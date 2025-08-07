Ziua comuniunii şi a luminii la Mănăstirea Lainici
Ziarul Lumina, 7 august 2025 11:30
Mănăstirea Lainici din județul Gorj a fost binecuvântată miercuri, 6 august, de lumină și bucurie duhovnicească, cu prilejul praznicului împărătesc al Schimbării la Față a Domnului, unul dintre cele mai lum
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
11:30
Mănăstirea Cernica și‑a sărbătorit miercuri, 6 august, hramul istoric al bisericii centrale, închinat Schimbării la Față a Domnului, ctitorită de Sfântul Ierarh Calinic, informează basilica.ro. Cu această
11:30
Mănăstirea Lainici din județul Gorj a fost binecuvântată miercuri, 6 august, de lumină și bucurie duhovnicească, cu prilejul praznicului împărătesc al Schimbării la Față a Domnului, unul dintre cele mai lum
Acum 2 ore
10:50
Condacul 1Cei ce cununi ați dobândit prin nevoințe mari, lucrând răbdarea și smerenia în suflete, Cuvioșilor Paisie și Cleopa, voi luminii neapuse v-ați făcut părtași, la lumina pocăinței aducând pe
Acum 4 ore
09:20
La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a
Acum 24 ore
22:20
Fraților, dacă aș veni la voi, grăind în limbi, de ce folos v-aș fi, dacă nu v-aș vorbi sau în descoperire, sau în cunoștință, sau în prorocie, sau în învățătură? Că precum cele neînsuflețite,
22:10
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia V, 6, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 113„Cei mai mulți dintre oameni voiesc să dobândească
22:00
„În vremea aceea, suindu-Se la Ierusalim, Iisus a luat de o parte pe cei doisprezece ucenici și le-a spus lor pe cale: Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor
22:00
Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor # Ziarul Lumina
Sfânta Cuvioasă Teodora s‑a născut pe la jumătatea sec. al 17‑lea în satul Vânători, jud. Neamţ. Căsătorită împotriva voinţei ei cu un tânăr evlavios din Ismail şi neavând copii, Teodora a
21:50
Primele două daune totale, a câte 100.000 de lei, au fost achitate proprietarilor afectaţi de inundaţiile din Broşteni, care aveau locuințele asigurate cu polițe PAD, a anunţat Pool-ul de Asigurare Împotriva
21:50
Un tren între Bucureşti şi Kiev va fi pus în curând în circulaţie, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu. Prima cursă de probă Kiev - Bucureşti va circula în noaptea
21:50
Salvamont cere deblocarea a 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional, pentru a asigura acoperirea necesarului real pentru intervenţia pe munte.Fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor
21:40
Fostul preşedinte Ion Iliescu a murit marţi la vârsta de 95 de ani. Anunțul oficial a fost făcut de Guvern, care s-a întrunit câteva ore mai târziu pentru a decide asupra detaliilor privind funeraliile. Sicriul
21:40
Premierul Ilie Bolojan și mai mulți membri ai Guvernului au avut, marţi, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) care a vizat situația
21:30
Vineri, 8 august, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” va organiza cea de-a treia ediţie a evenimentului „Cişmigiu sub lupă”, o serie de întâlniri ghidate de cercetătorii din cadrul
21:30
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui (MJȘMV) organizează o nouă ediție a proiectului expozițional „Arta de acasă - Artiști vasluieni”, desfășurat în perioada 14 august - 14 septembrie 2025. Ev
21:30
Un satelit puternic, dezvoltat de India şi Statele Unite, a fost lansat recent pentru a înregistra schimbările infime, de ordinul centimetrilor, petrecute la nivelul scoarţei terestre şi al gheţarilor și a
21:20
Fructele și legumele pe care le consumăm sunt în cele mai multe cazuri cultivate folosind pesticide sau alte substanțe chimice potențial toxice care pot provoca probleme de sănătate dacă se depășesc anumite
21:20
Diabetul, în special cel de tip 2, are drept principală cauză obezitatea. Multe persoane consideră că dacă au slăbit, boala se poate remite. Din păcate nu este deloc așa, a avertizat, într-o emisiune la Medika
21:20
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a catalogat recent hepatita D în categoria afecțiunilor hepatice cu risc de cancer, la fel ca hepatitele B și C. Hepatita D, o formă care poate să apară la o
21:10
Cercetătorii de la Universitatea din Toronto au evidențiat în premieră efectele nedorite pe care somnul agitat le are asupra creierului. Ei au concluzionat în urma unui studiu că somnul fragmentat provoacă
21:00
Provocările societății contemporane, prin suprasaturarea mediatică și erodarea încrederii în autoritatea școlii, aduc în discuție reevaluarea relației dintre școală și familie ca act responsabil, coerent
20:50
Sărbătoarea Schimbării la Față este o fereastră deschisă către taina Celui ce, din iubire nemăsurată, S-a coborât din slavă și S-a făcut Om. Asemenea celorlalte praznice împărătești, și acesta ne
20:50
Trăim vremuri incerte. Pe lângă faptul că ne confruntăm cu o criză financiară și identitară, suntem chemați mai mult ca oricând să ne redescoperim reperele morale, să ne adâncim reflecția asupra sensului
20:20
Hramul Schitului „Schimbarea la Faţă a Domnului” din staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, a fost sărbătorit în acest an, la un secol de la întemeierea aşezământului, prin Sfânta Liturghie săvârşită
20:00
În Sala Unirii a Palatului Cotroceni a fost oficiată astăzi, 6 august, slujba Stâlpilor pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu, trecut la cele veșnice la venerabila vârstă de 95 de ani. Primul
16:40
Cititorul pasionat de istorie și dornic să simtă pulsul unor vremuri apuse, mai mereu are la dispoziție o sursă aparte: presa de la finalul secolului al XIX-lea și cea a secolului al XX-lea. În paginile
16:20
Pelerini din regiunea Moldovei și din întreaga țară au urcat, zilele acestea, pe Muntele Ceahlău pentru a participa la praznicul Schimbării la Față a Domnului Hristos, hramul așezământului monahal aflat la cot
16:20
Parohia Jijila II, Protoieria Niculițel, Episcopia Tulcii, comuna Jijila, județul Tulcea, organizează vineri, 22 august, ora 11:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la
16:20
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 4-31 august 2025: preot coslujitor la Parohia Icoanei, Protopopiatul Sector 2 Ca
15:50
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni, Republica Moldova, se apropie de final. Proiectul, finanțat de Guvernul României pr
15:30
Cu prilejul marelui praznic al Schimbării la Față a Domnului Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul
14:50
Într‑un cadru de profundă emoție și reculegere, marți, 5 august, în ajunul praznicului Schimbării la Față a Domnului, a fost sărbătorit hramul principal al capelei Mausoleului Eroilor de la Mărășești,
14:50
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, s‑a aflat de praznicul Schimbării la Față a Domnului, 6 august, în mijlocul obștii monahale și al pelerinilor Mănăstirii „Sfânta
14:40
Primul președinte al României după Revoluția din Decembrie 1989, Ion Iliescu, a trecut la cele veșnice marți, 5 august. În ziua următoare, 6 august, trupul neînsuflețit al fostului președinte a fost depus în
14:20
Credincioșii adunați în rugăciune la Catedrala Patriarhală din Capitală de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, miercuri, 6 august, au luat parte la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul
14:20
La Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost vernisată luni, 4 august, expoziţia de
14:00
Biserica Ortodoxă Română a prăznuit astăzi, 6 august, Schimbarea la Față a Domnului, ultimul praznic împărătesc din cursul anului bisericesc. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
13:30
La inițiativa Asociației Culturale „Vasile Pârvan”, în satul Ocheni din comuna băcăuană Huruiești a avut loc o ceremonie dedicată memoriei profesorului universitar Vasile Adăscăliței, cunoscut
12:30
Comunitatea euharistică a Parohiei Oradea Nufărul s‑a bucurat duminică, 3 august, când Biserica Ortodoxă Română face cea dintâi pomenire liturgică a Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, de pr
12:30
În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, numit și Hozevitul, marți, 5 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,
12:20
Peste 20.000 de suflete s‑au adunat la poalele Munților Codru Moma și Bihorului, acolo unde cerul parcă se pleacă să asculte rugăciunea inimii. La Mănăstirea Izbuc, una dintre cele mai iubite vetre de
Ieri
00:10
Anunț privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea „Construire centrală fotovoltaică (Prosumator) Vidra dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice” # Ziarul Lumina
1. Informații generale privind achizitorul: ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR, cu sediul în jud. București, Calea Șerban Vodă nr. 31 , sector 4, cod unic de înregistrare 4746217, persoană de contact: Iulian
00:10
Anunț privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea „Construire centrală fotovoltaică (Prosumator) Vidra” # Ziarul Lumina
1. Informații generale privind achizitorul: ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR, cu sediul în jud. București, Calea Șerban Vodă nr. 31 , sector 4, cod unic de înregistrare 4746217, persoană de contact: Iulian
00:00
Anunț privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea „Construire centrală fotovoltaică (Prosumator) Mănăstirea Țigănești” # Ziarul Lumina
1. Informații generale privind achizitorul: MĂNĂSTIREA ȚIGĂNEȘTI, cu sediul în jud. Ilfov, strada Mănăstirii, comuna Ciolpani, sat Ciolpani, cod unic de înregistrare 4610869, persoană de contact: Iulian
00:00
Anunț privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea „Construire centrală fotovoltaică (Prosumator) Mănăstirea Țigănești dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice” # Ziarul Lumina
1. Informații generale privind achizitorul: MĂNĂSTIREA ȚIGĂNEȘTI, cu sediul în jud. Ilfov, strada Mănăstirii, comuna Ciolpani, sat Ciolpani, cod unic de înregistrare 4610869, persoană de contact: Iulian
5 august 2025
23:50
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 18, organizează în data de 28 august 2025, ora 12:00, licitaţie publică pentru
23:50
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 4-31 august 2025: preot coslujitor la Parohia Icoanei, Protopopiatul Sector 2
23:20
De sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Crăiniceni din județul Botoșani, în localitatea
22:40
Fraților, siliți-vă cu atât mai mult să faceți temeinice și chemarea și alegerea voastră, de vreme ce, făcând acestea, nu veți greși niciodată. Că așa vi se va da cu bogăție intrarea în veșnica
22:30
Schimbarea la Față a Domnului s-a petrecut pe Muntele Tabor, înaintea ucenicilor Petru, Iacov și Ioan, cu puțin timp înainte de pătimirile, răstignirea și îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.