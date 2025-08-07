O întâlnire între Trump şi Putin este prevăzută „în următoarele zile”, anunță Kremlinul. Pregătirile pentru summit au început deja
DigiFM.ro, 7 august 2025 13:30
O întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută "în următoarele zile", iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de ştiri de stat ruse, relatează AFP şi Reuters.
Acum 5 minute
13:40
Fostul preşedinte Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea Militar III # DigiFM.ro
În jur de 100 de persoane au fost prezente, joi, la Cimitirul Ghencea Militar III, unde a fost înmormântat, cu onoruri militare, fostul preşedinte Ion Iliescu.
Acum 10 minute
13:30
Acum 4 ore
11:10
Reîntâlnire miraculoasă după aproape 80 de ani. O femeie și-a descoperit fratele despre care nu știa că există # DigiFM.ro
Melanie Griffin, o femeie în vârstă de 80 de ani, trăiește o poveste demnă de un film. După o viață întreagă, a aflat că are un frate mai mare, care a căutat-o fără oprire timp de zeci de ani.
11:10
Premii record de 5 milioane de dolari pentru campionii individuali la US Open 2025. Minimul pe care-l vor primi toţi jucătorii care avansează pe tabloul principal # DigiFM.ro
US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, programat între 18 august şi 7 septembrie la New York, va oferi premii în valoare de 5 milioane de dolari campionilor la simplu feminin şi masculin, un record pentru un turneu de tenis, au anunţat organizatorii, citaţi de EFE.
11:00
Parchetul din Coreea de Sud cere un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee # DigiFM.ro
Biroul procurorului special din Seul a cerut joi un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, la o zi după ce aceasta a fost audiată pentru o serie de acuzaţii, inclusiv corupţie şi fraudă bursieră, relatează AFP şi Reuters.
10:50
Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ: "Vedem efectele încălzirii globale în valurile de căldură extreme şi inundaţiile catastrofale” # DigiFM.ro
Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunţat joi, 7 august, observatorul european Copernicus.
10:40
Digi FM trăiește la intensitate maximă ediția aniversară Untold X și își mută din nou studioul chiar în inima festivalului. Între 7 și 10 august, sub umbrela campaniei Vrăjiți de Muzică, echipa Digi FM este și anul acesta la Cluj, cu transmisiuni live, atmosferă de festival, muzică bună, interviuri exclusive și cele mai proaspete știri despre tot ce mișcă în perimetrul Untold.
10:40
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, sărbătoarea cu cruce neagră din 7 august. Viața primei românce trecute în rândul sfinților # DigiFM.ro
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită în calendarul creștin ortodox în ziua de 7 august.
10:40
Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin „foarte curând” pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Rubio temperează aşteptările # DigiFM.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că "există multe posibilităţi" ca să se întâlnească "foarte curând" cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite EFE.
10:30
Un muzeu de un miliard de dolari se deschide în noiembrie la Cairo. Atracția principală, o colecție a lui Tutankhamon # DigiFM.ro
Egiptul a anunţat că Marele Muzeu Egiptean (GEM) se va deschide oficial la 1 noiembrie, lângă piramidele din Giza, după mai multe amânări, informează AFP.
10:10
Oameni politici de prim rang, la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu # DigiFM.ro
Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu.
09:40
Un pește scăpat din zbor de o pasăre de pradă a provocat un incendiu, după ce a căzut pe o linie electrică din Canada # DigiFM.ro
Un incendiu care a izbucnit în apropiere de Ashcroft, în Columbia Britanică (Canada), ar fi fost provocat de o pasăre de pradă care a scăpat un peşte din cioc, iar acesta a căzut pe liniile de înaltă tensiune. Contactul dintre animalul ud şi liniile electrice a generat scântei, declanşând incendiul, relatează Le Figaro.
Acum 6 ore
09:30
Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist şi preşedinta Fundaţiei "Corneliu Coposu", a încetat din viaţă la vârsta de 93 de ani, a anunţat Ion-Andrei Gherasim, preşedinte executiv.
09:30
Atac cibernetic la Festivalul de Film de la Veneţia 2025. Datele personale ale participanţilor, compromise # DigiFM.ro
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood Reporter.
08:50
Zi de doliu naţional după moartea lui Ion Iliescu. Slujba are loc la Palatul Cotroceni de la 10:30. Înmormântarea, la Ghencea 3, în cadru restrâns # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi. Ziua de joi a fost declarată zi de doliu naţional.
Acum 24 ore
17:00
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume, pe care-l consideră cheltuială militară pentru a se conforma ţintei bugetare a NATO # DigiFM.ro
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii conexe apărării, relatează AFP şi Reuters.
16:50
Prezent la Hungaroring pentru echipa Alpine pentru testele Pirelli, Franco Colapinto a suferit un accident miercuri dimineaţă, relatează L'Equipe.
15:50
Donald Trump a sugerat că JD Vance ar putea fi succesorul lui în cursa pentru Casa Albă, în 2028 # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, în fața presei, că vicepreședintele JD Vance i-ar putea fi succesor din partea republicanilor în cursa pentru Casa Albă în 2028, relatează miercuri Reuters și AFP.
15:40
Autorul dublei crime din Teleorman și-a recunoscut faptele. În ianuarie a ieșit din închisoare după 17 ani, după ce a omorât un om în gara din Alexandria # DigiFM.ro
Florian Oneaţă, bărbatul care a omorât o femeie şi pe fiul acesteia, la Peretu, judeţul Teleorman, a fost arestat preventiv, miercuri după-amiază, după ce a recunoscut fapta, ancheta procurorilor stabilind că el se afla sub influenţa alcoolului când i-a ucis pe cei doi. Cea de-a treia victimă a atacului, fiul mai mic al femeii omorâte, a scăpat cu viaţă, însă este în stare gravă.
15:30
Cauza morții lui Ozzy Osbourne, făcută publică. Aimee, fiica starului, a depus certificatul de desces # DigiFM.ro
Rockerul britanic Ozzy Osbourne a murit în urma unui stop cardiac și suferea de maladia Parkinson și de boală arterială coronariană, potrivit certificatului său de deces depus la Londra, care a putut fi consultat de cotidianul The New York Times.
Ieri
12:40
Prinţul Harry, exonerat de acuzaţiile de hărţuire formulate de preşedinta unui ONG afectat de conflicte interne # DigiFM.ro
Agenţia britanică de reglementare a asociaţiilor l-a exonerat miercuri pe prinţul Harry, acuzat de hărţuire de preşedinta unui ONG pe care el l-a înfiinţat în 2006 în Africa, dar a subliniat totodată eşecurile "tuturor părţilor" implicate în gestionarea acelei organizaţii de caritate, informează AFP.
12:30
Incendiu la un fast-food, în municipiul Braşov. Angajaţii şi clienţii s-au evacuat, nefiind înregistrate victime # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri, la un fast-food din municipiul Braşov. Angajaţii şi clienţii s-au evacuat, nefiind înregistrate victime. Primele date arată că focul a pornit la o hotă, în zona unde se prepară alimentele.
12:30
O admiratoare în vârstă de 12 ani a lui Katy Perry s-a prăbuşit pe scenă la un concert din Detroit # DigiFM.ro
Starul pop american Katy Perry a ajutat o tânără spectatoare pe care o invitase pe scenă, după ce aceasta s-a prăbuşit. Cântăreaţa a anunţat ulterior că fata în vârstă de 12 ani se simte „mult mai bine”.
11:40
Sorin Grindeanu: "Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe la şedinţele coaliţiei de guvernare până când "cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică şi îşi vor revizui atitudinea".
11:10
Traian Băsescu, moment de reculegere la catafalcul fostului preşedinte Ion Iliescu. A aprins o lumânare şi a depus o jerbă de flori albe # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu i-a adus un ultim omagiu lui Ion Iliescu, acesta ajungând miercuri la Palatul Cotroceni, unde este depus sicriul fostului şef de stat.
11:10
Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni din țară. Patru județe, sub cod portocaliu, și avertizare de vânt puternic # DigiFM.ro
Meteorologii au emis un nou Cod galben de caniculă pentru miercuri, vizând sudul, centrul şi estul Munteniei, sudul Moldovei şi Dobrogea continentală, unde temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. Totodată, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Moldovei, precum şi a zonei montane este Cod galben de furtuni, în timp ce judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi vor fi sub Cod portocaliu de vijelii puternice.
10:50
Cazul Epstein. O comisie a Congresului SUA îi citează pe Bill și Hillary Clinton să se prezinte la audieri # DigiFM.ro
O comisie influentă a Congresului american, cu majoritate republicană, a anunţat marţi că i-a convocat pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton şi pe soţia sa, fosta şefă a diplomaţiei Hillary Clinton şi fostă rivală a lui Donald Trump la alegerile din 2016, pentru a fi audiaţi în ancheta pe care o desfășoară în cazul delincventului sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP.
10:40
Sean „Diddy” Combs vrea să obţină o graţiere prezidenţială din partea lui Trump. Cum l-a descris anterior președintele SUA # DigiFM.ro
Rapperul Sean „Diddy” Combs, achitat în urmă cu o lună la acuzaţia de trafic sexual, dar condamnat pentru transport de persoane în vederea practicării prostituţiei după un proces intens mediatizat desfăşurat la New York, încearcă să obţină o graţiere prezidenţială din partea actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, a anunţat marţi avocata cântăreţului.
10:30
Francis Ford Coppola, supus unei proceduri cardiace. Regizorul, internat într-un spital din Roma # DigiFM.ro
Regizorul american Francis Ford Coppola, cunoscut graţie unor pelicule precum ''The Godfather'' şi ''Apocalypse Now'', a suferit o procedură cardiacă programată într-un spital din Roma şi se simte bine, au anunţat marţi regizorul şi reprezentantul său din Statele Unite, informează Reuters.
10:10
Anchetă finalizată la doi ani după implozia submersibilului Titan: compania OceanGate, principala vinovată pentru tragedie # DigiFM.ro
Compania OceanGate, care se face vinovată de multiple deficienţe, este „principala” responsabilă pentru implozia submersibilului privat Titan pe fundul oceanului, eveniment ce a costat în 2023 viaţa a cinci persoane, în timpul unei explorări a epavei Titanicului, a conchis Paza de Coastă americană într-un raport publicat în 5 august, relatează AFP.
10:10
Trump spune că o scădere a preţurilor la energie îl va determina pe Putin „să înceteze să mai omoare oameni”: „Nu va avea de ales, pentru că economia lui este jalnică” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că scăderea preţurilor la energie ar putea pune presiune pe preşedintele rus Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina, relatează Reuters.
10:00
USR nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu. Partidul n-a vrut nici zi de doliu național: "Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor" # DigiFM.ro
USR a propus în şedinţa de guvern să nu fie declarată o zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu, anunţă liderul partidului, Dominic Fritz. Reprezentanţii USR nu vor participa la funeralii, mai scrie Fritz, pe Facebook.
09:50
09:20
Vara 2025, marcată de fenomene climatice extreme. Recorduri de temperatură și precipitații, avertizează specialiștii # DigiFM.ro
Căldură record, incendii masive, inundaţii mortale - luna august abia a început, dar vara anului 2025 este deja marcată de o serie de fenomene meteorologice distructive şi mortale în emisfera nordică, transmite AFP.
09:10
Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, depune miercuri jurământul. Ţara riscă să se afle într-un blocaj politic în următorii ani # DigiFM.ro
Karol Nawrocki, istoric şi boxer amator aliat al preşedintelui american Donald Trump, va depune miercuri jurământul pentru un mandat de cinci ani în funcţia de preşedinte al Poloniei.
09:00
Fostul preşedinte Klaus Iohannis, după moartea lui Ion Iliescu: „Mandatele sale de preşedinte au avut un impact semnificativ asupra României” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Klaus Iohannis a transmis, marţi seară, un mesaj după decesul lui Ion Iliescu, în care a apreciat că mandatele acestuia de preşedinte ”au avut un impact semnificativ asupra României”.
09:00
Sicriul lui Ion Iliescu va fi depus la Palatul Cotroceni. Accesul publicului, permis de la ora 13.00. Pe timpul nopţii se va asigura Gardă la Catafalc # DigiFM.ro
Funeraliile de stat în onoarea fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, încep, miercuri, când sicriul va fi transportat la Palatul Cotroceni şi depus în Sala Unirii. După o slujbă religioasă va începe ceremonia de prezentare a condoleanţelor de către înalţi oficiali, iar de la ora 13.00 va fi permis accesul publicului.
09:00
Reacția fostului preşedinte Emil Constantinescu, după moartea lui Ion Iliescu: „A trecut dincolo de hotarul judecăţii” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al României Emil Constantinescu afirmă, marţi seară, că Ion Iliescu ”a trecut dincolo de hotarul judecăţii contemporanilor săi la judecata Istoriei”.
5 august 2025
21:30
A fost anunțat programul funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu. Ce se va întâmpla pe 6 și pe 7 august, oră de oră # DigiFM.ro
Guvernul a anunţat oficial, marţi, programul funeraliilor de stat organizate în memoria primului preşedinte al României de după Revoluţie, Ion Iliescu. Sicriul va fi depus miercuri în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde va avea loc priveghiul. Înmormântarea va avea loc joi, în Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi.
20:20
Patriarhul Daniel: Ion Iliescu a avut o atitudine de respect faţă de Biserica Ortodoxă Română # DigiFM.ro
Fostul președinte Ion Iliescu a avut o atitudine de respect faţă de Biserica Ortodoxă Română, chiar şi înainte de a fi preşedinte al României, deoarece a recunoscut importanţa bisericii în istoria şi în viaţa poporului român, afirmă Patriarhul Daniel în mesajul de condoleanţe transmis după decesul fostului şef de stat.
20:10
Ziua de 7 august a fost declarată zi de doliu naţional, în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu. Ce implică # DigiFM.ro
Ziua de 7 august a fost declarată zi de doliu naţional, în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu, drapelul României urmând să fie arborat în bernă. De asemenea, posturile de radio şi de televiziune îşi vor adapta programul.
20:00
Agenţiile internaţionale de presă comentează moştenirea politică lăsată în urmă de fostul preşedinte al României Ion Iliescu # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Ion Iliescu, care a murit marţi la vârsta de 95 de ani, va rămâne asociat cu tranziţia haotică a României către democraţie, înainte de a-şi vedea imaginea pătată de acuzaţii de "crime împotriva umanităţii", comentează France Presse.
19:20
Nicușor Dan, după moartea lui Ion Iliescu: „Istoria îl va judeca. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, că ”istoria îl va judeca pe Ion Iliescu” şi apreciază că România trebuie să lămurească ”marile dosare” ale tranziţiei anilor ’90.
19:00
Guvernul se reuneşte în şedinţă, marți seara, după decesul fostului preşedinte Ion Iliescu. 7 august va fi declarată zi de doliu naţional # DigiFM.ro
Guvernul se reuneşte marţi seara, la ora 19:30, în şedinţă la Palatul Victoria, după decesul fostului preşedinte Ion Iliescu.
19:00
Pîrvulescu: „Moartea lui Ion Iliescu închide definitiv un capitol profund controversat al istoriei recente a României” # DigiFM.ro
Moartea lui Ion Iliescu închide definitiv un capitol esenţial - şi profund controversat - al istoriei recente a României: tranziţia post-comunistă, afirmă analistul politic Cristian Pîrvulescu, subliniind că întrebările pe care le ridică prezenţa sa în istoria noastră recentă rămân mai actuale ca niciodată.
18:50
Victor Ponta, după moartea lui Ion Iliescu: "A fost cu adevărat un președinte. 2000 - 2004, cel mai bun mandat prezidențial al României" # DigiFM.ro
Ion Iliescu a fost cu adevărat un preşedinte, afirmă Victor Ponta, fost lider al social-democraţilor.
18:50
Traian Băsescu, prima reacție după moartea lui Ion Iliescu: „Condoleanţe Doamnei Nina Iliescu” # DigiFM.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat marți, 5 august 2025, la vestea morții lui Ion Iliescu, primul șef de stat al României postdecembriste. Într-un mesaj postat pe Facebook, Băsescu a transmis condoleanțe familiei și apropiaților fostului lider social-democrat.
18:40
Grindeanu, după decesul lui Iliescu: Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate, celor apropiaţi şi tuturor care l-au cunoscut şi preţuit. O personalitate marcantă a istoriei recente # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, marţi, condoleanţe după decesul lui Ion Iliescu, despre care a apreciat că este o personalitate marcantă a istoriei recente, care a avut o contribuţie majoră în momente definitorii pentru destinul românilor, precum aderarea la NATO şi Uniunea Europeană.
18:30
Premierul Ilie Bolojan, după moartea lui Ion Iliescu: „Intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia” # DigiFM.ro
„Ion Iliescu intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia”, a declarat Ilie Bolojan, după moartea fostului președinte al României, într-un mesaj postat pe rețelele sociale.
18:30
Adrian Năstase, mesaj după moartea lui Ion Iliescu: "Îi datorez intrarea mea în politică. A luat cu el aproape un secol de istorie românească" # DigiFM.ro
Fostul premier Adrian Năstase afirmă că fostul preşedinte Ion Iliescu, care a decedat marţi, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, ”a luat cu el aproape un secol de istorie românească”. Năstase spune că Iliescu a fost un om de stat care a cultivat respectul bazat pe dialog, căruia îi datorează intrarea sa în politică.
