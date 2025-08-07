VIDEO Marii absenți de la funeraliile lui Iliescu: lista rușinii
Stiripesurse.ro, 7 august 2025 13:00
Nu au fost în stare să treacă de propria persoană fizică și să vadă dincolo de ei, să-și înțeleagă funcția și momentul istoric pe care România îl traversează! Vorbim de acei „oameni” de stat (n. r. Citește mai departe...
Acum 5 minute
13:20
Bandă adezivă pe gură și alte 'sfaturi' periculoase venite de la influenceri, pe TikTok, pentru un somn odihnitor. Avertismenul specialiștilor # Stiripesurse.ro
Pe rețelele de socializare, influencerii în „sleepmaxxing” au umplut internetul cu sfaturi complet lipsite de susținere medicală și chiar periculoase. Citește mai departe...
13:20
Anamaria Prodan, ironică după ce Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu o echipă din Sudan: 'Măcar bani să ia căci fotbal nu mai există' # Stiripesurse.ro
Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a avut o primă reacție după ce s-a aflat că Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Al-Hilal Omdurman, echipă din Sudan.După ce i-a urat succes, Anamaria Prodan a spus că în opinia ei este încă un pas în spate făcut de fostul său soț. Citește mai departe...
13:20
O nouă creștere a monedei naționale în raport cu euro. Cursul valutar anunțat de BNR # Stiripesurse.ro
Leul întregistrează o nouă creștere ușoară față de moneda unică europeană. Astfel, Banca Națională a României anunță pentru joi un curs de 5,0736 lei pentru un euro, față de 5,747 lei cât a fost miercuri. Dolarul a ajuns la 4,3461 lei, de la un curs de 4,3796 lei. Citește mai departe...
Acum 10 minute
13:30
Pesedistul Dragoș Benea se dezlănțuie la adresa USR: Guvernați de obsesii. Iliescu e un model de tenacitate # Stiripesurse.ro
Înțepăturile dintre PSD și USR pe tema morții lui Ion Iliescu continuă. Dragoș Benea, liderul PSD Bacău, atacă USR și spune că actuala conducere a partidului e condusă de vechi obsesii. Memoria lui Ion Iliescu trebuie întinată, acuză Benea. Citește mai departe...
13:30
Zeljko Kopic: Suntem bucuroşi de victoria cu FCSB, dar acum ne concentrăm doar pe meciul cu Metaloglobus # Stiripesurse.ro
Zeljko Kopic, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este încă bucuros de victoria obţinută în etapa precedentă în derby-ul cu FCSB, dar a subliniat că în acest moment concentrarea sa şi a jucătorilor este pe partida cu Metaloglobus. Citește mai departe...
13:10
Ion Iliescu și soția lui Nina au decis cui va rămâne vila din Moliere, cartierul Primăverii. Fostul președinte a cumpărat-o în 1996 cu 7.000 de dolari pe baza unei ordonanțe controversate, pe care premierul de la acel moment, Nicolae Văcăroiu, a semnat-o, scrie Mediafax. Citește mai departe...
Acum 30 minute
13:00
12:50
Festivalul tuberozelor din Hoghilag are loc în zilele de 9 şi 10 august - 33 de obiective pe Ruta satelor cu arhitectură tradiţională # Stiripesurse.ro
Festivalul tuberozelor are loc în zilele de 9 şi 10 august, în comuna Hoghilag din judeţul Sibiu. Hoghilag, Biertan, Valea Viilor, Râu Sadului, Arpaşu de Jos, Prejmer, Saschiz, Cloaşterf, Rimetea şi Roşia Montană fac parte din „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”, una Citește mai departe...
12:50
Ministrul de Externe Oana Țoiu începe joi o vizită la Kiev, despre care spune că este prima vizită bilaterală a unui ministru de externe român la Kiev de la invazia Rusiei din 2022.„Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Citește mai departe...
12:50
Dosarul nuclear - Iranul afirmă că reluarea negocierilor cu SUA depinde de interesul naţional # Stiripesurse.ro
Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a afirmat că decizia ţării sale cu privire la reluarea sau nu a discuţiilor despre programul său nuclear cu Statele Unite depinde de ceea ce este în interesul naţional, informează joi EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum o oră
12:40
Echipele Apelor Române Siret intervin intens în zona Poiana Largului – Viaduct, comuna Poiana Teiului, pentru ecologizarea lacului de acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz, afectat de cantități mari de deșeuri, cauzate de viiturile recente. Citește mai departe...
12:40
Planuri pentru o lovitură de stat violentă în Germania - Trei bărbați au fost arestați # Stiripesurse.ro
Autoritățile germane au arestat joi trei bărbați în Bavaria, suspectați că fac parte din gruparea de extremă dreapta Reichsbürger și că plănuiau o lovitură de stat violentă, informează Reuters, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
12:40
Rusul Karen Haceanov şi americanul Ben Shelton s-au calificat în finala Masters 1000 de la Toronto, după ce i-au eliminat pe Alexander Zverev, respectiv Taylor Fritz în semifinale. Citește mai departe...
12:30
Maria Grapini s-a enervat pe USR și îi somează să iasă de la guvernare, după scandalul Iliescu: Ați făcut prăpăd # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul Maria Grapini s-a enervat pe USR după ce mai mulți membri ai partidului au cerut ca zilele de doliu național decretate în memoria lui Ion Iliescu să fie anulate. Citește mai departe...
Acum 2 ore
12:20
Rusia și SUA au convenit asupra unui acord privind o întâlnire între președinții celor două țări, Vladimir Putin și Donald Trump, în zilele următoare.Acum, lucrările la summit au început, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov. Citește mai departe...
12:20
Atenție, șoferi! CNAIR monitorizează rovinieta cu peste 100 de camere video - Lista completă a punctelor de control # Stiripesurse.ro
Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Promotor prezintă în exclusivitate lista completă a acestora și unde sunt amplasate, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
12:10
Frământările lui Iliescu rămase nespuse. ‘A refuzat să dea declarații, avea ceva de ascuns’, spune fostul procuror # Stiripesurse.ro
La 35 de ani de la Revoluția din 1989 și Mineriada din iunie 1990, Ion Iliescu pleacă dintre noi fără să fi fost condamnat pentru rolul său în cele două episoade sângeroase care au marcat România post-comunistă. Citește mai departe...
12:00
Introducere în astrologia egipteană și zodiacul egipteanAstrologia egipteană reprezintă un sistem fascinant și misterios de interpretare a destinului uman, având rădăcini adânci în civilizația faraonilor. Citește mai departe...
12:00
Rusia revine in forță în țările din fosta Uniune Sovietetică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor # Stiripesurse.ro
Șeful Rossotrudnichestvo, agenția de asistență internațională a Rusiei, are un plan ambițios pentru ca entitatea de soft power de la Kremlin să umple golurile de dezvoltare lăsate de desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Citește mai departe...
11:50
Fiica amenințată cu moartea de tată a fost trimisă la plimbare de IPJ Timiș pe motiv că totul e o glumă: S-a intervenit abia după scandal în presă # Stiripesurse.ro
IPJ Timiș l-a reținut pe bărbatul care și-a amenințat fiica și soția deși avea emis pe numele lui un ordin de restricție. Poliția a fost sesizată însă agentul care s-a ocupat de caz i-a spus fiicei bărbatului că mesajul de amenințare e o glumă. Citește mai departe...
11:50
Dintre cele trei echipe românești care joacă în Cupele Europene doar una a solicitat moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu # Stiripesurse.ro
CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova joacă astăzi, 7 august, în cupele europene. Potrivit UEFA, doar clujenii au solicitat un moment de reculegere în memoria fostului președinte.„Meciurile programate în România se vor juca așa cum erau programate. Citește mai departe...
11:40
Elizabeta Samara (32 mondial) a debutat, joi dimineaţă, la WTT Champions Yokohama 2025, însă a fost învinsă de sportiva canadiană Mo Zhang (50 mondial). Citește mai departe...
11:40
Ministerul Apărării NU participă la înmormântarea lui Iliescu: ce a trimis la eveniment ministrul Ionuț Moșteanu # Stiripesurse.ro
Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul președinte după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Citește mai departe...
11:40
Noi acuzații de genocid la adresa Israelului: 'Ceea ce vedem este o populație concretă care este vizată, ucisă și condamnată să moară de foame' # Stiripesurse.ro
Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza „seamănă foarte mult cu un genocid”, fiind una dintre cele mai dure poziționări ale unui oficial european privind conflictul din Gaza, relatează Politico, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
11:40
Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025 - Datele personale ale participanţilor au fost piratate # Stiripesurse.ro
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood Citește mai departe...
11:40
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) - Adolescenţii şi tinerii petrec mai mult timp pe social media în timpul verii, aproape 6 ore pe zi # Stiripesurse.ro
Elevii de liceu din România spun că petrec în general 6 ore pe zi pe internet, în timp ce elevii de gimnaziu petrec 4 ore pe zi, iar cei de clasele a III-a şi a a IV-a 2 ore, conform unei analize a Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), potrivit news. Citește mai departe...
11:40
Sora cea mică a lui Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu, a murit joi la vârsta de 93 de ani. Ea era președinte al Fundației Corneliu Coposu, potrivit mediafax.Steluța Lucia Rodica Coposu a murit joi dimineața. Citește mai departe...
11:40
Avocații iau apărarea magistraților în scandalul eternelor 'reforme': 'Discursul public a devenit tot mai agresiv. Echilibrul puterilor statului este compromis' # Stiripesurse.ro
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) trage un semnal de alarmă cu privire la degradarea constantă a sistemului judiciar, cauzată de instabilitatea legislativă și discursul public ostil, și solicită o reformă coerentă, fundamentată și asumată la nivel instituțional. Citește mai departe...
Acum 4 ore
11:20
Gigi Becali, după ce a stat 30 de secunde lângă catafalcul lui Ion Iliescu: 'La Băsescu merg. Cred că o să-l îngrop eu pe el' # Stiripesurse.ro
Gigi Becali a mers miercuri la Cotroceni pentru a-i aduce un omagiu fostului președinte al României, Ion Iliescu. Deputatul nu a stat decât câteva secunde. Și-a făcut cruce, i-a salutat pe jurnaliști și a plecat. Citește mai departe...
11:20
Horoscop septembrie 2024 marchează o perioadă de tranziție, în care energia verii se transformă în ritmul tomnatic. Influențele astrale vor modela experiențele fiecărei zodii în moduri distincte. Citește mai departe...
11:10
US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, programat între 18 august şi 7 septembrie New York, va oferi premii record în valoare de 5 milioane de dolari campionilor la simplu feminin şi masculin, un record pentru un turneu de tenis, au anunţat organizatorii, potrivit AGERPRES. Citește mai departe...
11:10
Zodiacul chinezesc, o tradiție astrologică veche de peste două milenii, se bazează pe un ciclu de 12 ani, fiecare an fiind asociat cu un animal specific. Citește mai departe...
11:10
Ministrul Educației pasează pisica burselor către universități: Să dea din banii lor! # Stiripesurse.ro
Daniel David aplică bine strategii psihologice în discuțiile cu studenții nemulțumiți că li s-au tăiat bursele. Ca revolta să nu mai fie în curtea ministerului, David le-a spus tinerilor că universitățile pot da burse din fonduri proprii. Citește mai departe...
11:10
Ethereum se tranzacționa azi la 3.658 USD, înregistrând un câștig de 2,2% în ultimele 24 de ore, deoarece valorile arată o creștere a activității tranzacțiilor. Citește mai departe...
11:10
Percheziţii la persoane din oraşul Borşa, suspecte de braconaj şi deţinere de arme # Stiripesurse.ro
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase pun în aplicare, joi, cinci mandate de percheziţie domiciliară, pe raza oraşului Borşa, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş. Citește mai departe...
11:10
Zelenski acuză China că trimite mercenari în linia frontului, Beijingul 'se spală pe mâini'. Mesajul transmis de guvernul chinez # Stiripesurse.ro
Beijingul respinge acuzațiile președintelui Volodimir Zelenski privind prezența unor mercenari chinezi în Ucraina, reiterând apelul către propriii cetățeni să nu participe la nicio confruntare armată. Citește mai departe...
11:00
Judecătorii de primă instanță din România reacționează la atacurile publice: Viitorul justiției este în pericol # Stiripesurse.ro
Președinții tuturor judecătoriilor din România transmit un apel public la echilibru, solidarizându-se cu pozițiile exprimate anterior de președinții curților de apel și ai tribunalelor, în contextul unui val de critici și atacuri la adresa sistemului judiciar. Citește mai departe...
10:50
Procurorul care a făcut ultimul rechizitoriu din dosarul Mineriadei: 'Ion Iliescu a avut cel mai important rol. A fost însă o cupolă asupra lui' # Stiripesurse.ro
Daniela Dediu, procurorul de caz care a lucrat la ultima versiune a rechizitoriului din dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, susține că permanentele schimbări legislative au dus la îngreunarea traseului dosarului în justiție. Citește mai departe...
10:50
Ipocrizie globală: UE și SUA continuă să alimenteze economia Rusiei cu miliarde de euro, la trei ani de la declanșarea războiului din Ucraina # Stiripesurse.ro
La trei ani după ce Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, SUA și Uniunea Europeană importă în continuare energie și mărfuri rusești în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate la uraniu îmbogățit, scrie reuters.com. Citește mai departe...
10:50
Comedii, documentare şi producţii istorice la Festivalul de Film Ucrainean, între 15 august şi 14 septembrie # Stiripesurse.ro
O selecţie de filme ucrainene contemporane, de la drame tulburătoare la comedii savuroase, documentare sau producţii istorice spectaculoase, vor fi prezentate publicului la Festivalul de Film Ucrainean, în perioada 15 august - 14 septembrie, la Happy Cinema, informează un comunicat Citește mai departe...
10:50
Creștere spectaculoasă: comenzile online în marketplace-urile românești au sărit cu aproape 11% până în iulie # Stiripesurse.ro
Numărul comenzilor online înregistrate prin platforma easySales s-a majorat cu 10,9% la finele lunii iunie a acestui an, comparativ cu luna ianuarie, conform datelor companiei, publicate joi. Citește mai departe...
10:40
VIDEO LIVE TEXT Doliu național, Ion Iliescu este înmormântat - Ceremonie și slujbă la Palatul Cotroceni # Stiripesurse.ro
Este zi de doliu național, Ion Iliescu este condus, joi, pe ultimul drum. Ceremoniile au început la Palatul Cotroceni, unde sunt prezenți premierul Ilie Bolojan, politicioeni PSD, foști premieri, dar nu și președintele Nicușor Dan. Citește mai departe...
10:40
Marco Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE # Stiripesurse.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut diplomaţilor americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a construi o opoziţie faţă de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, despre care Washingtonul spune că înăbuşă libertatea de exprimare şi Citește mai departe...
10:30
VIDEO Imagini spectaculoase cu muzeul de un miliard de dolari construit de Egipt. S-a anunțat data deschiderii # Stiripesurse.ro
Egiptul a anunţat, miercuri, că Marele Muzeu Egiptean (GEM) se va deschide oficial la 1 noiembrie, lângă piramidele din Giza, după mai multe amânări, informează AFP și news.ro.Muzeul, care a costat un miliard de dolari, urmează să găzduiască peste 100. Citește mai departe...
10:30
Incendiu în Giurgiu: O sută de baloţi de paie au ars într-o gospodărie - cauza deflagrației # Stiripesurse.ro
O sută de baloţi de paie şi un nuc au ars miercuri seară într-o gospodărie din localitatea Valea Bujorului, din cauza focului deschis în spaţii deschise. Citește mai departe...
10:20
Lider regional din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru sprijinirea implicării Rusiei în activitatea sa # Stiripesurse.ro
Un tribunal din Republica Moldova a condamnat marți un lider regional pro-Kremlin la șapte ani de închisoare pentru că a canalizat bani din Rusia pentru finanțarea unui partid politic pe care Republica Moldova îl consideră o paravan pentru amestecul Rusiei. Citește mai departe...
10:20
De neuitat - Ion Iliescu s-a dat de gol, după interviu pentru Playboy: Și eu am fost un player # Stiripesurse.ro
Ion Iliescu rămâne în memoria colectivă ca primul președinte al României democratice. Dacă unii români îl critică și acuză că e vinovat de morții de la Revoluție sau de Mineriade, alții spun că fără el parcursul actual al țării noastre nu ar fi fost posibil. Citește mai departe...
10:10
Incendiu puternic în Bacău: Două case s-au făcut scrum în timp ce proprietarii erau la mănăstire # Stiripesurse.ro
Două familii din județul Bacău au rămas fără un acoperiș deasupra capului după ce casele lor au fost înghițite de flăcări. 30 de pompieri s-au luptat să stingă incendiul, însă nu a mai putut fi salvat nimic.Incidentul a avut loc în comuna Buhoci. Citește mai departe...
10:10
Fotbalistul poreclit 'Pele palestinian' a fost ucis în urma unor atacuri israeliene în Fâşia Gaza # Stiripesurse.ro
Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat miercuri decesul fostului internaţional Suleiman al-Obeid. Poreclit „Pelé palestinian”, jucătorul care a evoluat de 18 ori în tricoul naţionalei a fost ucis în urma unor atacuri israeliene în Fâşia Gaza, potrivit Federaţiei. Citește mai departe...
10:10
Ciclistul francez Paul Lapeira (Decathlon AG2R), liderul Turului Poloniei, a fost implicat într-o "gravă căzătură", miercuri, dar a încheiat etapa a 3-a şi clasamentul general al cursei a fost "îngheţat", conform echipei rutierului. Citește mai departe...
