor cu cea mai mare autonomie.
Adevărul despre salariile din administrație față de cele din restul economiei. Reacția head-hunterului George Butunoiu: "Resemnați-vă!" # Profit.ro
Salariul mediu net în administrația publică și apărare este cu 31% peste media României, după ultimele date ale Institutului Național de Statistică (INS). Dinamica lor a fost însă mai mică decât media pe economie. Head-hunterul George Butunoiu a comentat cifrele analizate de Profit.ro.
Astăzi - Zi de doliu național. Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3, doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați # Profit.ro
Fostul președinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Ziua de joi a fost declarată zi de doliu național.
Dacia accelerează surprinzător pe cea mai mare piață auto din Europa și depășește mărci celebre, la 20 de ani de la lansarea oficială # Profit.ro
Fluctuațiile de vânzări ale mărcii Dacia pe piețele din Europa, în acest an, au adus o mare surpriză în Germania, acolo unde concurența este mult mai puternică din partea celorlalte mărci și unde grupul Volkswagen domină vânzările cu toate mărcile sale, relevă datele Profit.ro.
ULTIMA ORĂ DECIZIE ANAF trebuie să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei, plătite pentru preluarea operațiunilor Petromservice în urmă cu 18 ani # Profit.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să le restituie celor de la OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, suma de 435,6 milioane lei, reprezentând TVA plus accesorii, plătite în 2013 pentru tranzacția din 2007, finalizată în 2008, de preluare de la Petromservice a activității de servicii petroliere, precum și a activelor și a efectivului de aproape 10.000 de salariați aferente acesteia, contra sumei totale de circa 1,43 miliarde lei.
Deși aproape toate estimările analiștilor erau că dobânzile vor scădea în acest an, realitatea s-a dovedit mai complicată. Nu numai că nu au scăzut, dar dobânzile au crescut în contextul crizei politico-electorale. Mai mult, creșterile de taxe de la începutul lunii august au îndepărtat momentul reducerii ratei cheie a băncii centrale, relevă analiza Profit.ro.
Producătorul suedez de materiale de construcții și soluții de ventilații Lindab pregătește vânzarea afacerii cu produse profilate din România, în cadrul unui program de restructurare a activităților diviziei în Europa de Est.
FOTO Universitatea Politehnica pregătește o investiție de amploare, lângă un ex-stadion de tradiție # Profit.ro
Universitatea Politehnica, din București, avansează cu avizarea construcției unui complex sportiv polivalent, evaluat la circa 20 de milioane de euro și amplasat lângă fostul stadion de fotbal Sportul Studențesc, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
FOTO 1.000 de persoane, preponderent oameni mai în vârstă, dar și tineri, și-au luat adio de la Ion Iliescu # Profit.ro
Circa 1.000 de persoane, preponderent oameni mai în vârstă, dar și tineri, au trecut astăzi prin fața catafalcului fostului președinte Ion Iliescu, depus în Sala Unirii a Palatul Cotroceni.
ULTIMA ORĂ Trump pregătește întâlnire personală cu Putin și Zelenski pentru a opri războiul din Ucraina # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, se pregăteșyte să se întâlnească personal, săptămâna viitoare, cu președintele rus, Vladimir Putin.
PREMIERĂ Retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă: Cea mai importantă companie de management al proiectelor de construcții din Coreea de Sud a câștigat contractul PM # Profit.ro
HanmiGlobal, cea mai importantă companie de management al proiectelor de construcții din Coreea de Sud și printre cele mai mari din lume, a câștigat contractul pentru furnizarea serviciilor de management de proiect (PM) în cadrul lucrărilor de construcție a infrastructurii pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, relevă datele analizate de Profit.ro.
Shopper Park Plus, cu sediul în Budapesta, dezvoltator de parcuri logistice, are în vedere o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a-și continua dezvoltarea, în urma finalizării cu succes a unei tranzacții în Slovacia cu un randament de 9,5%, operațiune anunțată anterior de Profit.ro.
Compania SunPro Oils a primit autorizația de construcție pentru a ridica, în Zona Liberă Galați, o fabrică de ulei, investiție estimată la circa 20 de milioane de euro.
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, spune, după ce a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, că serviciul public este o misiune, care nu se termină odată cu un mandat.
Pe tranzacții de aproape 10 milioane euro la BVB, indicele celor mai tranzacționate acțiuni românești a depășit un nou record.
China își avertizează producătorii de mașini electrice să oprească războaiele prețurilor care au alarmat inclusiv UE # Profit.ro
China își îndeamnă producătorii de vehicule electrice să oprească reducerea prețurilor și să limiteze producția, pe fondul temerilor că deflația (scăderea generalizată a prețurilor) persistentă pune în pericol creșterea economică a țării, relatează The Guardian.
Pfizer își majorează estimarea de profit pentru 2025, pe fondul reducerilor masive de costuri și al presiunilor politice din partea lui Trump # Profit.ro
Pfizer a anunțat o creștere a estimării de profit pentru anul 2025, susținută de un amplu program de reducere a costurilor care începe să dea roade, în contextul în care veniturile din produsele legate de COVID scad și brevetele unor medicamente-cheie urmează să expire, relatează Reuters.
Volkswagen Touareg va fi retras din producție în 2026.
Cea mai rapidă soluție pentru a călători între cele două orașe dunărene ale Bulgariei, Ruse și Vidin, este prin România.
Universitatea Stanford, din statul american California, desființează 363 de posturi, invocând tăierile de fonduri decise de guvernul de la Washington.
LISTA aeroporturilor din România care pot elimina limita de 100 de mililitri pentru lichide din bagaj # Profit.ro
Doar o parte dintre aeroporturile din România au deja la acest moment sau au inițiat demersuri pentru achiziționarea de echipamente de control de securitate care să permită ridicarea restricțiilor asociate procesării lichidelor, aerosolilor și gelurilor.
Grupul finlandez Mehiläinen s-a finanțat cu obligațiuni de 1,09 miliarde euro pentru achiziției Reginei Maria și MediGroup (Serbia) și Regina Maria (România), ultima marcând cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală și de Est, anunțată în premieră, cu mai mult de jumătate de an înainte, de Profit.ro.
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan.
Atunci când încerci să te lași de fumat sau măcar să schimbi ceva, e firesc să te bazezi pe opinia unui medic. Un sfat bun, o explicație clară, o alternativă cu mai puține riscuri – toate contează. Dar ce faci când nici medicii nu au toate informațiile?
Detalii dezvăluite în preluarea Purcari de către Maspex: Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni. 2 fonduri de investiții au ieșit # Profit.ro
În operațiunea de piață de peste 600 milioane lei derulată la Purcari Wineries, fostul șef executiv Victor Bostan, care-și leagă numele de internaționalizarea mărcii, a vândut acțiuni pentru suma de 42 milioane lei.
VIDEO Atac al dronelor rusești asupra stației de comprimare de pe granița româno-ucraineană de la Orlovka, prin care Kievul importă gaze via România. Reacția României # Profit.ro
Rusia a atacat marți noapte cu zeci de drone stația de comprimare a Operatorului GTS al Ucrainei (OGTSU) din regiunea Odesa, în apropierea graniței ucraineno-române, parte a Coridorului Transbalcanic, care oferă o rută diversificată pentru furnizarea de gaze naturale către Ucraina. Exploziile s-au văzut și din România.
Ion Iliescu în cel mai important ziar american: Nu afemeiat, nu iubitor, nu s-a îmbogățit pe seama statului. Dar iubea prea mult puterea! # Profit.ro
Decesul lui Ion Iliescu este relatat și de presa internațională.
Licitația pentru cel mai mare proiect cicloturistic din Timiș, de peste 500 de kilometri - lansată # Profit.ro
A fost lansată licitația pentru găsirea unor constructori care să amenajeze 530 km de piste de biciclete în Timiș, cu fonduri europene, parte dintr-un proiect național.
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta, scrie BBC.
Tarife americane de 39% pentru produsele elvețiene: Ce înseamnă pentru consumatorii iubitori de ceasuri, ciocolată și cosmetice de lux # Profit.ro
Începând de joi, consumatorii americani ar putea plăti mult mai mult pentru produsele elvețiene de lux, după ce SUA intenționează să impună tarife vamale de 39%, printre cele mai ridicate din lume, dacă nu se ajunge la un acord comercial de ultim moment între Washington și Berna, relatează CNBC.
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Steve Witkoff s-a încheiat la Kremlin, transmit agențiile de presă ruse, citând serviciul de presă al președinției ruse, potrivit BBC.
Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon și Starbucks pe calea aerului # Profit.ro
Departamentul pentru Transporturi al SUA a anunțat o propunere legislativă majoră care ar permite utilizarea pe scară largă a dronelor comerciale dincolo de linia vizuală a operatorilor, o schimbare esențială pentru dezvoltarea livrărilor de pachete, medicamente și chiar cafea, transmite Reuters.
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre și Marea Neagră și fusese închis după o explozie survenită pe un dragor în luna iulie, a anunțat Autoritatea porturilor maritime ucrainene (USPA), potrivit agenției de știri Reuters.
Mai multe persoane aduc un ultim omagiu la sicriul cu trupul fostului președinte Ion Iliescu, în prima zi a funeraliilor de stat organizate la Palatul Cotroceni.
