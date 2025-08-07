Untold 2025 transformă Cluj-Napoca în capitala mondială a muzicii electronice
ViaCluj, 7 august 2025 10:30
Festivalul Untold 2025, ediția aniversară cu numărul 10, începe astăzi, 7 august, în Cluj-Napoca, atrăgând sute de mii de fani din întreaga lume. Orașul devine epicentrul global al muzicii electronice pentru patru zile și patru nopți de spectacole impresionante, seturi live și o atmosferă electrizantă. Când se deschid porțile festivalului UNTOLD 2025 Accesul în perimetrul […] The post Untold 2025 transformă Cluj-Napoca în capitala mondială a muzicii electronice appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 5 minute
10:30
Festivalul Untold 2025, ediția aniversară cu numărul 10, începe astăzi, 7 august, în Cluj-Napoca, atrăgând sute de mii de fani din întreaga lume. Orașul devine epicentrul global al muzicii electronice pentru patru zile și patru nopți de spectacole impresionante, seturi live și o atmosferă electrizantă. Când se deschid porțile festivalului UNTOLD 2025 Accesul în perimetrul […] The post Untold 2025 transformă Cluj-Napoca în capitala mondială a muzicii electronice appeared first on ViaClujTV.
Acum 24 ore
16:10
Jorge Costa, fostul antrenor de la CFR Cluj, a încetat din viață la vârsta de 53 de ani. Acesta a antrenat-o pe CFR Cluj în sezonul 2011-2012, pentru ca apoi să mai aibă o aventură în fotbalul românesc. Jorge Costa, cel care a fost antrenor la CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, a murit din […] The post Jorge Costa, fostul antrenor al lui CFR Cluj, a murit la doar 53 de ani appeared first on ViaClujTV.
14:40
Cea de-a zecea ediţie UNTOLD îşi deschide porţile joi, 7 august 2025. Peste 250 de artişti naţionali şi internaţionali de top şi sute de mii de fani din România şi din întreaga lume se reunesc la Cluj-Napoca. Pe scena principală vor avea loc show-uri exclusiv concepute de artişti precum: Post Malone, Metro Boomin, Rag’N’Bone Man, […] The post Vezi programul pe zile la UNTOLD X appeared first on ViaClujTV.
13:40
Pasagerul cu numărul 2 milioane a fost sărbătorit la Aeroportul Cluj – Se întorcea din Varșovia # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a marcat vineri, 1 august, atingerea pragului de 2.000.000 de pasageri înregistrați de la începutul anului 2025 — un reper important atins cu aproape o lună mai devreme față de anul precedent, când acest număr a fost înregistrat la sfârșitul lunii august. Acest rezultat reconfirmă rolul strategic al aeroportului în […] The post Pasagerul cu numărul 2 milioane a fost sărbătorit la Aeroportul Cluj – Se întorcea din Varșovia appeared first on ViaClujTV.
13:30
La doar 6‑7 km de orașul istoric Levoča, românii în căutare de noi destinații pitorești vor găsi o comoară ascunsă: resortul Levočská Dolina, o adevărată oază de relaxare la poalele Munților Tatra. Levočská Dolina e locul perfect pentru o escapadă liniștită, departe de agitația stațiunilor celebre din Tatra. Ascuns între munții Levoča, acest colț de natură […] The post Descoperă Levočská Dolina, paradisul liniștit pentru români de la poalele munților Tatra appeared first on ViaClujTV.
11:00
În luna iulie 2025, apartamentele – atât cele noi, cât și cele vechi – din marile orașe ale României s-au scumpit. A fost înregistrată o creștere medie de 11% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cele mai mari majorări anuale de preț s-au remarcat în Craiova (+17%), Cluj-Napoca (+14%) și […] The post Vezi care erau prețurile apartamentelor din Cluj în iulie 2025 appeared first on ViaClujTV.
Ieri
18:30
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață, la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Capitală, unde a fost internat în data de 9 iunie. Guvernul se va reuni într-o ședință pentru a aproba funeraliile de stat și se va propune o zi de doliu național. Ion Iliescu va fi înmormântat la cimitirul Ghencea 3, […] The post Ion Iliescu a murit la 95 de ani: Unde va fi înmormântat appeared first on ViaClujTV.
17:10
Caporalul Macrea Marcel-Ioan a decedat marți, 5 august, în urma unui accident de muncă. Militarul, aflat în misiune la o unitate din Someşeni, și un salariat civil (personal civil contractual) din unitate efectuau lucrări de mentenanță la un camion militar. Celor doi răniți le-a fost acordat primul ajutor de personal din cadrul unității militare, iar […] The post Militar decedat într-un accident de muncă în Someșeni appeared first on ViaClujTV.
16:20
Organizatorii Untold au susținut marți, 5 august 2025, o conferință de presă în care au prezentat primele informații oficiale despre Untold 2025 – ediția aniversară. Clujul va găzdui în continuare festivalul, chiar dacă acesta se va extinde. „Este doar începutul unei noi ere! Mai multe detalii vor fi anunțate în perioada ediției 2025 a festivalului!”, […] The post Festivalul UNTOLD se va extinde, dar rămâne la Cluj appeared first on ViaClujTV.
14:50
Codruț Roșca, antreprenor în domeniul aviculturii (gestionează una dintre cele mai vechi ferme de păsări crescute în baterii din Cluj) a acceptat să vorbească la Business cafe de la Via Cluj tv despre provocările acestui business. Află mai multe și despre un inedit proiect de cercetare care a testat efectul hrănirii găinilor cu pulbere din […] The post Provocările crescătorilor de păsări – de ce să îți faci o fermă? appeared first on ViaClujTV.
14:30
Marșul Bicicliștilor Clujeni va avea loc în august – Află care e traseul și ce trebuie să știi ca să participi # ViaCluj
Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizează sâmbătă, 9 august 2025, a 185-a ediție lunară a Marșului Bicicliștilor Clujeni (MBC185), cu plecare la ora 10:00 din P-ța Unirii. Sunt bineveniți orice locuitori ai zonei metropolitane clujene care au bicicleta în bună stare tehnică și echipată conform legislației rutiere. Participanții sub 16 ani trebuie să poarte cască, […] The post Marșul Bicicliștilor Clujeni va avea loc în august – Află care e traseul și ce trebuie să știi ca să participi appeared first on ViaClujTV.
13:30
Women Rally, competiția automobilistică dedicată femeilor va avea loc perioada 22-24 august. Evenimentul aduce în prim-plan măiestria la volan, îndemânarea și energia pozitivă a participantelor, într-un eveniment ce promovează siguranța, performanța și stilul în automobilismul feminin. Adrenalină, eleganță și siguranță Women Rally este un eveniment unic în România, care oferă femeilor pasionate de condus oportunitatea […] The post Adrenalină, eleganță și siguranță la volan: se apropie Women Rally appeared first on ViaClujTV.
11:30
LPF a anunțat datele și orele de disputare ale rundei cu numărul 6 din sezonul regulat. Jumătatea lunii august aduce dueluri cu FC Botoșani și Farul Constanța pentru cele două rivale din Cluj-Napoca, CFR și Universitatea. Mai precis, “feroviarii” vor juca pe teren propriu duminică, 17 august, de la 18:30, în compania celor de la […] The post Programul etapei a 6-a din Superligă: Când joacă CFR și „U” Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:30
Untold 2025 anunțat oficial într-o conferință de presă – Detalii exclusive despre ediția 2026 # ViaCluj
Organizatorii Untold au susținut marți o conferință de presă în care au prezentat primele informații oficiale despre Untold 2025 – ediția aniversară. Cea de-a zecea ediție a festivalului va aduce pe scena principală de pe Cluj Arena unele dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2025, promițând o experiență unică pentru fani. În cadrul evenimentului, […] The post Untold 2025 anunțat oficial într-o conferință de presă – Detalii exclusive despre ediția 2026 appeared first on ViaClujTV.
11:20
Cea de-a 19-a ediție TIFF Sibiu (7 – 10 august) aduce nu doar proiecții speciale în aer liber și în săli de cinema, ci și întâlniri memorabile cu regizori, actori și scenariști care își vor prezenta filmele și vor dialoga cu publicul. Joi, 7 august, de la 18:30, la CineGold, publicul are ocazia să urmărească documentarului TATA, realizat […] The post Ce actori și regizori poți cunoaște la TIFF Sibiu 2025: vezi cine sunt invitații ediției appeared first on ViaClujTV.
11:10
Cea de-a 19-a ediție TIFF Sibiu (7 – 10 august) aduce nu doar proiecții speciale în aer liber și în săli de cinema, ci și întâlniri memorabile cu regizori, actori și scenariști care își vor prezenta filmele și vor dialoga cu publicul. Joi, 7 august, de la 18:30, la CineGold, publicul are ocazia să urmărească documentarului TATA, realizat […] The post Ce actori și regizori poți cunoaște la TIFF Sibiu 2025: invitații ediției appeared first on ViaClujTV.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo valabilă pe 5 august pentru zona montană a județului Cluj. Fenomenele de instabilitate atmosferică accentuată sunt așteptate între orele 12:00 și 21:00, afectând atât comunitățile locale, cât și persoanele care tranzitează regiunea. Conform ANM, în sudul și estul Transilvaniei, în zona Munților Apuseni și în […] The post Avertizare meteo pentru zona montană a Clujului: ploi torențiale, vijelii și grindină appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Piața asigurărilor pentru domeniul energetic crește în ritm accelerat. Este vorba mai ales de polițele de asigurare pentru proiectele din domeniul energiei verzi. Managementul Leader Team Broker, jucător cheie pe piața asigurărilor corporate de nișă din România și din Europa, anticipează o creștere accelerată a cererii pentru asigurările dedicate proiectelor de energie regenerabilă, precum și […] The post Alexandra Durbacă: Piața asigurărilor pentru energie crește în ritm accelerat appeared first on ViaClujTV.
15:40
Continuă conflictul izbucnit între primarul Emil Boc și consilierii USR, după ce municipalitatea a propus prelungirea acordării sporului pentru condiții de muncă sedentare. Edilul liberal susține că acest beneficiu este justificat prin problemele medicale cauzate de statul prelungit la birou. Discuțiile, începute de săptămâna trecută, continuat luni, 4 august, la ședința de Consiliu Local în […] The post Controverse pe tema „sporului de obezitate” acordat angajaților din Primăria Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
14:40
Poșta Română a lansat un serviciu care oferă sediu social firmelor din România, oriunde în țară # ViaCluj
Posta Română a lansat un serviciu la nivel national prin care firmele care nu au sediu social, pot să și-l facă la poștă. În loc sa plătești o chirie pentru un sediu de firma, închei un contract pentru o adresă de business. Companiile pot primi și corespondenta fizica. La Cluj, lucrul acesta se întâmplă în […] The post Poșta Română a lansat un serviciu care oferă sediu social firmelor din România, oriunde în țară appeared first on ViaClujTV.
14:20
Asociația Ajungem MARI Cluj caută 32 de voluntari care să devină prietenii copiilor instituționalizați # ViaCluj
Inițiativa Asociației Ajungem MARI Cluj este cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din România. Campania de recrutare de voluntari este dedicată copiilor din Cluj-Napoca, Florești, Gherla Huedin și Turda. Copiii din sistemul de protecție așteaptă 32 de colegi la joacă și la teme, prieteni care să le ofere 3 ore pe săptămână din […] The post Asociația Ajungem MARI Cluj caută 32 de voluntari care să devină prietenii copiilor instituționalizați appeared first on ViaClujTV.
14:00
Primul meci jucat de Universitatea Cluj după eliminarea din Conference League a fost spectaculos. „U” Cluj a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia FC Hermannstadt, în etapa a patra din Superligă. Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 45+1, cu o reluare din patru metri. Astfel, ”Șepcile Roșii” au intrat cu […] The post „U” Cluj – Hermannstadt 2-2: Spectacol cu patru goluri la Sibiu appeared first on ViaClujTV.
13:40
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat în dimineața de luni, 4 august, la Parchetul General, transmite Agerpres. în dosarul în care este cercetat pentru acțiuni contra ordinii constituționale alături de gruparea de mercenari a lui Horațiu Potra. Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu a fost chemat de procurori pentru a fi anunțat […] The post Călin Georgescu, chemat din nou la Parchet – Procurorii au schimbat acuzațiile appeared first on ViaClujTV.
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferică pentru luni, 4 august, valabilă în județul Cluj. Fenomenele severe sunt așteptate să persiste până marți, 5 august, la ora 01:00. În această perioadă, în Transilvania, nordul și nord-vestul Moldovei, mare parte din Oltenia, sudul Banatului și în zonele montane, […] The post ANM: Cod galben de furtuni și averse torențiale în Cluj appeared first on ViaClujTV.
13:00
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, se află în stare gravă, potrivit unui comunicat oficial transmis de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Conform medicilor, acesta prezintă o afectare severă a funcției respiratorii și multiple disfuncții de organ. Ion Iliescu, în vârstă de 95 de ani, este internat la secția de terapie intensivă, […] The post Ion Iliescu, în stare gravă: Probleme respiratorii și disfuncții multiple appeared first on ViaClujTV.
12:20
Peste 60.000 de participanți au transformat cea de-a doua ediție a Wonder Family Fest într-un festival de neuitat, desfășurat între 1 și 3 august 2025 la Wonderland Resort. Sub motto-ul „E mai fain împreună”, evenimentul a adus pe aceeași scenă generații întregi, de la copii la bunici, într-o atmosferă de basm. Festivalul familiei revine în […] The post Wonder Family Fest: Trei zile de magie pentru întreaga familie appeared first on ViaClujTV.
11:50
CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 2-3, din etapa a patra în SuperLiga României. Chiar dacă ambele echipe sunt mai mult cu gândul la meciurile din preliminariile cupelor europene, au reușit să ofere un spectacol pe cinste, așa cum s-a tot văzut în această rundă de campionat. Totuși, finalul a avut un gust […] The post Scandal la CFR Cluj – Craiova: Dan Petrescu, eliminat în derby-ul din Gruia appeared first on ViaClujTV.
11:20
Salvatorii clujeni au intervenit în dimineața de luni, 4 august la un accident rutier petrecut între localitățile Răscruci și Jucu din județul Cluj. Incidentul s-a soldat cu trei victime. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut între localitățile Răscruci și Jucu. Forțele noastre au găsit la fața […] The post Accident cu trei victime în județul Cluj: doi minori și o femeie appeared first on ViaClujTV.
3 august 2025
09:10
Competiție europeană de design pe strada Potaissa din Cluj – Câștigătorii vor merge la Osaka World Expo 2025 în Japonia # ViaCluj
Asociația Daisler lansează în premieră pentru România o competiție europeană de design de mobilier urban dedicată studenților, la Cluj-Napoca. Echipe de doi studenți din toată Europa sunt invitați să propună soluții moderne și inovative de mese, scaune și bănci modulare din materiale sustenabile fără șuruburi. Premiul pus la bătaie e unul cu adevărat excepțional: zboruri, cazare […] The post Competiție europeană de design pe strada Potaissa din Cluj – Câștigătorii vor merge la Osaka World Expo 2025 în Japonia appeared first on ViaClujTV.
2 august 2025
09:10
După ce mutarea lui Marius Ștefănescu din curtea campioanei în cea a vicecampioanei a căzut, se pare că situația e aceeași și în cazul lui Malcom Edjouma. Francezul urma să fie noul jucător al CFR-ului, însă transferul nu se va mai realiza. Anunțul a fost făcut de Dan Petrescu, cel care susține că FCSB a […] The post Transferul lui Edjouma la CFR Cluj a căzut pe ultima sută de metri appeared first on ViaClujTV.
1 august 2025
15:00
Ce are poezia cu Prefectura? Vezi cum s-a desfășurat #Geamulcupoezie, o campanie marca FICT # ViaCluj
Oficialități, oameni de cultură și medici clujeni au scris poezii pe geamurile din oraș. Echipa Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT) s-a plimbat prin centru, cu carioci speciale, ca să scrie versuri pe geamurile unor localuri și stabilimente care au acceptat acest lucru. FICT a lansat, astfel, o nouă ediție a proiectului #Geamulcupoezie. Organizatorii FICT […] The post Ce are poezia cu Prefectura? Vezi cum s-a desfășurat #Geamulcupoezie, o campanie marca FICT appeared first on ViaClujTV.
13:30
Ilie Bolojan a vorbit la începutul ședinței extraordinare de Guvern de vineri, 1 august, despre sprijinul acordat oamenilor afectați de inundații. Miercuri seară, Guvernul României a aprobat și trimis de urgență ajutoare în județele Suceava și Neamț, pentru sprijinirea familiilor lovite de inundațiile din 27–28 iulie. Ajutoarele umanitare au fost deja livrate în zonele afectate, […] The post Ilie Bolojan anunță sprijin financiar pentru familiile afectate de inundații appeared first on ViaClujTV.
13:20
Un număr de 298 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca au depus astăzi jurământul militar, în prezența oficialităților, familiilor și prietenilor. A 27-a serie de elevi, seria Iunie 2025 – Iunie 2026, este formată din 55 de fete și 243 de băieți și se pregătește pentru specializarea Ordine Publică. Cei […] The post O nouă generație de polițiști au depus astăzi jurământul militar appeared first on ViaClujTV.
12:50
Instituția Prefectului Județului Cluj anunță modificarea programului de lucru cu publicul la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Cluj, începând cu data de 1 august 2025. Program SPCRPCIV Cluj-Napoca (sediul principal) Ghișeu relații cu publicul, eliberări certificate de înmatriculare, plăcuțe de înmatriculare și permise de conducere: Luni – Miercuri: […] The post Program nou la Serviciul de Permise și Înmatriculări Cluj din 1 august 2025 appeared first on ViaClujTV.
31 iulie 2025
15:40
Primul pachet de măsuri fiscale va fi pus în practică de mâine, 1 august 2025. Vor crește prețurile la alimente, medicamente, energie și locuințe odată cu creșterea TVA-ului. Cota standard de TVA de la 19%, cum era până acum, ajunge la 21%, iar cota redusă crește de la 9% la 11%, aceasta va fi aplicată […] The post Ce se va scumpi de la 1 august 2025? appeared first on ViaClujTV.
15:20
Tot mai mulți politicieni se alătură mișcării #metoo când e vorba de #mită – Încă un scandal de corupție # ViaCluj
Din ce în ce mai mulți politicieni de la actuala guvernare se încadrează în curentul #metoo în ceea ce privește scandalurile de corupție. După Dragoș Anastasiu, încă un ministru din Guvernul condus de Ilie Bolojan apare într-un dosar de corupție. Este vorba de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, care a dat șpagă de șase ori înainte […] The post Tot mai mulți politicieni se alătură mișcării #metoo când e vorba de #mită – Încă un scandal de corupție appeared first on ViaClujTV.
14:50
David Popovici, înotătorul de elită al României, a pornit de pe culoarul 5 în cursa pentru aur și a stabilit un nou record al competiției cu timpul de 46,51 secunde. Performanța sa remarcabilă l-a plasat pe primul loc, urmat de americanul Jack Alexy (46,92 secunde) și australianul Kyle Chalmers. În semifinalele probei de 100 de […] The post David Popovici – înotătorul român scrie istorie cu un nou record mondial la 100m liber appeared first on ViaClujTV.
14:40
Român de 36 de ani, suspect principal în două incendii la biserica Notre-Dame des Champs din Paris # ViaCluj
Un cetățean român în vârstă de 36 de ani a fost reținut preventiv în Franța, fiind suspectat că a provocat două incendii succesive la biserica istorică Notre-Dame des Champs din Paris, în decurs de doar 24 de ore, relatează Le Figaro. Primul incendiu a avut loc pe 23 iulie și a distrus complet orga din […] The post Român de 36 de ani, suspect principal în două incendii la biserica Notre-Dame des Champs din Paris appeared first on ViaClujTV.
14:30
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai a atras și, în acest an, cel mai mare număr de candidați la admiterea organizată în luna iulie. Această tendință este de așteptat să se păstreze și în cazul admiterii din luna septembrie. Facultatea clujeană nu atrage doar tineri din România, ci și […] The post Răzvan V. Mustață: FSEGA a mizat cu succes pe internaționalizare appeared first on ViaClujTV.
14:00
Elevii și profesorii care activează la Palatul Copiilor din Cluj-Napoca s-au întors de la Campionatul Mondial de Karate de la Malmo, Suedia, cu 29 de medalii. Ce a însemnat competiția pentru ei, aflați de la Carina Câmpean, instructor cu centură neagră 1DAN și Alin Mărginean, antrenor de karate, campion mondial, care are centură neagră 3DAN, […] The post Clujenii, campioni mondiali la karate la Malmo, Suedia appeared first on ViaClujTV.
13:50
Rezultatele finale obținute de către cadrele didactice din județul Cluj au fost publicate azi, 30 iulie 2025. Este vorba despre concursul național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2025, după soluționarea contestațiilor. În județul Cluj numărul notelor de 10 se menține la una, fiind obținută de către candidata care a susținut proba scrisă […] The post Un singur profesor a obținut nota 10 în județul Cluj la concursul de titularizare appeared first on ViaClujTV.
13:50
Un angajat al unei case de schimb valutar din Cluj a pierdut pe stradă 30 de mii de euro – Află cum i-a recuperat # ViaCluj
Un angajat al unei case de schimb valutar din Cluj a pierdut accidental miercuri, 30 iulie, aproape 30.000 de lire pe stradă, iar banii au fost recuperați ulterior cu ajutorul poliției, relatează știridecluj. Tânărul de 20 de ani transporta suma respectivă din punctul de schimb valutar pentru a o depune la bancă. În jurul orei […] The post Un angajat al unei case de schimb valutar din Cluj a pierdut pe stradă 30 de mii de euro – Află cum i-a recuperat appeared first on ViaClujTV.
13:20
Salad Box, o rețea de restaurante care a pornit de la Cluj, anunță căderea in insolvență. Compania BIO BOX SRL, care administrează majoritatea locațiilor Salad Box din România, a intrat în insolvență, însă cu un plan clar de reorganizare. Compania vrea să vândă jumătate din restaurante și să iasă din insolvență peste un an. Co-fondatorul […] The post Șoc în HoReCa: Lanțul clujean de restaurante Salad Box intră în insolvență appeared first on ViaClujTV.
13:10
Royal FrieslandCampina N.V., unul dintre cei mai mari jucători din industria alimentară globală, a anunțat oficial vânzarea operațiunilor sale din România către grupul maghiar Bonafarm. Acordul include brandul românesc de top Napolact, fabricile de lactate din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, precum și cei aproximativ 400 de angajați ai companiei. Brandul Napolact, achiziționat de grupul maghiar […] The post Napolact, preluat de Bonafarm: Tranzacție-surpriză în industria lactatelor appeared first on ViaClujTV.
12:00
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit joi, 31 iulie, în jurul orei 06:30, la un accident rutier petrecut pe DN 1 C, pe raza localității Fundătura. În accident au fost implicate un autocamion și un autoturism parcat. Un bărbat a fost evaluat de către un echipaj SAJ, dar nu a necesitat transportul la spital. […] The post FOTO Mașină parcată făcută praf de un camion deviat în localitatea Fundătura appeared first on ViaClujTV.
10:50
Primăria Cluj-Napoca a anunțat restricții semnificative de circulație rutieră și pietonală în zona centrală a orașului, în contextul organizării festivalului Untold 2025. Măsurile vor fi aplicate pe o perioadă extinsă, începând cu 1 august și până pe 18 august 2025, pentru a acoperi atât desfășurarea evenimentului, cât și etapele de montare și demontare a infrastructurii. […] The post Restricții de circulație în perioada Untold 2025: măsuri extinse între 1 și 18 august appeared first on ViaClujTV.
10:00
Românii vor avea parte de o nouă minivacanță în luna august 2025, odată cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, celebrată anual pe 15 august. În 2025, această zi cade într-o zi de vineri, fiind declarată zi liberă legală. Astfel, angajații din sistemul bugetar, dar și mulți salariați din mediul privat, vor beneficia de un […] The post Minivacanță în august 2025: Românii se bucură de 3 zile libere appeared first on ViaClujTV.
30 iulie 2025
15:10
După eșecul suferit pe teren propriu cu FC Argeș, scor 0-2, Ioan Varga, patronul CFR Cluj, a rezolvat transferul lui Malcom Edjouma (28 de ani) de la FCSB, mijlocașul care fusese pus pe ”lista neagră” de Gigi Becali. În schimbul lui Edjouma, CFR Cluj va plăti o sumă cu mult sub cea achitată de Becali […] The post CFR Cluj transferă doi jucători noi appeared first on ViaClujTV.
14:10
Wonder Family Fest 2025: Smiley, No Mercy și Rednex aduc distracția verii pentru toată familia # ViaCluj
Wonder Family Fest 2025 la Cluj revine cu a doua ediție în weekendul 1-3 august, aducând cea mai mare sărbătoare dedicată familiei în inima Transilvaniei. Evenimentul se desfășoară la Wonderland Resort, iar porțile festivalului se deschid oficial pe 1 august, la ora 10:00. Vedetele internaționale No Mercy și Rednex, alături de artiști îndrăgiți din România, […] The post Wonder Family Fest 2025: Smiley, No Mercy și Rednex aduc distracția verii pentru toată familia appeared first on ViaClujTV.
13:40
Consilierii judeteni clujeni au votat azi, 30 iulie, modificarea tarifelor pentru serviciile prestate de Cluj Arena. În caz că dorești să vizitezi Cluj Arena, inclusiv vestiare, te costă 5,79 lei. Dacă mergi cu un grup de minimum 10 persoane într-un tur turistic, care include vizită în vestiare, va fi 4,13 lei per persoană. În cazul […] The post Cât costă un tur turistic pe Cluj Arena (inclusiv în vestiare)? appeared first on ViaClujTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.