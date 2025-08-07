Apple va investi 100 de miliarde de dolari în SUA
Economica.net, 7 august 2025 10:00
Apple spune că va realiza o nouă investiţie în dezvoltarea infrastructurii de producţie din Statele Unite, în valoare totală de 100 de miliarde de dolari, scrie News.ro.
Sub presiune occidentală, Ucraina numește șef al Parchetului pentru infracțiuni economice # Economica.net
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupție independent în funcția de director al Biroului de anchetă a infracțiunilor economice, îndeplinind astfel una din condițiile pentru continuarea ajutorului financiar esențial din partea Occidentului, scrie Hotnews.
Atac ucrainian asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei. A fost lovită o gară din orașul Surovikono # Economica.net
Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei, lovind o gară din orașul Surovikino, a anunțat guvernatorul regional, Andrei Bocharov, citat de Kyiv Independent și Hotnews.
ARF prezintă azi prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani # Economica.net
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza contractului semnat de ARF cu Asocierea Alstom Transport SA - Alstom Transportation Germany GmbH SpA, în luna ianuarie 2024, scrie Agerpres.
Rusia vrea să își crească exportul de petrol din porturile vestice la circa 2 milioane de barili pe zi în august # Economica.net
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200.000 bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de Reuters și News.ro.
One United Properties a vândut cu 33% mai puține apartamente anul acesta. Prețurile au crescut cu 20% # Economica.net
One United Properties a vândut și pre-vândut în primele șase luni din acest an 301 apartamente, cu 33% mai puține apartamente față de aceeași perioadă a anului trecut când a vândut 452 de apartamente.
General Motors și Hyundai Motor au dezvăluit planuri de a dezvolta împreună cinci vehicule în încercarea de a reduce costurile în contextul concurenței crescânde din partea rivalilor chinezi.
Promisiunea UE de a cumpăra energie de 750 de miliarde din SUA pare a nu fi fezabilă # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul UE de a achiziţiona energie în valoare de 750 miliarde de dolari din SUA în următorii trei ani, spunând că acest acord va contribui la revitalizarea celei mai mari economii din lume. Cu toate acestea, analiştii avertizează că această promisiune este puţin probabil să reflecte realitatea pieţei, transmite CNBC, scrie News.ro.
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare, relatează miercuri The New York Times (NYT), citând două persoane familiarizate cu planul, potrivit Reuters și Hotnews.
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în iunie 2025, de 1.305.595, cu 234 mai multe comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de Agerpres.
Trump a anunțat că va impune tarife de 100% pentru cipuri și semiconductori importați, dar nu și companiilor care vor produce în SUA # Economica.net
Donald Trump şi-a anunţat miercuri intenţia de a impune tarife de 100% asupra cipurilor şi semiconductorilor importaţi în Statele Unite, subliniind însă că aceste taxe nu se vor aplica companiilor care şi-au luat angajamentul de a fabrica în Statele Unite, relatează Reuters și News.ro.
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și „mașina timpului” și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI, citat de Hotnews.
Încrederea ucrainienilor în Zelenski, în scădere după încercarea de a suprima independența instituțiilor anticorupție # Economica.net
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa șase luni, după ineditele proteste de stradă pe timp de război care au urmat încercării sale de suprimare a independenței instituțiilor anticorupție, relevă un sondaj publicat miercuri, transmit Reuters și Agerpres.
Mai sunt lucruri de făcut înainte de întâlnirea Trump-Putin – Marco Rubio, secretar de stat american # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că încă mai avem multe lucruri de făcut înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmit Hotnews și News.ro.
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a scăzut din nou prețurile în benzinării, azi, pentru a doua oară în această lună, după scumpirea masivă de la 1 august.
Brazilia solicită Organizației Mondiale a Comerțului consultări în privința taxelor americane # Economica.net
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de 50% impuse de Statele Unite, informează un comunicat preluat de Reuters.
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, care ajung până la 50%, ca fiind "injuste, nejustificate şi iraţionale" şi a avertizat că "va lua toate măsurile necesare" pentru a-şi proteja interesele, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Commerzbank și-a îmbunătățit estimările privind profitul pe care-l va realiza în 2025, ca parte a strategiei de blocare a preluării sale de către UniCredit # Economica.net
Commerzbank AG este determinată să rămână independentă şi a majorat obiectivul privind profitul în 2025 ca parte a apărării contra posibilei preluări de către grupul italian UniCredit SpA, a anunţat miercuri banca germană, după publicarea rezultatelor trimestriale, transmite DPA, relatează Agerpres.
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcţia de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan, relatează Agerpres.
Franța se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimii 80 de ani. Flăcările au făcut până acum o victimă # Economica.net
Pompierii francezi s-au luptat miercuri să aducă sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie înregistrat în această ţară în ultimii aproape 80 de ani, focul din regiunea sudică Aude cuprinzând deja o suprafaţă mai mare decât cea a capitalei Paris, transmite Reuters, relatează Agerpres.
NATO asigură Lituania că rămâne vigilentă și că e pregătită să o apere, după incidentul cu drone rusești # Economica.net
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia "foarte în serios" incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania şi că Alianţa rămâne "vigilentă şi pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
“Team Korea”. Cum se mobiliează giganții din Coreea de Sud pentru proiectul de miliarde al retehnologizării Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă # Economica.net
Korea Hidro and Nuclear Power (KHNP), compania desemnată, alături de canadienii de la Candu Energy și de italienii de la Ansaldo Nucleare, să retehnologizeze unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, atrage mari companii din Coreea de Sud pentru a duce la bun sfârșit acest proiect.
Autostrada Unirii A8: A fost admisă contestația UMB la licitația pentru lotul Joseni – Ditrău, câștigat de Danlin XXL # Economica.net
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis în parte contestația UMB la licitația pentru construirea lotului Joseni - Ditrău, cel mai disputat din sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8. Amintim că pentru acest lot, CNIR a desemnat câștigătoare oferta asocierii conduse de Danlin XXL.
Ungurii de la Shopper Park Plus au pus ochii pe proprietăți imobiliare de 100 de milioane de euro în România # Economica.net
Shopper Park Plus, dezvoltator ungar de parcuri logistice și parte din grupul Advent, are în vedere extinderea în România, despre care Economica.net a relatat recent. Compania a pus ochii pe active de 100 de milioane de euro pe plan local.
CEC Bank finanțează de 7 ani Rodbun, cel mai ambițios proiect românesc din agricultură și primul busniss agricol în care a investit și Daniel Dines de la UiPath # Economica.net
CEC Bank a fost parte din consorțiile bancare care au acordat finanțări Rodbun încă din 2018, ultima dintre acestea fiind în iulie 2025. Prin acordarea unor finanțări mari (de ordinul sutelor de milioane de lei) către Rodbun și alte firme din grup, CEC Bank își consolidează poziția de lider în finanțarea agriculturii.
Universitatea Stanford desființează 363 de posturi, după ce Trump i-a tăiat fondurile federale din cauză că este prea progresistă # Economica.net
Universitatea Stanford din statul american California a anunţat că desfiinţează 363 de posturi, din cauza tăierilor de fonduri decise de Gguvernul de la Washington, informează miercuri AFP, transmite Agerpres.
O moară veche de lângă Vulcanii Noroioși a fost transformată în centru educațional culinar # Economica.net
Slow Food Buzău, în parteneriat cu Primăria comunei Scorțoasa, anunță lansarea unui proiect cultural-turistic fără precedent în România: fosta moară din satul Policiori va fi reabilitată și transformată în „Moara dintre Foc și Pământ”, un centru educațional culinar interactiv, aflat la doar câțiva kilometri de Vulcanii Noroioși.
Ministerul Mediului a numit patru membri noi în Consiliul de Administrație al Romsilva. Ministrul Diana Buzoianu anunță că activitatea acestora va fi urmărită îndeaproape # Economica.net
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în urma unei proceduri derulate conform legislaţiei în vigoare.
Investițiile în AI, dincolo de trenduri. Cum construiești un portofoliu diversificat și performant # Economica.net
Inteligența artificială (AI) nu mai este doar un trend speculativ în investiții, ci a devenit o infrastructură de bază care transformă economia, producția, medicina, logistica și multe alte sectoare. În acest context dinamic, analiștii de la Freedom24, platforma care conectează investitorii români la piețele globale, propun un ghid practic pentru cei care vor să construiască un portofoliu solid în domeniul AI.
Italia vrea să construiască cel mai lung pod suspendat din lume, peste strâmtoarea Mesina. Proiectul va fi încadrat la cheltuieli de apărare, pentru a atinge obiectivele asumate în cadrul NATO # Economica.net
Un comitet ministerial al Guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii conexe apărării, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
Analiză RisCo: Cu peste 5 miliarde de lei, UniCredit Bank preia clienții Alpha Bank prin fuziunea din 15 august 2025 # Economica.net
Conform raportărilor financiare pe 2024, Alpha Bank România a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1,8 miliarde de lei. Portofoliul de servicii și produse financiare al Alpha Bank România va fi preluat de UniCredit Bank.
Fabricantul german de utilaje și piese auto Schaeffler ia în calcul o implicare mai mare în industria militară # Economica.net
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG examinează dacă o intrare mai amplă în industria de apărare ar putea fi valoroasă, a declarat pentru DPA directorul general al companiei, Klaus Rosenfeld, relatează Agerpres.
Situație grea pentru Giurgiu. Primarul Adrian Anghelescu: Municipiul își poate asigura în fiecare an cheltuielile de funcționare doar până în luna august # Economica.net
Primarul Adrian Anghelescu a declarat miercuri că municipiul Giurgiu se află printre cele 75% dintre localităţile din ţară care nu îşi pot asigura cheltuielile de funcţionare.
Videt a inaugurat un magazin nou de optică în Iulius Mall Suceava. Compania estimează o creștere de 40% a cifrei de afaceri în retailul fizic # Economica.net
Videt, companie care activează în domeniul opticii medicale, parte a grupului internațional Alensa, a deschis pe 6 august un nou showroom în incinta Iulius Mall Suceava. Magazinul, cu o suprafață utilă de peste 110 mp, a necesitat o investiție de aproximativ 120.000 de euro. Compania estimează, în urma inaugurărilor operate și a celor care urmează, o creștere de minimum 40% a cifrei de afaceri în retailul fizic pentru acest an.
Leapmotor anunță lansarea C10 Design AWD, de 81,9 kWh, un vehicul care completează gama de SUV-uri electrice a mărcii.
Primarul Brașovului George Scripcaru le cere dezvoltatorilor imobiliari care nu respectă obligațiile urbanistice ca până pe 6 septembrie să intre în legalitate # Economica.net
Dezvoltatorii imobiliari din Braşov care nu şi-au respectat obligaţiile urbanistice, dar au obţinut certificatele de edificare a construcţiilor în perioada 2020-2024 şi şi-au intabulat construcţiile, au termen până în 6 septembrie să intre în legalitate, a transmis, miercuri, primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, relatează Agerpres.
Trump crește cu încă 25% taxele vamale pentru bunurile importate de SUA din India, ca sancțiune pentru că această țară nu renunță la cumpărarea de petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care creşte cu încă 25% taxele vamale aplicate de SUA asupra importurilor din India, "ca răspuns faţă de cumpărarea continuă de petrol rusesc", o sursă esenţială de venit a Rusiei pentru finanţarea războiului din Ucraina, a anunţat Casa Albă pe unul dintre conturile sale de pe reţeaua socială X, relatează AFP, transmite Agerpres.
Putin a semnat un decret care permite Rusiei să-și sporească emisiile de gaze cu efect de seră # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparaţie cu nivelurile din 2021, transmite AFP, relatează Agerpres.
Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană și în zona euro în iunie, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un declin de 0,5% în UE și de 0,3% în zona euro), iar România se află printre statele membre UE care au raportat creștere, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), scrie Agerpres.
Angajatorii din România pun la dispoziție 36.038 locuri de muncă, în timp ce, în Spațiul Economic European (SEE), sunt vacante 251 posturi pentru români, prin rețeaua Eures, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, Agerpres.
Aproape 60%dintre bulgari se tem de creșterea costului vieții după adoptarea monedei euro # Economica.net
Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, citând rezultatele unui sondaj recent Gallup International Balkan, realizat pentru Televiziunea Naţională Bulgară, între 11 şi 23 iulie, cu 800 de participanţi. prin interviuri faţă în faţă.
Avertisment al ANAF către firme și PFA: “Nu mai cumpărați orice pe firmă!”. Urmează controale # Economica.net
În contextul în care, prin analizarea și prelucrarea informațiilor deținute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au fost constatate discrepanțe între natura achizițiilor realizate de către contribuabili comparativ cu activitatea economică desfășurată, Agenția Națională de Administrare Fiscală face apel către toți contribuabilii, companii și persoane fizice autorizate, în vederea asigurării unei conformari fiscale corecte și complete în ceea ce privește declararea și plata obligațiilor fiscale.
Lufthansa a abandonat planul de a face o ofertă pentru o participație în operatorul spaniol Air Europa # Economica.net
Lufthansa a abandonat planul său de a face o ofertă pentru o participație în operatorul aerian spaniol Air Europa, a anunțat un purtător de cuvânt al companiei germane, la doar o săptămână după ce Air France-KLM a informat că se retrage din proces, transmit Reuters și Agerpres.
BNR ar putea menține dobânda-cheie în ședința din 8 august și ar putea majora perspectiva de inflație – raport Erste. Dobânzile ar putea scădea abia în primăvara lui 2026 # Economica.net
Este de așteptat ca BNR să mențină dobânzile neschimbate la ședința din 8 august. Creșterea TVA-ului și a accizelor la începutul lunii august generează o incertitudine mai ridicată în privința impactului acestora asupra prețurilor de consum, iar Banca Centrală ar putea menționa “revizuirea în sens ascendent a perspectivei pe termen scurt privind inflația”, arată un raport de analiză al Erste.
Criza poate veni la pachet cu alegeri smart sau cu compromisuri. Reacția depinde de la antreprenor la antreprenor, dar pornește de la aceeași nevoie: costuri mai mici fără a afecta confortul echipei sau imaginea afacerii. Una din zonele în care cheltuielile pot fi reduse în mod inteligent este mobilierul.
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale din SUA, condus de Robert Kennedy Jr., renunță la dezvoltarea vaccinului cu ARN mesager # Economica.net
Departamentul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale (HHS) din SUA, condus de Robert F. Kennedy jr., văzut ca un sceptic al vaccinurilor, a anunţat marţi că va renunţa la activităţile de dezvoltare a vaccinului cu ARN mesager (ARNm) în cadrul unităţii sale de cercetare biomedicală, relatează Reuters și News.ro.
Washingtonul scoate la licitație un yaht confiscat în 2022 de la oligarhul rus Suleiman Kerimov # Economica.net
Un superiaht în valoare de 300 de milioane de dolari, Amadea, confiscat în 2022 de către Washington oligarhului rus Suleiman Kerimov, vizat de sancţiuni americane, urmează să fie scos la licitaţie, anunţă societatea însărcinată cu vânzarea, National Maritime Services, relatează AFP și News.ro.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare Cod galben de caniculă, ce vizează în orele următoare 11 județe și Municipiul București, scrie Agerpres.
Potrivit ARMO, vânzările online către consumatorii din România pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 miliarde de lei # Economica.net
Platformele internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatorii din România pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 miliarde de lei pe an (2,12 miliarde de euro), în următorii doi ani, reiese dintr-o analiză publicată, miercuri în Agerpres, de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO).
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere miercuri Statelor Unite să-şi intensifice presiunile împotriva Rusiei şi să o oblige să oprească Războiul în Ucraina, după sosirea emisarului american Steve Witkoff la Moscova, relatează AFP și News.ro.
