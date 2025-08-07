Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României
PSNews.ro, 7 august 2025 11:30
Ce indemnizații a încasat premierul Ilie Bolojan pentru mandatul de senator al României. Fostul președinte al senatului a fost președinte interimar, iar acum este premierul țării Mandatul de senator al lui Ilie Bolojan a început oficial în data de 20 decembrie, iar două zile mai târziu era ales președinte al senatului României. Nu a stat […] Articolul Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României apare prima dată în PS News.
Acum 5 minute
12:00
Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții # PSNews.ro
O categorie importantă de pacienți români nu va mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a merge la un specialist. Măsura, anunțată de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost luată în colaborare cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Horațiu Moldovan, pentru a simplifica accesul la servicii […] Articolul Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
11:40
Președintele Donald Trump tocmai a adoptat o nouă serie de tarife vamale pentru zeci de parteneri comerciali ai Americii, marcând o escaladare substanțială a tensiunilor comerciale actuale, care ar putea constitui cea mai mare schimbare a economiei globale din ultimul secol, potrivit CNN. Noile politici comerciale istorice vin după luni de încercări eșuate ale lui […] Articolul Noile tarife istorice impuse de administrația Trump sunt deja în vigoare apare prima dată în PS News.
11:30
Acum o oră
11:10
CNN: Trump le-a spus liderilor europeni că vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, vrea să se întâlnească personal cu președintele rus, Vladimir Putin, chiar săptămâna viitoare. Mai mult, ulterior, vrea să se aşeze la masa negocierilor atât cu Putin, cât şi cu Zelenski, spun două surse apropiate planului, citate miercuri de CNN. Trump și-ar fi prezentat intențiile în cadrul unei convorbiri telefonice cu liderii europeni. Potrivit […] Articolul CNN: Trump le-a spus liderilor europeni că vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
11:00
Vasile Dîncu a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre tensiunile din Coaliție între PSD și USR, în contextul funeraliilor de stat organizate de guvern. „USR-ul are un brand politic de contra-putere care este inadecvat acum când se află la putere, deci ei cumva trebuie să justifice această poziție puternică de putere și încearcă printr-o emoție […] Articolul Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR apare prima dată în PS News.
11:00
Presă: Explozia de la fabrica de armament de la Cugir arată ca sabotajele GRU din Bulgaria # PSNews.ro
Publicația Sega scrie că „incendiul de la fabrica de armament din România amintește de sabotajul GRU din Bulgaria”. Mai exact, publicația bulgară notează că în țara vecină au avut loc mai multe incendii la depozite și fabrici de armament, similare celui de la Fabrica de Arme de la Cugir, de sâmbătă. Publicația Sega atrage atenția că, în cazul multor […] Articolul Presă: Explozia de la fabrica de armament de la Cugir arată ca sabotajele GRU din Bulgaria apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:50
În acest moment, în Sala Unirii, unde este așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu sunt patru foști premieri: Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă. Aceștia au venit la Cotroceni, pentru ultimul omagiu adus lui Ion Iliescu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte al României Ion Iliescu a fost […] Articolul Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă au venit la catafalcul lui Ion Iliescu apare prima dată în PS News.
10:50
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să le restituie celor de la OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, suma de 435,6 milioane lei, reprezentând TVA plus accesorii, plătite în 2013 pentru tranzacția din 2007, finalizată în 2008, de […] Articolul DECIZIE ANAF trebuie să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei apare prima dată în PS News.
10:40
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, spune, după ce a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, că serviciul public este o misiune, care nu se termină odată cu un mandat. ”Reforma statului și reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem șansa de a face România bine”, afirmă noul consilier al […] Articolul Mesajul lui Sebastian Burduja după ce a fost numit consilier la Bolojan apare prima dată în PS News.
10:40
Adrian Năstase a ajuns la Cotroceni, unde, în Sala Unirii este așezat sicriul lui Ion Iliescu. Adrian Năstase va participa la înmormântarea fostului președinte al României. Năstase nu a fost prezent miercuri, când mai multe oficialități au venit să îi prezinte onorul fostului președinte. Năstase i-a salutat, în Sala Unirii, pe fostul premier Nicolae Văcăroiu […] Articolul Fostul premier Adrian Năstase a ajuns la catafalcul lui Ion Iliescu apare prima dată în PS News.
10:30
VIDEO A început slujba la catafalcul lui Ion Iliescu. Nicușor Dan lipsește de la ceremonie # PSNews.ro
Un scurt moment religios a început la catafalcul lui Ion Iliescu. Sicriul va fi purtat apoi spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni. Lipsește de la ceremonie președintele României, Nicușor Dan. Este ultimul moment religios care are loc în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Toți invitații s-au […] Articolul VIDEO A început slujba la catafalcul lui Ion Iliescu. Nicușor Dan lipsește de la ceremonie apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:10
FOTO Primele imagini cu Nina Iliescu la căpătâiul soțului ei. Fosta primă doamnă a asistat la slujba de priveghi # PSNews.ro
Nina Iliescu, soția fostului președinte, a avut o apariție discretă miercuri seară, la Palatul Cotroceni, unde a participat la o scurtă ceremonie religioasă. De la ora 19:00, după ce accesul publicului la catafalc a luat sfârșit, în Sala Unirea a Palatului Cotroceni s-a desfășurat o ceremonie religioasă la care au participat membrii ai familiei și […] Articolul FOTO Primele imagini cu Nina Iliescu la căpătâiul soțului ei. Fosta primă doamnă a asistat la slujba de priveghi apare prima dată în PS News.
20:00
Două tablouri rare cu Ion Iliescu, scoase la licitație. Sumele pentru care au fost deja vândute # PSNews.ro
Înainte ca Ion Iliescu să înceteze din viață, două tablouri rare care îl întruchipau pe fostul președinte au fost scoase la licitație și vândute pe sume modice. Cuprins: Pentru ce sume au fost vândute portretele lui Ion Iliescu Ce i-a determinat pe cumpărători să liciteze pentru tablourile cu Ion Iliescu Pentru ce sume au fost […] Articolul Două tablouri rare cu Ion Iliescu, scoase la licitație. Sumele pentru care au fost deja vândute apare prima dată în PS News.
20:00
Zi de doliu național. Fostul preşedinte Ion Iliescu, înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor # PSNews.ro
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat joi. Autorităţile au stabilit programul ceremoniilor. Ziua de joi, 7 august, este declarată zi de doliu naţional şi se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu naţional pe teritoriul naţional si la misiunile diplomatice ale României, anunţă autorităţile. Conform programului, joi, între orele 9.00 şi 9.50 vor […] Articolul Zi de doliu național. Fostul preşedinte Ion Iliescu, înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor apare prima dată în PS News.
19:50
Eroină în vacanță: O româncă și-a salvat soțul și cei doi copii de la înec în Thassos. „Atenție când închiriați bărci!” # PSNews.ro
O familie de români, aflată în vacanță pe o insulă populară din Grecia, a trecut prin momente de groază, în timpul unei plimbări cu barca. „Aveți grijă la curenții marini din Thassos”, a avertizat turistul român. Experianța de șoc a fost făcută public pe un grup Facebook dedicat turiștilor din Thassos. „Cei care va gândiți să […] Articolul Eroină în vacanță: O româncă și-a salvat soțul și cei doi copii de la înec în Thassos. „Atenție când închiriați bărci!” apare prima dată în PS News.
19:50
Orașul din România care își face parc fotovoltaic pentru a scăpa de plata iluminatului public, inclusiv în instituții # PSNews.ro
Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a anunţat pe pagina sa de Facebook că municipalitatea a semnat contractul de finanțare pentru un proiect european care va permite producerea de energie solară destinată consumului propriu al orașului. „Astfel, tot iluminatul stradal precum și consumul de energie al instituțiilor publice se vor asigura gratuit, după implementarea proiectului urmând să […] Articolul Orașul din România care își face parc fotovoltaic pentru a scăpa de plata iluminatului public, inclusiv în instituții apare prima dată în PS News.
19:40
A fost reluat tranzitul gazelor prin Isaccea 1- Orlovka, oprit după ce Rusia lovise o stație de pompare # PSNews.ro
Fluxul de gaze la punctul de interconectarea Isaccea 1- Orlovka, care a fost afectat de atacul cu drone rusești de miercuri dimineață, a fost reluat la ora 15:00, după cum a confirmat Ion Sterian, șeful operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz. Tranzitul gazelor prin Isaccea 1- Orlovka a fost oprit la […] Articolul A fost reluat tranzitul gazelor prin Isaccea 1- Orlovka, oprit după ce Rusia lovise o stație de pompare apare prima dată în PS News.
19:30
Reportaj. Ce spun oamenii din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi de la moartea lui # PSNews.ro
Oltenița, a doua zi după decesul lui Ion Iliescu. Clopote mute, omagii zero. Pe strada copilăriei, niciun lăutar, ca altădată. Șuetele amicale din oraș mustesc însă de discuții despre Ion, președintele cu trei mandate, născut și crescut o vreme în mahalaua lăutarilor din anii ’30. – Pe unde a copilărit Iliescu, domne? – Cam pe […] Articolul Reportaj. Ce spun oamenii din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi de la moartea lui apare prima dată în PS News.
19:30
Romsilva are patru membri noi în Consiliul de Administrație. Indemnizațiile, reduse la 5.000 de lei brut # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, miercuri, semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Contractele prevăd obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea, dar şi sancţiuni, inclusiv revocarea din funcţie fără oferirea de compensaţii băneşti. În plus, cuantumul indemnizaţiilor a fost redus la […] Articolul Romsilva are patru membri noi în Consiliul de Administrație. Indemnizațiile, reduse la 5.000 de lei brut apare prima dată în PS News.
19:20
Decesul lui Ion Iliescu este relatat și de presa internațională. Cel mai important ziar american, New York Times, îi dedică acestuia un lung necrolog. În textul cu titlul „Ion Iliescu, cel care a condus România după revoluție, moare la 95 de ani”, publicația americană scrie că acesta „a condus țara spre democrație, dar a fost […] Articolul Ion Iliescu, amplu necrolog în cel mai important ziar american, New York Times apare prima dată în PS News.
19:10
Primarul Adrian Anghelescu, Giurgiu: Municipiul nu își poate asigura cheltuielile de funcționare # PSNews.ro
Primarul Adrian Anghelescu a declarat miercuri că municipiul Giurgiu se află printre cele 75% dintre localităţile din ţară care nu îşi pot asigura cheltuielile de funcţionare. „Din anul 2021 vă spuneam de starea economico-financiară a Primăriei Giurgiu, care era una de insolvenţă sau de faliment. (…) Cu părere de rău a spus-o şi premierul României, […] Articolul Primarul Adrian Anghelescu, Giurgiu: Municipiul nu își poate asigura cheltuielile de funcționare apare prima dată în PS News.
19:00
Fostul ministru al Energiei în cabinetul Ciolacu, liberalul Sebastian Burduja, primește o nouă funcție în Guvern. Acesta a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii din 6 august, publicate în Monitorul Oficial. Activitatea lui Sebastian Burudja este neremunerată, potrivit deciziei prim-ministrului. Burduja a fost ministru al Energiei (2023–2024) și al Cercetării, […] Articolul Sebastian Burduja, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
18:50
VIDEO: Funeralii Ion Iliescu. Peste o mie de persoane și-au depus omagiul la catafalcul fostului președinte # PSNews.ro
Mai mult de o mie de persoane, preponderent oameni mai în vârstă, dar și tineri, au trecut miercuri după amiaza, timp de cinci ore, prin fața catafalcului fostului președinte Ion Iliescu, depus în Sala Unirii a Palatul Cotroceni. Cei care au dorit să aducă un ultim omagiu fostului șef de stat, au putut să o […] Articolul VIDEO: Funeralii Ion Iliescu. Peste o mie de persoane și-au depus omagiul la catafalcul fostului președinte apare prima dată în PS News.
18:50
Raport Erste: BNR ar putea menține dobânda-cheie în ședința din 8 august și ar putea majora perspectiva de inflație # PSNews.ro
Este de așteptat ca BNR să mențină dobânzile neschimbate la ședința din 8 august. Creșterea TVA-ului și a accizelor la începutul lunii august generează o incertitudine mai ridicată în privința impactului acestora asupra prețurilor de consum, iar Banca Centrală ar putea menționa “revizuirea în sens ascendent a perspectivei pe termen scurt privind inflația”, arată un […] Articolul Raport Erste: BNR ar putea menține dobânda-cheie în ședința din 8 august și ar putea majora perspectiva de inflație apare prima dată în PS News.
18:40
O furtună de 60 de minute a făcut prăpăd în Iași: arbori rupți, mașini avariate, străzi blocate # PSNews.ro
ISU Iași anunță că miercuri, în intervalul orar 15:53 – 16:40, județul Iași s-a aflat sub incidența unui cod roșu de vreme severă imediată, emis de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenele prognozate au inclus vijelii puternice cu rafale de vânt de peste 80–90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice frecvente, dar și grindină de dimensiuni medii […] Articolul O furtună de 60 de minute a făcut prăpăd în Iași: arbori rupți, mașini avariate, străzi blocate apare prima dată în PS News.
18:40
Un mort și un rănit, după o explozie la o bază militară din Cluj. Ce a dus la producerea accidentului # PSNews.ro
Incident șocant, într-o unitate militară din Cluj. Un militar a murit, iar altul a fost grav rănit, după ce roata unui camion din dotarea unității a explodat în timp ce o umflau. Cei doi erau angajați la o unitate din Bistrița și urma să preia un vehicul militar din Cluj când au observat că un […] Articolul Un mort și un rănit, după o explozie la o bază militară din Cluj. Ce a dus la producerea accidentului apare prima dată în PS News.
18:30
CNAS, schimbare majoră: Românii care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de internare când merg la medic # PSNews.ro
Bolnavii cu afecțiuni cronice incluse în programele naționale de sănătate vor putea avea acces mult mai ușor la consultații sau investigații medicale. Ei vor putea merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai fi nevoiți să facă un drum până la medicul de familie, pentru a cere bilet de trimitere. Măsura este prevăzută […] Articolul CNAS, schimbare majoră: Românii care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de internare când merg la medic apare prima dată în PS News.
18:20
Mugur Isărescu: Ion Iliescu a sprijinit independenţa BNR şi dezvoltarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă # PSNews.ro
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu afirmă că, atât timp cât a fost preşedinte, Ion Iliescu Ion Iliescu a sprijinit noul rol al Băncii Naţionale, independenţa ei şi dezvoltarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă. ”Ion Iliescu, primul Preşedinte ales al României post-decembriste, trecut acum în eternitate, a marcat decisiv orientarea politică a ţării spre Alianţa […] Articolul Mugur Isărescu: Ion Iliescu a sprijinit independenţa BNR şi dezvoltarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă apare prima dată în PS News.
18:10
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume # PSNews.ro
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta, scrie BBC. Potrivit gigantului social media, multe dintre acestea erau legate de centre de escrocherie conduse de organizații criminale din Asia de Sud-Est, care foloseau adesea munca […] Articolul WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume apare prima dată în PS News.
18:10
A murit Ilie Popa, veteranul de război care a fost martor la asasinarea premierului Armand Călinescu. Avea 105 ani # PSNews.ro
Ilie Popa, veteran de război și martor al unora dintre cele mai dramatice momente ale istoriei României, a murit în ziua de 5 august 2025, la vârsta de 105 ani. Născut în anul 1919 în județul Argeș, aflat la București în anul 1939, Popa a fost martor la asasinarea premierului Armand Călinescu de către legionari, […] Articolul A murit Ilie Popa, veteranul de război care a fost martor la asasinarea premierului Armand Călinescu. Avea 105 ani apare prima dată în PS News.
18:00
Prima brutărie din România care anunță că nu va ridica prețul la pâine, în ciuda creșterii TVA # PSNews.ro
O brutărie din Sânpetru de Câmpie, care produce pâine de casă din grâul cultivat în comună, a anunțat, miercuri, că a decis să nu ridice prețul pe fondul majorării TVA și să mențină costul de 9 lei pe kilogram. ”Începând cu data de 1 august 2025, conform Legii nr. 141/2025, cota standard de TVA a […] Articolul Prima brutărie din România care anunță că nu va ridica prețul la pâine, în ciuda creșterii TVA apare prima dată în PS News.
18:00
Primarul Chișinăului dă România în judecată, după ce i s-a interzis intrarea în țara noastră # PSNews.ro
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat miercuri, într-o postare pe rețelele sociale, că a contestat în instanță interdicția de a intra în România, impusă de autoritățile române în urmă cu două săptămâni. Acesta consideră măsura drept una „exclusiv politică”, orchestrată în context electoral. „Dragi prieteni, vă salut și vin cu o informație foarte importantă pentru […] Articolul Primarul Chișinăului dă România în judecată, după ce i s-a interzis intrarea în țara noastră apare prima dată în PS News.
17:50
Turiști străini atacați de câini în Munții Rodnei. S-au refugiat într-o cabană și au sunat la Salvamont # PSNews.ro
Salvamontiştii bistriţeni au fost solicitaţi, miercuri după-amiază, să intervină în sprijinul unor turişti străini care ar fi fost atacaţi de câini în timpul unei drumeţii în Munţii Rodnei. „Serviciul Public Judeţean Salvamont Bistriţa-Năsăud intervine cu echipa de prim răspuns în Pasul Pietrei, Munţii Rodnei, pentru acordarea primului ajutor şi asigurarea măsurilor de siguranţă, după ce […] Articolul Turiști străini atacați de câini în Munții Rodnei. S-au refugiat într-o cabană și au sunat la Salvamont apare prima dată în PS News.
17:50
Cine va oficia slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu? Patriarhia Română dă toate detaliile # PSNews.ro
Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Parinte Timotei Prahoveanul, va oficia slujba stâlpilor, miercuri seara, la Palatul Cotroceni, şi tot el va oficia slujba înmormântării fostului preşedinte Ion Iliescu. Patriarhia Română a transmis că miercuri seara va fi oficiată slujba stâlpilor, de la ora 19, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni unde este depus trupul […] Articolul Cine va oficia slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu? Patriarhia Română dă toate detaliile apare prima dată în PS News.
17:40
Becali, la funeraliile lui Iliescu: „Eu am venit la un om care a murit că și așa Raiul nu-l vede” # PSNews.ro
Gigi Becali a fost prezent la funeraliile lui Ion Iliescu și a declarat în fața jurnaliștilor că dorește să vorbească despre fostul președinte doar de bine. „Eu am venit la un om care a murit și pe care eu l-am apreciat pentru ce a făcut el. Pentru alea rele nu-l judec eu”, a spus Becali. […] Articolul Becali, la funeraliile lui Iliescu: „Eu am venit la un om care a murit că și așa Raiul nu-l vede” apare prima dată în PS News.
17:40
Statul New Jersey va primi 2 miliarde de dolari în urma unui acord fără precedent privind poluarea cu așa-numitele „substanțe chimice eterne”, precum cele folosite în producția de teflon. Într-un acord considerat istoric, trei mari companii chimice, DuPont, Chemours și Corteva, au acceptat să plătească 2 miliarde de dolari pentru a soluționa acuzațiile legate de […] Articolul Cea mai mare despăgubire de mediu pe care a obținut-o un stat: Două miliarde de dolari apare prima dată în PS News.
17:30
Formula 1: Pilotul Franco Colapinto a suferit un accident în Ungaria, în timpul testelor Pirelli # PSNews.ro
Prezent la Hungaroring pentru echipa Alpine pentru testele Pirelli, Franco Colapinto a suferit un accident miercuri dimineaţă, relatează L’Equipe. Conform Alpine, pilotul se simte bine, el fiind examinat la centrul medical de la Hungaroring, dar maşina a avut de suferit în urma accidentului. „În cea de-a doua zi a testelor Pirelli Tyre Testing de la […] Articolul Formula 1: Pilotul Franco Colapinto a suferit un accident în Ungaria, în timpul testelor Pirelli apare prima dată în PS News.
17:20
ANPC a amendat 24 de furnizori de energie pentru dezinformarea oamenilor înainte de liberalizarea pieței # PSNews.ro
Comisarii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 370.000 de lei unor furnizori de energie pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis miercuri AGERPRES, acțiunile de control au avut loc […] Articolul ANPC a amendat 24 de furnizori de energie pentru dezinformarea oamenilor înainte de liberalizarea pieței apare prima dată în PS News.
17:10
Italia a aprobat! Cel mai lung pod suspendat din lume va lega Sicilia de continent. Când va fi gata # PSNews.ro
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare […] Articolul Italia a aprobat! Cel mai lung pod suspendat din lume va lega Sicilia de continent. Când va fi gata apare prima dată în PS News.
17:00
Diplomația României. Din Rojiște în Australia: plecat dintr-o comună de 2.000 de locuitori, a ajuns consul la Sydney # PSNews.ro
Diplomația României – Din Rojiște în Australia – cum a ajuns Ioan Gheorghe Crișan dintr-o comună de 2.000 de locuitori direct în Sydney. Ioan Gheorghe Crișan, diplomat de carieră a fost angajat în 2024 drept „consilier personal” al primarului Ionel Nedelcu (PNL), edilul comunei doljene Rojiște, o comună cu aproximativ 2.000 de locuitori care s-a […] Articolul Diplomația României. Din Rojiște în Australia: plecat dintr-o comună de 2.000 de locuitori, a ajuns consul la Sydney apare prima dată în PS News.
17:00
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal # PSNews.ro
În cei peste 70 de ani de căsnicie, Ion Iliescu și Nina Iliescu au fost un cuplu fericit, chiar dacă nu au fost binecuvântați cu un copil biologic. Au avut însă grijă de un „fiu adoptiv”, impropriu spus, pentru că Mihai Bujor Sion, copilul pe care l-au crescut, nu a fost înfiat cu acte. Mihai […] Articolul Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal apare prima dată în PS News.
16:50
Ion Iliescu a murit și duce cu el în mormânt cele mai mari mistere ale Revoluției și Mineriadei, cele două momente istorice din zorii democrației românești. Adrian Georgescu, avocatul său din ultimii 10 ani, dezvăluie cum trăia Iliescu aceste procese. Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani, iar odată cu el au […] Articolul Dezvăluirile avocatului lui Ion Iliescu: ”A avut frământări” apare prima dată în PS News.
16:50
În ciuda restructurărilor anunțate, numărul de posturi la stat a crescut cu 234, în iunie 2025 # PSNews.ro
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în iunie 2025, de 1.305.595, cu 234 mai multe comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în iunie mai mic cu 6.913 posturi. Peste 64% dintre posturile […] Articolul În ciuda restructurărilor anunțate, numărul de posturi la stat a crescut cu 234, în iunie 2025 apare prima dată în PS News.
16:50
Escrocherie pe Internet cu vânzări de mașini. 44 de persoane au fost înșelate. Cum operau infractorii # PSNews.ro
O escrocherie pe Internet cu anunțuri de vânzări de mașini a fost oprită de polițiștii din București. 44 de persoane au fost păcălite. În total, prejudiciul ajunge la peste jumătate de milion de lei. Escrocii au pus pe Internet anunțuri fictive cu vânzări de mașini. Se foloseau de numele unor firme aflate în insolvență li […] Articolul Escrocherie pe Internet cu vânzări de mașini. 44 de persoane au fost înșelate. Cum operau infractorii apare prima dată în PS News.
16:40
DNA: Consolidarea capacității instituționale din ultimii 2 ani – remarcată în ultimul Raport GRECO # PSNews.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) transmite că experții Consiliului Europei salută în Raportul GRECO consolidarea capacității instituționale din ultimii 2 ani, apreciind eforturile depuse și progresele realizate în acest sens. ‘Capacitatea DNA a crescut’, subliniază experții europeni în Raportul de conformitate al Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) aferent Rundei a 5-a de evaluare privind România, dat […] Articolul DNA: Consolidarea capacității instituționale din ultimii 2 ani – remarcată în ultimul Raport GRECO apare prima dată în PS News.
16:30
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, întrunit la Ministerului Mediului, după avertizările meteo # PSNews.ro
Şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, după avertizările meteorologice şi hidrologice/ Administraţia Apele Române nu estimează probleme majore Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului s-a întrunit, miercuri, după avertizările Cod portocaliu şi Cod galben emise de meteorologi şi hidrologi. Secretarul de stat Cristian-Valer Beşeni a afirmat […] Articolul Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, întrunit la Ministerului Mediului, după avertizările meteo apare prima dată în PS News.
16:30
Meteorologii au emis avertizare Cod roşu de vijelie puternică valabilă, miercuri după-amiază, în localităţi din judeţele Neamţ şi Iaşi. Sunt aşteptate ploi torenţiale, vânt cu viteze de 80-90 de kilometri pe oră şi grindină. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu valabilă între orelre 15:53 şi 16:40, în […] Articolul Avertizare imediată! Cod roşu de vijelie puternică, în alte două județe din țară apare prima dată în PS News.
16:30
China își amenda cândva cetățenii dacă aveau mai mulți copii. Guvernul plătește acum familiilor ca să aibă copii, însă tinerii nu mai vor. Timp de peste trei decenii, China a impus cu strictețe politica unicului copil, introdusă în 1979 pentru a controla explozia demografică. Familiile care aveau mai mult de un copil erau sancționate sever, […] Articolul După decenii de interdicții, China plătește familiile să aibă copii, dar tinerii refuză apare prima dată în PS News.
15:40
FOTO Funeralii Ion Iliescu. Oamenii au venit să-i aducă un ultim omagiu fostului președinte # PSNews.ro
Zeci de persoane, majoritatea în vârstă, din București și din țară, au așteptat miercuri deschiderea porților Palatului Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului președinte Ion Iliescu. Cei care au venit la catafalcul lui Iliescu au spus că fostul președinte a făcut lucruri bune pentru ei și pentru țară, iar cei mai tineri au […] Articolul FOTO Funeralii Ion Iliescu. Oamenii au venit să-i aducă un ultim omagiu fostului președinte apare prima dată în PS News.
15:40
Pompierii intervin, miercuri după-amiază, în două zone din municipiul Suceava, unde ploaia torenţială a provocat inundarea demisolului Centrului Cultural ”Bucovina” şi acumulări de apă în zona unui centru comercial. La Fălticeni, rafalele de vânt au doborât un copac. Meteorologii au emis, miercuri, avertizare Cod roşu de vijelie puternică pentru zeci de localităţi din judeţul Suceava. […] Articolul Inundaţii la Suceava, în urma noilor ploi torenţiale. Județul a fost sub cod roșu apare prima dată în PS News.
