Mesajul tranșant al transportatorilor: „Conducerea sectorului de asigurări din ASF trebuie să plece!”/COTAR cere anchetă penală DNA și DIICOT privind falimentele RCA

În Ministerul Afacerilor Externe nu mai contează vechimea, competența sau prestigiul profesional. Sub umbrela „curățeniei" în MAE, Oana Țoiu sapă de zor groapa diplomației românești. Sigur că orice minister din țara asta are nevoie de reformă, dar una făcută cu cap, fără abuzuri de funcție și nu pe ideea „să plece ai voștri pentru a […]