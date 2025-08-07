“Senna sau Schumacher nu ar fi spus așa ceva”. Lewis Hamilton, criticat aspru pentru declarațiile din Ungaria

17:50

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, nu s-a ferit să îl critice dur pe unul dintre jucătorii lui Gigi Becali. O declaraţie de după meciul FCSB – Shkendija 1-2, partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, l-a revoltat pe antrenorul Farului. Mihai Popescu a declarat, după ce FCSB a fost eliminată de […] The post Ianis Zicu l-a criticat dur pe un jucător al FCSB-ului: “Neprofesionist, nu ai voie să dai astfel de declaraţii” appeared first on Antena Sport.