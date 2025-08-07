ARF prezintă azi prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani

19:10

Un comitet ministerial al Guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii conexe apărării, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.