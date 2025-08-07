Un muzeu de un miliard de dolari se deschide în noiembrie la Cairo. Atracția principală, o colecție a lui Tutankhamon

14:50

Creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc pe 6 august Schimbarea la Față a Domnului. Praznicul împărătesc amintește minunea pe care Iisus o face asupra lui însuși. Apostolii Mântuitorului, aflați pe muntele Tabor, s-au convins că acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său.