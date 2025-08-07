Ion Iliescu este înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea. Ceremonia are loc doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați | AUDIO
Europa FM, 7 august 2025 10:00
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea. Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi scos din Palatul Cotroceni după ora 10:00, iar ceremonia de înhumare are loc la prânz, doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Guvernul a stabilit funeralii naționale și a decretat ziua […]
Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, s-a stins din viață la 92 de ani | AUDIO # Europa FM
A murit sora cea mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu. Rodica Coposu avea 92 de ani și era președinta Fundației Corneliu Coposu, fundație pe care a înființat-o alături de sora mai mare, la un an după încetarea din viață a fratelui lor. Corneliu Coposu a fost deținut politic în perioada comunistă și unul dintre […]
10:00
Arad: Instituțiile publice arborează drapelul României în bernă, în ziua înmormântării lui Ion Iliescu, declarată zi de doliu național | VIDEO # Europa FM
Astăzi este zi de doliu național pe întregul teritoriu al României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Potrivit legii în ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință. „Respectăm Hotărârea […]
Italia a aprobat construcția celui mai lung pod suspendat din lume: Va costa 13 miliarde de euro și va traversa strâmtoarea Messina | AUDIO # Europa FM
Undă verde pentru podul care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei. Proiectul, despre care se discută în Italia încă din 1960, a primit acum acordul final din partea Guvernului Italiei. Podul va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare și […]
Reportaj: „Au venit toate fetele care l-au iubit” să-i aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Cât despre greșeli, „Cine n-are vină să dea primul cu piatra” | GALERIE FOTO # Europa FM
Oameni care l-au admirat pe fostul președinte Ion Iliescu au venit astăzi la Palatul Cotroceni pentru, spun ei, un ultim omagiu. Nu s-a stat la coadă prea mult. Câteva coroane și jerbe, flori și lumânări au fost duse într-un spațiu amenajat pe stradă, în fața Președinției. În mijlocul lor, o fotografie a fostului șef de […]
Timișoara: O femeie a fost amenințată prin SMS, iar principalul suspect este fostul soț | AUDIO # Europa FM
În Timișoara, polițiștii au deschis un dosar penal pentru amenințare, după ce au fost sesizați de o femeie că a primit un mesaj de amenințare de pe un număr necunoscut. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că are ordin de protecție împotriva soțului ei și îl suspectează că ar fi autorul mesajului. Purtătorul de cuvânt al […]
Cele mai cunoscute replici rostite de Ion Iliescu. Fostul președinte l-a numit „prostănac” pe Mircea Geoană în 2005 | AUDIO # Europa FM
Ion Iliescu – „cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă”, asa cum s-a prezentat oamenilor în decembrie 1989 când a preluat puterea- rămâne cunoscut și pentru etichetele pe care le-a pus unor personaje sau pentru vorbele de duh care au făcut istorie. A început încă din 22 decembrie 1989, când îi scotea vinovați de ororile comunismului […]
Cod roșu de vijelie puternică, ploaie și grindină în județul Suceava, în ora următoare. În județul Cluj este în vigoare o avertizare cod portocaliu # Europa FM
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o avertizare cod roșu pentru județul Suceava, unde, în următoarea oră, sunt așteptate vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului. Totodată, în județul Cluj a intrat în vigoare o avertizare cod portocaliu pentru ploi abundente și fenomene meteorologice asociate. Potrivit meteorologilor, până la ora 15:00, […]
Franța: 1.800 de pompieri luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație izbucnit în acest an în țară. O femeie a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite | VIDEO # Europa FM
Franța se luptă în aceste zile cu cel mai mare incendiu de vegetație izbucnit în țară în acest an. 12.000 de hectare au ars în ultimele 24 de ore în departamentul Aude, din sudul țării. O femeie a murit, iar nouă persoane au fost rănite de la izbucnirea flăcărilor, transmite France24. Incendiul care a izbucnit […]
Trenul internațional București – Kiev își reia cursele, însă traseul a fost schimbat | AUDIO # Europa FM
Trenul internațional București – Kiev va fi repus în circulație, după mai mulți ani de pauză. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu. Zilele viitoare se va face o primă călătorie de probă. Se schimbă însă traseul. Cursa de probă va pleca din Kiev spre Bucureşti în noaptea de […]
Istoricul Cosmin Popa: „Mandatele lui Iliescu au fost o continuă încercare de a opri occidentalizarea României” | AUDIO # Europa FM
Mandatele lui Ion Iliescu au fost marcate de încercarea fostului președinte de a opri modernizarea României, spune istoricul Cosmin Popa pentru Europa FM. Cosmin Popa: „Iliescu a avut un succes absolut dramatic în politicile pe care le-a aplicat” Cosmin Popa: „Dacă ar fi să caracterizez într-o formulă succintă și cuprinzătoare epoca Iliescu din istoria României, […]
Arad: Ion Iliescu rămâne o figură controversată în conștiința publică: „A avut și părți pozitive, cum a fost începutul aderării la NATO”/„Le-a permis hoților să prospere” | AUDIO # Europa FM
În această după-amiază, timp de cinci ore, va fi permis accesul cetățenilor în Palatul Cotroceni, în Sala Unirii. Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot face acest lucru între orele 13:00 și 18:00. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, rămâne o figură controversată în conștiința publică, iar percepțiile diferă semnificativ între generații. […]
Suceava: Străzi inundate în urma codului roșu de ploi torențiale și vijelii puternice | VIDEO # Europa FM
Străzile din Suceava au fost inundate, miercuri, în decurs de o oră, după ce județul din nordul Moldovei s-a aflat miercuri după-amiază, timp de o oră, sub avertizare Cod roșu de vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului. În Fălticeni, un copac a căzut peste o mașină, iar Bazarul din Suceava și subsolul […]
Angajatorii oferă peste 36.000 de locuri de muncă în România, anunță ANOFM. Românii pot aplica și pentru 251 de posturi în străinătate | AUDIO # Europa FM
Angajatorii din România pun la dispoziție zeci de mii de locuri de muncă, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Oportunități există și în străinătate. Peste 36.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, potrivit datelor transmise de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt de agenți de […]
Bistrița: Spitalul Județean datorează un milion de euro și o rentă lunară unui pacient căruia medicii, printr-un diagnostic greșit, i-au cauzat un handicap pe viață | AUDIO # Europa FM
Daune de un milion de euro și o rentă lunară pe viață trebuie să achite Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru un caz dovedit de malpraxis, în urma căruia un bărbat, de 34 de ani, a rămas cu handicap permanent sever după un diagnostic greșit și manevre medicale nereușite. Cazul de malpraxis a avut loc […]
Noi discuții între Vladimir Putin și emisarul special al lui Trump s-au finalizat la Moscova, cu trei zile înainte să expire termenul-limită de acceptare a unui armistițiu de către Rusia | AUDIO # Europa FM
Președintele rus Vladimir Puțin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, au discutat trei ore la Kremlin. Aceasta a fost a cincea întâlnire dintre Puțin și Witkoff de la începutul anului, dar niciuna dintre aceste discuții nu l-au determinat pe liderul de la Kremlin să-și schimbe abordarea față de războiul pornit împotriva […]
Românii îi aduc un ultim omagiu lui Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni: „L-am iubit, m-a ajutat”/ „De la început mi-a plăcut, se vedea gândirea inginerească, logică, rațională” | AUDIO # Europa FM
Românii continuă să treacă pe la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu. Mulți dintre oamenii care i-au adus un ultim omagiu spun că Ion Iliescu a avut un rol pozitiv în istoria României, dar admit și că mandatele acestuia au fost marcate de controverse. Reporterul Europa FM, Liliana Nicolae, a stat de vorbă cu câțiva dintre […]
Brașov: Un muzeu inedit dedicat basmelor românești va fi construit la Codlea. Vizitatorii vor putea păși în lumea eroilor, căpcăunilor și zânelor | AUDIO # Europa FM
Un muzeu inedit dedicat basmelor românești va fi construit la Codlea, în județul Brașov. Cu atracții precum Casa Eroului sau Livada Fermecată, proiectul, finanțat în mare parte din fonduri europene, ar putea deveni un punct de atracție turistică important. La Codlea, în județul Brașov, va fi construit Muzeul Basmelor Românești, un parc tematic interactiv întins […]
Galați: Un sistem modern de reducere a riscului la inundaţii a fost implementat în Tecuci. Proiectul a costat peste 217 milioane de lei | AUDIO # Europa FM
Un sistem modern de reducere a riscului la inundaţii a fost implementat în Tecuci, judeţul Galaţi. Proiectul a costat peste 217 milioane de lei. S-a construit o acumulare nepermanentă pe râul Tecucel, cu o capacitate de 2,76 milioane metri cubi, pentru atenuarea undei de viitură și eliberarea controlată a debitelor ridicate. A fost regularizată albia […]
ANM: Caniculă în 11 județe din țară și în București. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade. Ploi și vijelii, așteptate în regiunea Moldovei | GALERIE FOTO # Europa FM
11 județe și municipiul București se află sub cod galben de caniculă, miercuri, 6 august, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În regiunea Moldovei sunt însă așteptate ploi însemnate cantitativ și vijelii puternice, conform meteorologilor. Dinsconfortul termic va fi ridicat, miercuri, în sudul, centrul şi estul Munteniei, în sudul Moldovei, precum şi în Dobrogea. Temperaturile […]
Cătălin Striblea: „Multă altă lume din România se întreabă dacă nu cumva Ion Iliescu n-ar fi trebuit să aibă aceste funeralii naționale” | AUDIO # Europa FM
Numeroase publicații internaționale au scris pe larg despre decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu. La Repubblica notează că a murit primul președinte al României după Revoluția din 1989 și că deși era acuzat de crime împotriva umanității, acesta va fi omagiat cu funeralii de stat. Și agenția de știri Reuters scrie despre funeraliile de […]
PSD acuză USR că manifestă o atitudine „total lipsită de respect, decență și umanitate” față de Ion Iliescu. Social-democrații nu vor participa la ședința Coaliției, programată azi | AUDIO # Europa FM
PSD boicotează ședința Coaliției, programată astăzi la ora 11:00, spun surse din partid pentru Europa FM. Motivul ar fi „lipsa de respect și decență afișată de partidul USR față de primul președinte al României”. Președintele interimar al PSD a transmis, pe Facebook, puțin după ora 11:00, că social-democrații nu vor participa la următoarele ședinte de […]
Vlad Petreanu: „Iliescu a tot stat la putere vreo 10 ani, dar prețul a fost plătit de toți românii” | AUDIO # Europa FM
Jurnalistul Europa FM, Vlad Petreanu, face o radiografie a mandatelor fostului președinte Ion Iliescu. Ion Iliescu a avut trei mandate de-a lungul a 14 ani. Primul, 1990-1992, al doilea, 1992-1996 și, în fine, al treilea, o revenire care a mai năruit odată speranțele că România se va putea schimba vreodată între 2000-2004. Și deși fiecare […]
Somnul odihnitor nu mai este un lux, ci o necesitate. După o zi încărcată, corpul are nevoie de relaxare și refacere, iar patul joacă un rol esențial în acest proces. Un element tot mai apreciat în amenajarea dormitorului este topperul de saltea – un accesoriu simplu, dar cu efecte importante asupra confortului. Cu un design […]
„Cine a fost Ion Iliescu?”. Cătălin Striblea: „Este primul conducător al României democratice, dar și fondatorul unei minciuni supreme despre cum trebuie să funcționeze țara asta și democrația sa” | AUDIO # Europa FM
Ion Iliescu s-a stins din viață, iar numele lui nu este complet străin în rândul generațiilor mai tinere, de sub 20 de ani. Mulți dintre ei însă nu știu cine a fost acesta, în ce evenimente istorice a fost implicat, în ce dosare îi apare numele sau ce consecințe au avut acțiunile sale de-a lungul […]
Arad: O femeie a fost ucisă de fostul partener, după ce a a refuzat emiterea unui ordin de protecție | AUDIO # Europa FM
O femeie din Arad, care refuzase ordinul de protecție pentru fostul partener, a fost omorâtă noaptea trecută. Bărbatul a fost reținut. Cei doi aveau împreună două fetițe. Polițiștii au fost sesizați, în noaptea de marți spre miercuri, că, în orașul Chișineu-Criș, o femeie ar fi fost introdusă cu forța într-un autoturism de către fostul concubin, […]
Brașovul nu mai face față numărului mare de urși. Viceprimarul Dan Ghiță vrea o întâlnire cu ministrul Mediului: „Situația devine tensionată” | AUDIO # Europa FM
Prezența urșilor în zona Brașovului a crescut alarmant în ultima vreme, atrage atenția viceprimarul orașului. Dan Ghiță spune la Europa FM că autoritățile locale nu mai pot face față numărului mare de exemplare. Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță: „Trebuie să-i înțelegem și pe cetățenii Brașovului care, evident, sunt speriați” „Din ce în ce mai multe apeluri […]
Buzău: Tânără de 22 de ani, lovită și sechestrată de fostul partener. Agresorul se află în arest, cercetat pentru trei infracțiun | AUDIO # Europa FM
O tânără de 22 de ani din Buzău a trecut prin momente de groază, după ce fostul concubin a lovit-o și a sechestrat-o. După ce a legat-o de mâini și de picioare, bărbatul a ras-o în cap: i-a provocat răni care au trimis-o pe victimă la spital. Acum, agresorul este în arest, cercetat pentru trei […]
Funeraliile lui Ion Iliescu. Sicriul fostului președinte a fost depus la Palatul Cotroceni. Guvernul a instituit mai multe reguli de acces pentru cei care vor să prezinte un ultim omagiu # Europa FM
Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef al statului, Ion Iliescu, a ajuns la Palatul Cotroceni miercuri, 6 august, la ora 09:00. Aici, Garda de onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” prezintă onorul. După un scurt moment religios, între orele 09:30 şi 12:30, sunt aşteptaţi înalţi oficiali să prezinte un ultim […]
Atac rusesc cu drone, resimțit azi-noapte în nordul județului Tulcea. 19 oameni au sunat la 112 | AUDIO # Europa FM
Panică azi-noapte în județul Tulcea, în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei. La 1 noaptea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert prin care avertiza populația din zona de nord a județului Tulcea să-și ia măsuri de protecție și siguranță personală deoarece există pericolul căderii unor drone din spațiul aerian. Purtătorul […]
Dosarul Revoluției: Istoria unui eșec al sistemului. Peste 1.000 de oameni și-au pierdut viața în decembrie 1989 și alți 4.000 au fost răniți | AUDIO # Europa FM
După 35 de ani și mai multe condamnări la CEDO pentru tergiversarea aflării adevărului, Dosarul Revoluției a fost restituit procurorilor – pentru a treia oară. În octombrie 2023 când a ajuns în fața judecătorilor Curții de Apel Bucuresti, dosarul avea doar trei inculpați. Ion Iliescu (95 de ani), Gelu Voican Voiculescu (84 de ani) – […]
În cei 10 ani post Revoluție în care Ion Iliescu a condus România, au existat multe momente controversate. Fostul președinte a trecut prin toate fie zâmbind misterios, fie enervându-se ori de câte ori subiectele care nu-i conveneau erau readuse în discuție. Scandalul care l-a urmărit toată viața Ion Iliescu n-a lămurit niciodată pe deplin bănuielile […]
Ion Iliescu, o prezență discretă în ultimul deceniu. Fostul președinte nu mai participase la evenimente publice din 2017 | AUDIO # Europa FM
Fostul președinte, Ion Iliescu, a ajuns la spital cu probleme de sănătate la data de 10 iunie. Serviciul Român de Informații, de care aparține Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu, din Capitală, transmitea atunci că Ion Iliescu a mers singur la spital pentru efectuarea unor investigații. Starea general a fostului șef de stat […]
Reacții politice după decesul lui Ion Iliescu: Între ”o personalitate marcantă a istoriei recente” și ”a patronat un sistem postcomunist ale cărui tentacule ne frânează încă azi” # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan: „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90” „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis președintele României, Nicușor Dan. Consilier […]
Ședință de Guvern la ora 19:30, după decesul fostului președinte Ion Iliescu. 7 august este declarată zi de doliu național # Europa FM
Ședința de Guvern a fost convocată în această seară, la ora 19:30, pentru aprobarea unei hotărâri privind declararea zilei de 7 august ca zi de doliu național, în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, transmite Guvernul României. „În urmă cu câteva minute, s-a încheiat și ședința Comitetului pentru organizarea funeraliilor de stat dedicate fostului […]
C.T. Popescu după moartea lui Ion Iliescu: „Rămâne un cui ruginit și plin de sânge înfipt în memoria României” | AUDIO # Europa FM
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu e de părere că în urma lui Ion Iliescu rămâne o datorie grea. Este vorba de nefinalizarea dosarelor Revoluției și Mineriadei, în care Ion Iliescu este acuzat de în care era acuzat de genocid, complicitate la tortură, propagandă pentru război, tratamente neomenoase, distrugere, favorizarea infractorului și complicitate la rele […]
C.T.Popescu, amintire despre Ion Iliescu: „S-a enervat foarte tare și m-a întrebat: De unde știi tu, mă? “ | AUDIO # Europa FM
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a povestit la Europa FM o amintire legată de fostul președinte, Ion Iliescu. Întâmplarea a avut loc în perioada 1996 – 2000, când Ion Iliescu nu mai era președintele României. Cei doi participaseră împreună la o emisiune de radio. Cristian Tudor Popescu: „I-am spus: Domnule președinte, dumneavoastră ați fost […]
Cristian Tudor Popescu: „Ion Iliescu a fost președintele ales al României și trebuie să se bucure, în acest moment, de toate prevederile legii” # Europa FM
Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani. Guvernul a anunţat încetarea din viaţă a fostului preşedinte, precizând că detaliile privind programul funeraliilor de stat organizate în onoarea fostului şef al statului român Ion Iliescu vor fi comunicate în perioada următoare. Ziua de joi, 7 […]
Ion Iliescu, în ultimul său interviu: „Sunt, pe de altă parte, un răbdător și poate de aceea și istoria a avut răbdare cu mine. Am avut trei mandate de președinte” | AUDIO # Europa FM
„Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit”, așa își descria fostul președinte, Ion Iliescu, viața în urmă cu câteva luni, într-un interviu pe care i l-a acordat fostului său consilier, Ionuț Vulpescu. Ion Iliescu i-a povestit acestuia și că viața sa nu a fost scutită de neajunsuri sau de sacrificii, dar spunea […]
Joi, 7 august 2025, zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu # Europa FM
Ziua de joi, 7 august 2025, a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu, anunță Guvernul într-un comunicat de presă. „Ion Iliescu a deținut funcția de președinte al României în mandatele 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004, fiind o personalitate marcantă în viața politică postdecembristă. A avut un rol […]
USR nu participă la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Dominic Fritz: „Partidul a propus în ședința de guvern să nu fie declarată zi de doliu național” # Europa FM
Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat marți seară, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, că reprezentanții partidului nu vor participa la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Totodată, susține că USR a propus în ședința de guvern să nu se declare zi de doliu național. „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR […]
Portretul primului președinte ales liber al României în presa străină. Reacții după moartea lui Ion Iliescu # Europa FM
Presa internațională scrie pe larg despre moartea lui Ion Iliescu. Jurnaliștii străini amintesc despre apropierea lui de regimul comunist și, ulterior, de Rusia, dar și de acuzațiile grave care i se aduc în dosarele privind Revoluția din 1989 și Mineriada. Financial Times scrie despre Ion Iliescu că a fost „un apropiat al Partidului Comunist”, devenit […]
Noi reglementări privind acordarea burselor de performanță pentru studenți. ANOSR susține că acestea vor duce la creșterea ratei de abandon | AUDIO # Europa FM
Noi reglementări privind acordarea burselor de performanță pentru studenți. Ordinul de ministru a fost publicat în Monitorul Oficial. Bursele se acordă doar studenților înscriși pe locuri bugetate, doar pe perioada activităților didactice. Bursele se acordă doar pe perioada desfășurării activităților didactice și doar pentru studenții de la învățământul cu frecvență, înmatriculați pe locurile finanțate de […]
Condamnare la șapte ani de închisoare pentru Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei. Hotărârea poate fi atacată | AUDIO # Europa FM
Bașcana Găgăuziei a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Decizia poate fi atacată. Amintim, Evghenia Guțul a fost reținută la sfârșitul lunii martie în dosarul finanțării ilegale a partidului pro-rus „Șor”. Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău a condamnat-o pe Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Aliată a Kremlinului, […]
Luka Modric, prezentat oficial la AC Milan: „Obiectivul minim este calificarea în Liga Campionilor” # Europa FM
Luka Modric, fostul jucător de la Real Madrid, a fost prezentat oficial fanilor milanezi. Croatul a semnat cu AC Milan pe un an. Obiectivul său minim: calificarea echipei italiene în Liga Campionilor. În uralele suporterilor lui AC Milan, Luka Modric a fost prezentat oficial ca noul jucător al echipei. Mijlocașul croat și-a dezvăluit tricoul cu […]
O femeie de 83 de ani și fiul ei au fost uciși într-o comună din Teleorman. Suspectat de crimă este un bărbat eliberat din închisoare la începutul anului | AUDIO # Europa FM
Doi oameni au murit și o a treia persoană a ajuns la spital, după un atac violent produs în această dimineață, în comuna Peretu, județul Teleorman. Poliţiştii au în custodie un bărbat, suspectat de comiterea faptelor. Poliția a fost alertată prin 112 în jurul orei 09:40. La fața locului, echipajele au găsit două victime decedate […]
SUA ar putea cere garanții de până la 15.000 de dolari pentru unele vize turistice și de afaceri. Un program-pilot similar a fost lansat în noiembrie 2020 | AUDIO # Europa FM
Statele Unite ar putea cere garanție de până la 15.000 de dolari pentru unele vize turistice și de afaceri. Este vorba despre un program-pilot care va fi lansat peste două săptămâni. Măsura ar urma să se aplice vizitatorilor din țări cu rate ridicate de ședere după expirarea perioadei permise de viză. Noul program de vize […]
Complexul Turistic de Natație din Târgoviște va fi modernizat. Lucrările vor fi făcute în două etape | AUDIO # Europa FM
Complexul Turistic de Natație din Târgoviște, județul Dâmbovița, intră în reabilitare. În prima etapă, bazinul de înot va fi modernizat cu fonduri elvețiene, iar lucrările vizează eficiența energetică. Primăria estimează o reducere de 80% a costurilor cu energia. Proiectul de modernizare a Complexului Turistic de Natație din Târgoviște va costa peste 34 de milioane de […]
Arad: Doi judecători, de 65 și 66 de ani, au refuzat pensionarea și vor profesa în continuare | AUDIO # Europa FM
Doi judecători din Arad, de 65 şi 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze, deși în judeţ există șapte posturi vacante, iar ei au depășit cu peste 10 ani vârsta medie de pensionare. Unul dintre ei spune că dorinţa sa de a rămâne în sistem este un amestec între „chemare profesională, satisfacţie profesională […]
Cardurile pentru alimente vor fi reîncărcate la toamnă, spune ministrul Dragoș Pîslaru. Guvernul a cerut Comisiei Europene fonduri suplimentare pentru a acoperi plățile | AUDIO # Europa FM
Ajutoarele promise de Guvern pentru cei cu venituri mici vor întârzia. Prima încărcare a cardurilor de alimente cu suma de 125 de lei ar fi trebuit să aibă loc în luna iunie. Însă abia spre finalul anului vor fi virate atât prima tranșă, pentru cei care nu au beneficiat de ea, cât și a doua. […]
