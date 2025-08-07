Amical cu bătaie între echipe din La Liga și Serie A VIDEO. S-au luat la pumni înainte de pauză » Un fotbalist și-a altoit colegul + Gafa arbitrului

15:30

Elina Svitolina (30 de ani, #13 WTA) a trăit una dintre cele mai dificile zile din carieră. Jucătoarea ucraineană a fost învinsă categoric de Naomi Osaka, scor 6-2, 6-2, în sferturile turneului WTA de la Montreal. Pe lângă înfrângerea suferită pe teren, Svitolina a fost nevoită să facă față și unui val de abuzuri online.