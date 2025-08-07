20 de studenți de la facultăți tehnice din România participă la o tabără organizată în județul Brașov de Serviciul de Telecomunicații Speciale

05:40

Chiar dacă are câte două benzi de circulație pe sens, prima bandă de pe B-dul Valea Cetății este mai tot timpul impracticabilă. Fie din cauza mașinilor care nu încap pe locurile de parcare trasate, fie pentru că sunt mașini staționate chiar pe prima bandă, pe anumite tronsoane. Pentru a clarifica această situație „ambiguă”, cel puțin [...]