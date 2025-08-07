Explozia de la Cugir, care a distrus aproape 130.000 de cartușe pregătite pentru export, comparată cu sabotajele GRU din Bulgaria
Gândul, 7 august 2025 08:40
Incendiul urmat de explozii de la Uzina Mecanică Cugir este comparat de publicația bulgară Sega cu atacurile de sabotaj puse pe seama serviciilor secrete ruse GRU în Bulgaria. Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu exclude ipoteza unui sabotaj și spune că „toate variantele sunt pe masă”. Incidentul de la Uzina Mecanică Cugir, unde un incendiu urmat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:10
Consiliul Județean Ilfov construiește un dispensar la Tunari, iar clădirea în incinta căreia se va afla va fi un centru multifuncțional, anunță șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma. Comunitatea ilfoveană din Tunari va avea un dispensar modern, construit de la zero. Cei care trec pragul clădirii vor intra în săli noi, spațioase și vor găsi aici […]
Acum 10 minute
09:00
MATERIALE din Belarus cu posibil uz militar, oprite spre Transnistria. Firma: „Suntem nevinovați” # Gândul
Zece transporturi de materiale compozite provenite din Belarus, suspectate că ar putea fi utilizate în scopuri militare, au fost oprite de autoritățile vamale române. Destinația, o fabrică din Tiraspol, regiune separatistă din Republica Moldova. Reprezentanții companiei implicate neagă orice acuzație, scrie Ziarul de Iași. În vara și toamna anului trecut, autoritățile vamale din România au […]
09:00
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare # Gândul
Iată cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare. Începând cu data de 1 august, România este lovită de cel mai mare val de scumpiri de după criza din 2010. Ziua de 1 august […]
09:00
Ion Cristoiu: „PSD ar trebui să treacă în opoziție, cum a făcut și Iliescu după 6 ani de putere” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a acuzat lipsa opoziției în actuala coaliție de guvernare, susținând necesitatea trecerii în opoziție a partidului de stânga, PSD, și recuperarea identității sale ideologice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu vorbește despre ascensiunea USR la putere, susținând că, din punctul său de […]
Acum 30 minute
08:50
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei # Gândul
Pensionarii care au pensie sub 3.000 de lei vor avea de plătit CASS, chiar și cei care iau pensii de 600 sau 1.700 de lei. Li s-ar putea opri 10% din toată pensia. Din această lună, Guvernul Bolojan a decretat a toți pensionarii să-și plătească contribuția pentru Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate. Un pensionar […]
08:40
Explozia de la Cugir, care a distrus aproape 130.000 de cartușe pregătite pentru export, comparată cu sabotajele GRU din Bulgaria # Gândul
Incendiul urmat de explozii de la Uzina Mecanică Cugir este comparat de publicația bulgară Sega cu atacurile de sabotaj puse pe seama serviciilor secrete ruse GRU în Bulgaria. Ministrul Economiei, Radu Miruță, nu exclude ipoteza unui sabotaj și spune că „toate variantele sunt pe masă”. Incidentul de la Uzina Mecanică Cugir, unde un incendiu urmat […]
Acum o oră
08:30
Medicii din Iași, ȘOCAȚI de cazul unei tinere de 22 de ani care a ajuns la a cincea cezariană. Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară # Gândul
O tânără de 22 ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Cu toate că este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau a patra cezariană, în situația în care recomandarea medical este de a nu depăși două astfel de intervenții, scrie […]
08:30
Gabriela Firea, europarlamentar PSD și fost Primar General, a transmis un omagiu la adresa fostului președinte Ion Iliescu, prin intermediul unui mesaj postat, joi, pe rețelele de socializare. „Cea mai mare onoare pe care o poate acorda istoria este aceea de făcător de pace — Richard M. Nixon”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook. Mesajul […]
08:20
Deși a savurat preparate franțuzești, turcești și japoneze, Ion Iliescu a iubit un preparat românesc care i-a lăsat o „impresie de NEUITAT” # Gândul
Ion Iliescu a dezvăluit într-un interviu care a fost mâncarea sa preferată. Mulți spun că acest preparat l-a ajutat să trăiască până la 95 de ani. Fostul președinte era pasionat de gastronomie, gusta din bucătăriile altor țări și chiar mâncase la primul McDonald’s inaugurat în 1995 și adora să vorbească despre preparatul său preferat. „Am […]
08:20
BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Examenul continuă cu proba de competențe lingvistice într-o limbă străină # Gândul
Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2025 continuă joi și vineri cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Peste 30.000 de candidați s-au înscris la această sesiune. După probele de comunicare orală în limba română și limba maternă, dar și după cea de competențe digitale, […]
08:20
Bancul de joi: Bulă este într-o dilemă. – Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară? – Avionul – dacă nu zboară, pică. – Și secretara? – Secretara este invers: dacă nu pică, zboară! Luna de miere a ajuns la final Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și […]
08:10
Ion Iliescu a dezvăluit care era mâncarea sa favorită. S-ar putea spune că datorită acestui preparat a trăit până la o vârstă înaintată # Gândul
Ion Iliescu a dezvăluit într-un interviu care a fost mâncarea sa preferată. Mulți spun că acest preparat l-a ajutat să trăiască până la 95 de ani. Fostul președinte era pasionat de gastronomie, gusta din bucătăriile altor țări și chiar mâncase la primul McDonald’s inaugurat în 1995 și adora să vorbească despre preparatul său preferat. „Am […]
Acum 2 ore
08:00
BANCUL ZILEI | „Domnișoară, în magazin nu se fumează” Ce s-a întâmplat apoi: Bancul zilei este de pus „în ramă”! – Domnișoară, în magazin nu se fumează… – Dar țigările le-am cumpărat de la tine… – Pffff… să știi că vindem și prezervative… Din seria „Bancul zilei” Un italian, un francez și un român stăteau […]
07:50
Bancul de joi | „Fato, de ce ești așa supărată?” Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. – Ce ai, fato, de ești așa supărată? – Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă. – Și-ai făcut scandal? – Nu am putut, că eram cu soțul. Dar […]
07:50
A murit Steluța Lucia Rodica Coposu, chiar în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu. Era sora mai mică a lui Corneliu Coposu # Gândul
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora mai mică a fostului candidat prezidențial Corneliu Coposu din partea PNȚ-CD, a murit chiar în ziua în care sunt programate funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. „Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima […]
07:40
China exercită, pe fondul tensiunilor cu SUA, CONCURENȚĂ tot mai mare în UE /Experți BCE: „Șocurile comerciale” produc perturbări, inclusiv salariale # Gândul
Companiile din Uniunea Europeană se confruntă cu o competiție din ce în ce mai intensă din partea Chinei, în contextul tensiunilor comerciale internaționale, ceea ce riscă să producă ”șocuri” pe termen scurt și mediu, inclusiv asupra ocupației și a nivelului de salarizare, avertizează experți ai Băncii Centrale Europene. ”Competiția tot mai intensă din partea Chinei […]
07:30
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România # Gândul
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România. Potrivit prognozei pentru București, perioada de caniculă va mai dura până pe 19 august. Astăzi și mâine, valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius. Încă 10 zile caniculare În […]
07:20
7 AUGUST, calendarul zilei: Bruce Dickinson împlinește 67 de ani, David Duchovny 65/ Charlize Theron face 50 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 7 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bruce Dickinson este solistul trupei britanice de heavy metal “Iron Maiden”, recunoscut pentru vocea sa puternică şi stilul scenic energic. Născut la 7 august 1958, în Worksop, Anglia, Dickinson s-a alăturat Iron […]
07:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 7 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 7 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
07:20
Marius Tucă Show începe joi, 7 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 7 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada. Invitatul zilei este Mirel Palada, sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
07:10
România își ia adio de la primul președinte al istoriei post-decembriste, Ion Iliescu, care a marcat tranziția țării după căderea comunismului. Este o zi de doliu național, declarată în memoria celui care a condus statul român în momentele sale cele mai tulburi, între 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Gândul vă prezintă live principalele evenimente de la […]
07:10
Surpriză uriașă în legătură cu MOȘTENIREA lui Ion și Nina Iliescu. Cine rămâne, de fapt, cu vila din Strada Moliere # Gândul
Ion Iliescu și soția lui, Nina, ar fi căzut de acord încă de acum câțiva ani cu privire la cine va moșteni vila din cartierul Primăverii. Fostul președinte a cumpărat-o în 1996 cu 7.000 de dolari pe baza unei ordonanțe controversate, pe care premierul de la acel moment, Nicolae Văcăroiu, a semnat-o cu puțin timp […]
Acum 12 ore
00:10
Șoferii români care se îndreaptă spre Bulgaria riscă amenzi mari. Autoritățile au montat 187 de radare performante # Gândul
Poliția rutieră din Bulgaria a demarat un proiect de implementare a 187 de radare moderne montate pe trepied, cu scopul de spori siguranța rutieră atât în zonele urbane, cât și pe autostrăzi, potrivit jurnaliștilor bulgari de la novinite.com. Noile dispozitive beneficiază de un software avansat, care le permite să depisteze nu numai viteza excesivă, ci […]
6 august 2025
23:40
Stelian Tănase critică USR-ul pentru că s-a opus funeraliilor naționale pentru Ion Iliescu: „Avem o lege, trebuie respectată” # Gândul
Stelian Tănase, istoric și scriitor, a declarat miercuri la B1 TV că, deși i-a fost un adversar declarat lui Ion Iliescu, susține organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte al României, care a încetat din viață la data de 5 august, la vârsta de 95 de ani. Reacția lui Stelian Tănase vine în contextul în […]
23:30
Pacienții cronici vor avea ACCES la serviciile medicale fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri. Precizările ministrului Sănătății # Gândul
Ministrul Sǎnǎtǎții, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, pe Facebook, că pacienții cronici vor avea acces mai simplu la serviciile medicale. Adică vor putea merge fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri. „Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom […]
23:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a analizat și a criticat reacțiile din spațiul public care au apărut imediat după moartea lui Ion Iliescu. Acesta a afirmat că modul în care o bună parte a societății a tratat decesul fostului președinte, reprezintă o lipsă profundă de respect și de civilizație. Urmăriți aici, integral, […]
23:10
Călătorie inedită către spațiu pentru 1.000 de persoane. O navă autosustenabilă i-ar putea transporta, doar dus, într-o călătorie de 250 de ani # Gândul
O navă autosustenabilă, numită Chrysalis, ar putea transporta 1.000 de oameni într-o călătorie de 250 de ani, doar dus, către spațiu. Cilindrul, lung de 58 km, include o varietate de ecosisteme biologice și are încăperi pentru producția de hrană. Este o navă spațială futuristă concepută pentru a transporta un grup de oameni într-o călătorie de […]
23:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a rememorat campania de presă împotriva lui Ion Iliescu din perioada în care acesta era președinte. Cristoiu a explicat că, din punctul lui de vedere, rolul presei este să fie de partea cetățeanului și să critice autoritatea aflată la putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
22:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a comentat rezultatele unui recent sondaj de opinie și a declarat că nu mai este loc de un nou partid comunist pe scena politică românească, ci este necesar să se înființeze un partid de stânga. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu a afirmat în […]
22:40
O ROMÂNCĂ a creat două manechine virtuale pentru celebra publicație de modă Vogue: „S-a creat o controversă” # Gândul
O româncă revoluționează industria modei și stârnește controverse la 25 de ani. Andreea Petrescu a creat cu ajutorul inteligenței artificiale două fotomodele care au apărut în Vogue, prima revistă celebră de modă care publică imagini cu modele virtuale. Unii au criticat însă frumusețe artificială pentru că promovează standarde nerealiste, iar fotomodelele s-au temut că vor […]
22:30
India denunță TAXELE impuse de Trump și avertizează Statele Unite /Sunt „acțiuni incorecte”, ne vom „proteja interesele” # Gândul
Guvernul de la New Delhi a contestat vehement, miercuri seară, decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a dubla taxele vamale impuse Indiei, considerând că măsurile sunt ”nejustificate” și avertizând că va proteja ”interesele naționale”. ”În ultimele zile, Statele Unite au vizat importurile Indiei de petrol din Rusia. Noi am transmis clar poziția noastră, inclusiv faptul […]
22:20
O descoperire arheologică în Turcia demonstrează că oamenii erau înmormântați sub casele în care locuiau # Gândul
Un studiu într-o zonă arheologică din Turcia scoate în evidență rolul central al femeilor în primele societăți agricole. Este vorba despre aşezarea neolitică Catalhoyuk, aflată în centrul Anatoliei, considerat drept cel mai vechi oraș cunoscut din lume. Catalhoyuk reprezintă, de fapt, primul loc unde satele din jur s-au reunit într-un nucleu comun, marcând începutul civilizației […]
22:10
Donald Trump consideră „PRODUCTIVE” discuțiile cu Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina /„Au fost făcute progrese majore” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, miercuri seară, că emisarul său special, Steve Witkoff, a avut discuții ”foarte productive” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și că au fost înregistrate ”progrese majore” în sensul unei soluții de oprire a războiului din Ucraina. ”Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire foarte productivă cu […]
22:10
Ion Cristoiu: „Moartea lui Iliescu a limpezit România, a scos la suprafață adevărata diviziune a țării” # Gândul
În ediția din 5 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a declarat că moartea lui Ion Iliescu a avut un efect neașteptat asupra peisajului politic românesc, contribuind — paradoxal — la o clarificare profundă a diviziunilor reale din societate. În opinia lui Ion Cristoiu, valul de controverse generate de […]
22:00
Rotația Pământului a ACCELERAT! Oamenii de știință atenționează despre ce s-ar putea întâmpla dacă fenomenul va persista până în anul 2029 # Gândul
Oamenii de știință atenționează: Un fenomen bizar are loc în privința planetei noastre. Rotația Pământului a accelerat atât de mult ieri încât că 5 august a devenit una dintre cele mai scurte zile înregistrate din istorie. Ziua solară a planetei a fost cu 1,25 milisecunde mai scută decât cele 86.400 de secunde standard, potrivit Space. […]
21:40
Staţiuni de pe litoralul românesc cu HOTELURI încremenite în timp, de zeci de ani. Cum arată camerele din clădirile-simbol ale comunismului # Gândul
Hoteluri-simbol de pe litoral zac în paragină. Coloşi uriaşi, care cândva găzduiau sute de turişti pe sezon, sunt fie abandonaţi, fie încremeniţi în timp. Oamenii de afaceri din zonă trag un semnal de alarmă: hotelurile neîntreţinute strică imaginea litoralului românesc şi îi ţin departe pe vizitatori. În acest timp, mai marii din turism nu pot […]
21:40
Care sunt cele mai mari NEMULȚUMIRI ale turiștilor care vin pe litoral. Ce au comentat românii în chestionarele hotelierilor # Gândul
Chestionarele completate la final de vacanță la recepția hotelurilor de turiștii veniți pe litoral arată că oamenii vor, printre altele, mai multe ciorbe și prăjituri în meniu. Ca să-și îmbunătățească serviciile. Hotelierii sunt tot mai atenți la ce vor românii, mai ales că anul acesta au fost mai puțini oaspeți. La plecare, toți cei care […]
21:30
Momentul stânjenitor de care a avut parte Iliescu la discursul Regelui Mihai din Parlament: De ce a refuzat monarhul să-l salute pe fostul președinte # Gândul
În 2011, fostul suveran Mihai a refuzat să-i mai strângă mâna fostului președinte Ion Iliescu, cu ocazia discursului ținut în Parlament, la aniversarea a 90 de ani. Iliescu, vizibil stânjenit, și-a retras mâna. Traian Băsescu, președintele de atunci, a lipsit, acuzându-l că și-a trădat țara în 1944, ba chiar i-a pus eticheta „slugă la ruși”. […]
21:20
Cum a fost relația lui Ion ILIESCU cu Regele Mihai. Evoluția de la interzicerea intrării în țară la reconcilierea tensionată # Gândul
Relația dintre Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, și Regele Mihai I, ultimul monarh al țării, detronat de același regim, a fost una dintre cele mai tensionate și simbolice din istoria recentă a țării, scrie Descopera.ro. Aflați la capete opuse ideologic, cei doi șefi de stat au avut interacțiuni rare, dar pline de semnificație […]
21:20
Cinci militari au fost împușcați, la o bază a ARMATEI americane din statul Georgia. Suspectul a fost reținut # Gândul
Cinci militari au fost împușcați, miercuri, la baza Fort Stewart din statul american Georgia. Incidentul a dus la carantinarea bazei militare până în momentul în care atacatorul a fost arestat, au declarat autoritățile. Momentan, informațiile despre starea militarilor împușcați și circumstanțele atacului nu sunt clare. Nici identitatea atacatorului nu este momentan cunoscută, conform Associated Press. […]
21:20
Cum reușește un fermier român să facă profit și în afara sezonului: „Ai producție din iunie până în noiembrie” # Gândul
Un bărbat din comuna Mârșani, județul Dolj, a dat lovitura cu o afacere în agricultură. Acesta cultivă căpșuni și are o producție bogată, care se va opri abia în noiembrie, când dă bruma, transmite Observator.news.ro. Un fermier din Mârșani, pe nume Bogdan, a început, acum câțiva ani, o afacere de familie. „Sunt stoluri care fructifică […]
20:40
Mugur ISĂRESCU și-a prezentat omagiile la funeraliile lui Ion Iliescu de la Cotroceni: „A marcat orientarea politică spre Alianţa Nord-Atlantică” # Gândul
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a ajuns la Palatul Cotroceni, în jurul orei 18:30, pentru a asista la funeraliile fostului președinte, Ion Iliescu. Isărescu a refuzat să facă declarații în fața presei. Funeraliile fostului președinte de stat, Ion Iliescu, se desfășoară azi, 6 august și vineri, 7 august, când va fi înmormântat la […]
20:30
Un bucureștean s-a trezit cu un ȘARPE în baia apartamentului său, situat chiar în centrul Capitalei. De unde provenea reptila # Gândul
Un bucureștean s-a trezit, luni noaptea, cu un piton regal în baia apartamentului său de la etajul 3 al unui loc situat chiar în Centrul Capitalei, mai exact în Piața Universității. După ce a sunat la 112, reptila – cu o lungime de aproape un metru și jumătate (poate atinge și doi metri) – a […]
Acum 24 ore
20:00
Unde a amplasat CNAIR cele peste 100 de CAMERE de rovinietă. Vezi lista completă a acestora # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amplasat pe drumurile naționale și pe autostrăzi peste 100 de camere pentru a identifica vehiculele care nu au rovinietă valabilă. Este vorba de o taxă de drum obligatorie pentru toate autovehiculele care circulă pe drumuri naționale, europene, expres și pe autostradă, iar lipsa acesteia se sancționează cu […]
19:50
Sebastian Burduja, proaspăt CONSILIER onorific al premierului. „Principalul obiectiv este să asigurăm continuitatea marilor proiecte strategice” # Gândul
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, numit marți consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, își propune să îl susțină pe premier în demersurile menite să transforme România nu numai într-un stat independent energetic, ci chiar un exportator semnificativ pe piața energiei, după cum a afirmat într-o declarație pentru Gândul. Actualul deputat liberal a fost însărcinat […]
19:50
Noi contracte de mandat pentru membrii CA al ROMSILVA. Indemnizații reduse cu mai mult de 50% # Gândul
Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, anunță semnarea noilor contracte de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în care sunt prevăzute noi obligații contractuale, precum și reducerea indemnizației de la 12.500 lei brut la 5.000 lei brut. „Este normală reducerea semnificativă a indemnizației lunare pentru […]
19:40
Apple a cedat în fața taxelor vamale ale lui TRUMP. Compania anunță investiții de 100 de miliarde de dolari în SUA # Gândul
Președintele Donald Trump urmează să anunțe, de la Casa Albă, că Apple se va angaja să cheltuiască încă 100 de miliarde de dolari pentru producția din Statele Unite. Directorul executiv al Apple, Tim Cook, este așteptat să participe la eveniment. Anunțul de la Casa Albă va include un nou „program de producție american” conceput pentru […]
19:40
Cine „Ibiza Bob”, tânărul devenit VIRAL pe internet, după o petrecere în Ibiza. Tatăl său este un infractor renumit # Gândul
Filmările cu un turist britanic de la o petrecere din Ibiza au devenit virale şi au stârnit un val de comentarii legate de look-ul său, mai exact de frizura acestuia. Tânărul a fost poreclit pe reţelele sociale „Ibiza Bob”, datorită tunsorii sale extravagante. În mod surprinzător, acesta este, de fapt, fiul unui infractor, închis pentru […]
19:30
Casa Albă: Trump urmează să anunțe planuri de investiții ale Apple în SUA de 100 de MILIARDE de dolari # Gândul
Președintele Donald Trump urmează să anunțe, de la Casa Albă, că Apple se va angaja să cheltuiască încă 100 de miliarde de dolari pentru producția din Statele Unite. Directorul executiv al Apple, Tim Cook, este așteptat să participe la eveniment. Anunțul de la Casa Albă va include un nou „program de producție american” conceput pentru […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.