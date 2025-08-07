Ion Iliescu este înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea. Ceremonia are loc doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați | AUDIO

18:00

Doi judecători din Arad, de 65 şi 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze, deși în judeţ există șapte posturi vacante, iar ei au depășit cu peste 10 ani vârsta medie de pensionare. Unul dintre ei spune că dorinţa sa de a rămâne în sistem este un amestec între „chemare profesională, satisfacţie profesională […]