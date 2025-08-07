Google nu recunoaște că AI-ul reduce traficul organic

07:30

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, având în operare un număr de 188 de hidrocentrale, cu putere instalată însumată de 6.400 MW, și care, prin statutul aprobat de Guvern, prestează și servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii, inclusiv de protecție împotriva inundațiilor, vrea extinderea și modernizarea sistemului de sirene de avertizare-alarmare a populației din zonele aflate în avalul a aproape 100 de baraje din administrarea sa, precum și integrarea acestuia cu sistemul RO-ALERT al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).