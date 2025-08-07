Pacienții cronici pot merge direct la medicul specialist, fără bilet de trimitere

13:50

Un angajat al unei case de schimb valutar din Cluj a pierdut accidental miercuri, 30 iulie, aproape 30.000 de lire pe stradă, iar banii au fost recuperați ulterior cu ajutorul poliției, relatează știridecluj. Tânărul de 20 de ani transporta suma respectivă din punctul de schimb valutar pentru a o depune la bancă. În jurul orei […] The post Un angajat al unei case de schimb valutar din Cluj a pierdut pe stradă 30 de mii de euro – Află cum i-a recuperat appeared first on ViaClujTV.