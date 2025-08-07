Rusia revine in forță în țările din fosta Uniune Sovietetică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
Șeful Rossotrudnichestvo, agenția de asistență internațională a Rusiei, are un plan ambițios pentru ca entitatea de soft power de la Kremlin să umple golurile de dezvoltare lăsate de desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Introducere în astrologia egipteană și zodiacul egipteanAstrologia egipteană reprezintă un sistem fascinant și misterios de interpretare a destinului uman, având rădăcini adânci în civilizația faraonilor.
Frământările lui Iliescu rămase nespuse. 'A refuzat să dea declarații, avea ceva de ascuns', spune fostul procuror
La 35 de ani de la Revoluția din 1989 și Mineriada din iunie 1990, Ion Iliescu pleacă dintre noi fără să fi fost condamnat pentru rolul său în cele două episoade sângeroase care au marcat România post-comunistă.
Fiica amenințată cu moartea de tată a fost trimisă la plimbare de IPJ Timiș pe motiv că totul e o glumă: S-a intervenit abia după scandal în presă
IPJ Timiș l-a reținut pe bărbatul care și-a amenințat fiica și soția deși avea emis pe numele lui un ordin de restricție. Poliția a fost sesizată însă agentul care s-a ocupat de caz i-a spus fiicei bărbatului că mesajul de amenințare e o glumă.
Dintre cele trei echipe românești care joacă în Cupele Europene doar una a solicitat moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu
CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova joacă astăzi, 7 august, în cupele europene. Potrivit UEFA, doar clujenii au solicitat un moment de reculegere în memoria fostului președinte.„Meciurile programate în România se vor juca așa cum erau programate.
Elizabeta Samara (32 mondial) a debutat, joi dimineaţă, la WTT Champions Yokohama 2025, însă a fost învinsă de sportiva canadiană Mo Zhang (50 mondial).
Ministerul Apărării NU participă la înmormântarea lui Iliescu: ce a trimis la eveniment ministrul Ionuț Moșteanu
Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul președinte după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul "Agrippa
Noi acuzații de genocid la adresa Israelului: 'Ceea ce vedem este o populație concretă care este vizată, ucisă și condamnată să moară de foame'
Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza „seamănă foarte mult cu un genocid", fiind una dintre cele mai dure poziționări ale unui oficial european privind conflictul din Gaza, relatează Politico, potrivit Mediafax.
Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025 - Datele personale ale participanţilor au fost piratate
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) - Adolescenţii şi tinerii petrec mai mult timp pe social media în timpul verii, aproape 6 ore pe zi
Elevii de liceu din România spun că petrec în general 6 ore pe zi pe internet, în timp ce elevii de gimnaziu petrec 4 ore pe zi, iar cei de clasele a III-a şi a a IV-a 2 ore, conform unei analize a Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), potrivit news.
Sora cea mică a lui Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu, a murit joi la vârsta de 93 de ani. Ea era președinte al Fundației Corneliu Coposu, potrivit mediafax.Steluța Lucia Rodica Coposu a murit joi dimineața.
Avocații iau apărarea magistraților în scandalul eternelor 'reforme': 'Discursul public a devenit tot mai agresiv. Echilibrul puterilor statului este compromis'
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) trage un semnal de alarmă cu privire la degradarea constantă a sistemului judiciar, cauzată de instabilitatea legislativă și discursul public ostil, și solicită o reformă coerentă, fundamentată și asumată la nivel instituțional.
Gigi Becali, după ce a stat 30 de secunde lângă catafalcul lui Ion Iliescu: 'La Băsescu merg. Cred că o să-l îngrop eu pe el'
Gigi Becali a mers miercuri la Cotroceni pentru a-i aduce un omagiu fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deputatul nu a stat decât câteva secunde. Și-a făcut cruce, i-a salutat pe jurnaliști și a plecat.
Horoscop septembrie 2024 marchează o perioadă de tranziție, în care energia verii se transformă în ritmul tomnatic. Influențele astrale vor modela experiențele fiecărei zodii în moduri distincte.
US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, programat între 18 august şi 7 septembrie New York, va oferi premii record în valoare de 5 milioane de dolari campionilor la simplu feminin şi masculin, un record pentru un turneu de tenis, au anunţat organizatorii, potrivit AGERPRES.
Zodiacul chinezesc, o tradiție astrologică veche de peste două milenii, se bazează pe un ciclu de 12 ani, fiecare an fiind asociat cu un animal specific.
Ministrul Educației pasează pisica burselor către universități: Să dea din banii lor!
Daniel David aplică bine strategii psihologice în discuțiile cu studenții nemulțumiți că li s-au tăiat bursele. Ca revolta să nu mai fie în curtea ministerului, David le-a spus tinerilor că universitățile pot da burse din fonduri proprii.
Ethereum se tranzacționa azi la 3.658 USD, înregistrând un câștig de 2,2% în ultimele 24 de ore, deoarece valorile arată o creștere a activității tranzacțiilor.
Percheziţii la persoane din oraşul Borşa, suspecte de braconaj şi deţinere de arme
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase pun în aplicare, joi, cinci mandate de percheziţie domiciliară, pe raza oraşului Borşa, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.
Zelenski acuză China că trimite mercenari în linia frontului, Beijingul 'se spală pe mâini'. Mesajul transmis de guvernul chinez
Beijingul respinge acuzațiile președintelui Volodimir Zelenski privind prezența unor mercenari chinezi în Ucraina, reiterând apelul către propriii cetățeni să nu participe la nicio confruntare armată.
Judecătorii de primă instanță din România reacționează la atacurile publice: Viitorul justiției este în pericol
Președinții tuturor judecătoriilor din România transmit un apel public la echilibru, solidarizându-se cu pozițiile exprimate anterior de președinții curților de apel și ai tribunalelor, în contextul unui val de critici și atacuri la adresa sistemului judiciar.
Procurorul care a făcut ultimul rechizitoriu din dosarul Mineriadei: 'Ion Iliescu a avut cel mai important rol. A fost însă o cupolă asupra lui'
Daniela Dediu, procurorul de caz care a lucrat la ultima versiune a rechizitoriului din dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, susține că permanentele schimbări legislative au dus la îngreunarea traseului dosarului în justiție.
Ipocrizie globală: UE și SUA continuă să alimenteze economia Rusiei cu miliarde de euro, la trei ani de la declanșarea războiului din Ucraina
La trei ani după ce Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, SUA și Uniunea Europeană importă în continuare energie și mărfuri rusești în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate la uraniu îmbogățit, scrie reuters.com.
Comedii, documentare şi producţii istorice la Festivalul de Film Ucrainean, între 15 august şi 14 septembrie
O selecţie de filme ucrainene contemporane, de la drame tulburătoare la comedii savuroase, documentare sau producţii istorice spectaculoase, vor fi prezentate publicului la Festivalul de Film Ucrainean, în perioada 15 august - 14 septembrie, la Happy Cinema, informează un comunicat
Creștere spectaculoasă: comenzile online în marketplace-urile românești au sărit cu aproape 11% până în iulie
Numărul comenzilor online înregistrate prin platforma easySales s-a majorat cu 10,9% la finele lunii iunie a acestui an, comparativ cu luna ianuarie, conform datelor companiei, publicate joi.
VIDEO LIVE TEXT Doliu național, Ion Iliescu este înmormântat - Ceremonie și slujbă la Palatul Cotroceni
Este zi de doliu național, Ion Iliescu este condus, joi, pe ultimul drum. Ceremoniile au început la Palatul Cotroceni, unde sunt prezenți premierul Ilie Bolojan, politicioeni PSD, foști premieri, dar nu și președintele Nicușor Dan.
Marco Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE
Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut diplomaţilor americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziţie faţă de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbuşă libertatea de exprimare şi
VIDEO Imagini spectaculoase cu muzeul de un miliard de dolari construit de Egipt. S-a anunțat data deschiderii
Egiptul a anunţat, miercuri, că Marele Muzeu Egiptean (GEM) se va deschide oficial la 1 noiembrie, lângă piramidele din Giza, după mai multe am
Incendiu în Giurgiu: O sută de baloţi de paie au ars într-o gospodărie - cauza deflagrației # Stiripesurse.ro
O sută de baloţi de paie şi un nuc au ars miercuri seară într-o gospodărie din localitatea Valea Bujorului, din cauza focului deschis în spaţii deschise. Citește mai departe...
Lider regional din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru sprijinirea implicării Rusiei în activitatea sa # Stiripesurse.ro
Un tribunal din Republica Moldova a condamnat marți un lider regional pro-Kremlin la șapte ani de închisoare pentru că a canalizat bani din Rusia pentru finanțarea unui partid politic pe care Republica Moldova îl consideră o paravan pentru amestecul Rusiei. Citește mai departe...
De neuitat - Ion Iliescu s-a dat de gol, după interviu pentru Playboy: Și eu am fost un player # Stiripesurse.ro
Ion Iliescu rămâne în memoria colectivă ca primul președinte al României democratice. Dacă unii români îl critică și acuză că e vinovat de morții de la Revoluție sau de Mineriade, alții spun că fără el parcursul actual al țării noastre nu ar fi fost posibil. Citește mai departe...
Incendiu puternic în Bacău: Două case s-au făcut scrum în timp ce proprietarii erau la mănăstire # Stiripesurse.ro
Două familii din județul Bacău au rămas fără un acoperiș deasupra capului după ce casele lor au fost înghițite de flăcări. 30 de pompieri s-au luptat să stingă incendiul, însă nu a mai putut fi salvat nimic.Incidentul a avut loc în comuna Buhoci. Citește mai departe...
Fotbalistul poreclit 'Pele palestinian' a fost ucis în urma unor atacuri israeliene în Fâşia Gaza # Stiripesurse.ro
Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat miercuri decesul fostului internaţional Suleiman al-Obeid. Poreclit „Pelé palestinian”, jucătorul care a evoluat de 18 ori în tricoul naţionalei a fost ucis în urma unor atacuri israeliene în Fâşia Gaza, potrivit Federaţiei. Citește mai departe...
Ciclistul francez Paul Lapeira (Decathlon AG2R), liderul Turului Poloniei, a fost implicat într-o "gravă căzătură", miercuri, dar a încheiat etapa a 3-a şi clasamentul general al cursei a fost "îngheţat", conform echipei rutierului. Citește mai departe...
Accident între o mașină și un utilaj agricol, în Iași: trei persoane au fost rănite # Stiripesurse.ro
Trei persoane au fost rănite, joi dimineața, după un accident între o mașină și un utilaj agricol care a avut loc pe DN 28, în localitatea Tomești, județul Iași. Citește mai departe...
Germania a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede eliminarea unei taxe de stocare a gazelor pentru toți consumatorii # Stiripesurse.ro
Cabinetul german a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede eliminarea unei taxe de stocare a gazelor pentru toți consumatorii, în încercarea de a reduce costurile energiei, informează Reuters. Citește mai departe...
Mega-scandal cu bani europeni: Miniștri greci acuzați de fraudă, premierul Mitsotakis blochează ancheta # Stiripesurse.ro
Guvernul elen și mai mulți miniștri din Atena sunt acuzați că ar fi orchestrat o vastă fraudă cu fonduri europene, în special prin intermediul subvențiilor agricole, relatează Politico. Citește mai departe...
Prestigioasa Universitate americană Stanford anunţă că desfiinţează peste 360 de posturi, din cauza tăierilor bugetare drastice decise de Guvernul Trump, care a lansat o ofensivă împotriva instituţiilor universitare pe care le consideră prea progresiste, relatează AFP, potrivit news. Citește mai departe...
Veniturile din petrol și gaze (OGR) ale bugetului rus în iulie 2025 s-au ridicat la 787,3 miliarde de ruble (9.801.680 $), în scădere cu 27% față de anul precedent, informează neftegaz.ru.Aceasta a fost raportată de Ministerul Finanțelor rus. Citește mai departe...
Funeraliile lui Ion Iliescu - absențe notabile și gesturi de rezervă: Nina Iliescu are probleme de sănătate, Nicușor Dan nu merge la cimitir # Stiripesurse.ro
Ceremoniile funerare ale fostului președinte Ion Iliescu, programate pentru joi, 7 august, vor avea loc într-un cadru oficial sobru, însă nu lipsit de tensiuni și semnale politice discrete. Citește mai departe...
Corporația Națională de Petrol din Libia (NOC) și compania americană ExxonMobil au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU), scrie neftegaz.ru.Despre aceasta a relatat serviciul de presă al NOC.ExxonMobil urmează să reia operațiunile în Libia după o pauză de 10 ani. Citește mai departe...
Compania saudită Aramco estimează o creștere a cererii de petrol în a doua jumătate a acestui an # Stiripesurse.ro
Saudi Aramco prognozează o creștere a cererii globale de petrol în a doua jumătate a anului 2025 cu aproximativ 2 milioane de barili pe zi, comparativ cu prima jumătate a anului, informează neftegaz.ru.Acest lucru a fost declarat de directorul companiei, A. Citește mai departe...
Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe a ajuns să spună că în Republica Moldova a fost ucisă democrația și că Guvernul de la Chișinău este un regim cu bani occidentali. Citește mai departe...
Victor Chirilă: Cei care se opun limbii române vor să câștige cu orice preț alegerile de peste Prut # Stiripesurse.ro
„Cei care se opun limbii române vor să câștige cu orice preț alegerile viitoare și dacă vor reuși acest lucru ne vor impune să recunoaștem limba rusă ca limbă oficială de comunicare între etniile din Republica Moldova. Citește mai departe...
Președintele Consiliului Județean Cluj, șocat de ce a găsit pe Aeroportul București: 'M-a întâmpinat tâlhăria oficializată!' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a efectuat o vizită la București, iar pe aeroportul din Capitală susține că a avut o surpriză neplăcută.„Hoție la altitudine mare. Tăcerea costă. Azi am fost la București. Așa știam. Citește mai departe...
Ce categorii de pacienți nu mai au nevoie de bilet de trimitere ori internare pentru a ajunge la medic # Stiripesurse.ro
Pacienții cu afecțiuni cronice care fac parte din programele naționale de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără a mai fi necesar un bilet de trimitere sau de internare.Aceștia vor avea acces mai ușor la consultații și investigații medicale. Citește mai departe...
Egiptul a anunţat, miercuri, că Marele Muzeu Egiptean (GEM) se va deschide oficial la 1 noiembrie, lângă piramidele din Giza, după mai multe amânări, informează AFP, potrivit news.roMuzeul, care a costat un miliard de dolari, urmează să găzduiască peste 100. Citește mai departe...
Bursa rusă se prăbușește. 'Bomboana' de pe colivă: gaură semnificativă și în bugetul de stat # Stiripesurse.ro
Acțiunile celor mai mari companii din Federația Rusă s-au prăbușit după întâlnirea dintre trimisul lui Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, informează publicația Dialog. Citește mai departe...
Eșec pentru Donald Trump: nu a reușit să atragă Japonia și Coreea de Sud în proiectul GNL din Alaska # Stiripesurse.ro
Încercările administrației americane de a obține sprijinul țărilor asiatice pentru implementarea unui proiect de gaz lichefiat la scară largă nu au avut încă succes, scrie neftegaz.ru.Despre aceasta a relatat ziarul Financial Times, citând surse bine informate. Citește mai departe...
Narendra Modi reacționează la tarifele impuse de Trump: India nu va compromite bunăstarea fermierilor # Stiripesurse.ro
Premierul indian Narendra Modi a declarat că nu va ceda în fața presiunilor externe, după ce președintele american Trump a declarat a anunțat majorarea tarifelor la 50%, declarând că bunăstarea fermierilor este primordială. Citește mai departe...
