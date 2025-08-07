Zi de doliu naţional. Slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni
Primanews.ro, 7 august 2025 10:00
Zi de doliu naţional. Slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni
• • •
Acum 30 minute
10:00
Zi de doliu naţional. Slujba de înmormântare pentru Ion Iliescu începe la 10.30, la biserica Palatului Cotroceni
10:00
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin 'foarte curând'. Rubio temperează aşteptările
Acum 12 ore
00:10
VIDEO. Cine şi-a luat adio de la Ion liescu / Înmormântarea va avea loc joi dimineaţă / Joi, doliu naţional - Programul complet al funeraliilor
6 august 2025
23:40
VIDEO. Victor Negrescu: În 1995 Ion Iliescu a dat o direcţie clară euro-atlantică României. Fără declaraţia de la Snagov România poate nu era în Uniunea Europeană
23:00
UPDATE. O noua discuţie telefonică Zelenski - Trump / Zelenski: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să înceteze focul, presiunea asupra lor funcţionează”
Acum 24 ore
19:50
Simona Halep revine pe teren la Wimbledon: „Încă nu sunt pregătită mental”
19:50
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova
19:30
Sebastian Burduja a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan
17:00
Întâlnirea lui Witkoff cu Putin s-a încheiat, după aproximativ trei ore
17:00
Ovidiu Perianu pleacă de la FCSB şi semnează cu o rivală la titlu
16:50
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe pentru traficul naval
16:30
Finalul restricţiilor privind lichidele pe aeroporturile din UE şi al taxelor pentru bagaje suplimentare? Nu chiar atât de repede
16:00
Reuters: Donald Trump face presiuni asupra Chinei şi Indiei să oprească achiziţiile de petrol rusesc ieftin
15:30
Peste jumătate dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după adoptarea monedei euro
15:00
Polonia intră în era Nawrocki. Noul preşedinte a depus jurământul
14:30
UNTOLD merge mai departe chiar dacă e zi de doliu naţional pentru Iliescu
14:00
Lovitură pentru FCSB. Alibec se operează şi va lipsi cel puţin trei luni
13:30
VIDEO. Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, a fost primit de Putin
13:00
WhatsApp a şters peste 6,8 milioane de conturi legate de escrocherii, potrivit Meta
12:30
Donald Trump sugerează cine ar putea fi succesorul său
12:20
Mihai Stoica şi Victor Angelescu vor fi prezenţi astăzi în platoul emisiunii Fotbal Show
12:00
România, printre statele membre UE unde au scăzut preţurile producţiei industriale
11:40
PSD nu participă la şedinţa coaliţiei programată miercuri: Refuzăm instigarea la ură din partea USR
11:20
Destinaţie incredibilă pentru Laurenţiu Reghecampf. Antrenorul a semnat cu o echipă din Sudan
11:20
Stagnare a numărului de turişti din Bulgaria şi România în nordul Greciei, în pofida Schengen
11:10
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct la o emisiune TV
Ieri
10:00
Trump: ”Economia Rusiei pute”. Preţul petrolului şi tarifele ameninţă să lovească în ”maşinăria de război” a lui Putin
10:00
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a aterizat la Moscova
09:40
Atacuri ruseşti în Ucraina, la graniţa cu România. Mesaj RO-Alert transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea
09:40
Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte Ion Iliescu, depus pe catafalcul din Sala Unirii, a Palatului Cotroceni
00:10
UPDATE. VIDEO. Când şi unde va fi înmormântat Ion Iliescu. Joi va fi zi de doliu naţional / Programul complet al funeraliilor
00:00
Dominic Fritz: Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor, USR a propus în şedinţa de Guvern să nu fie doliu naţional. USR nu va participa la funeralii / În reprică, Grindeanu cere "decenţă"
5 august 2025
23:50
Agenţiile internaţionale de presă comentează moştenirea politică a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu
23:50
Presa de stat de la Moscova, despre Ion Iliescu: Un susţinător al relaţiilor constructive cu Rusia
23:20
Dominic Fritz: Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor, USR a propus în şedinţa de Guvern să nu fie doliu naţional. Reprezentanţii USR nu vor participa la funeralii
23:20
Agenţiile internaţionale de presă comentează moştenirea politică a fostului preşedinte al României Ion Iliescu, decedat marţi
20:40
Ziua de 7 august - Zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu
20:30
VIDEO. BIOGRAFIE Ion Iliescu - activist comunist, de trei ori preşedinte, acuzat în dosarele Revoluţiei şi Mineriadei. Ultimul său mandat, marcat de aderarea la NATO
20:20
VIDEO. Guvernul anunţă încetarea din viaţă a fostului preşedinte Ion Iliescu. Reacţii pe scena politică
19:50
VIDEO. Ce urmează după decesul lui Ion Iliescu şi când ar putea avea loc funeraliile. Joi va fi zi de doliu naţional
19:40
Guvernul anunţă încetarea din viaţă a fostului preşedinte Ion Iliescu. Reacţii pe scena politică
18:50
Guvernul anunţă încetarea din viaţă a fostului preşedinte Ion Iliescu. Reacţii de la Cotroceni
17:50
A murit Ion Iliescu
17:10
Bolojan: Pregătim al doilea pachet guvernamental care va cuprinde reforma administraţiei publice
17:00
Dan Udrea are invitaţi de top, în această seară, la Fotbal Show
16:30
Legea europeană privind libertatea mass-media se aplică integral în spaţiul comunitar din 8 august
16:00
Candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, contestată în interiorul PNL. Pe cine preferă liberalii. Ce candidat pregăteşte PSD. Când vor fi alegerile
16:00
NASA plănuieşte construirea unui reactor nuclear pe Lună
15:50
Grevă generală de amploare în România. Sindicatele strâng semnături
15:30
Daniel David s-a întâlnit cu sindicaliştii în contextul protestelor: E nevoie de o suplimentare de 2 miliarde lei
