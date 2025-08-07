Untold 2025 transformă Cluj-Napoca în capitala mondială a muzicii electronice

15:20

Din ce în ce mai mulți politicieni de la actuala guvernare se încadrează în curentul #metoo în ceea ce privește scandalurile de corupție. După Dragoș Anastasiu, încă un ministru din Guvernul condus de Ilie Bolojan apare într-un dosar de corupție. Este vorba de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, care a dat șpagă de șase ori înainte […] The post Tot mai mulți politicieni se alătură mișcării #metoo când e vorba de #mită – Încă un scandal de corupție appeared first on ViaClujTV.