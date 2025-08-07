O întâlnire între Trump şi Putin este prevăzută „în următoarele zile”, anunță Kremlinul. Pregătirile pentru summit au început deja

11:10

Meteorologii au emis un nou Cod galben de caniculă pentru miercuri, vizând sudul, centrul şi estul Munteniei, sudul Moldovei şi Dobrogea continentală, unde temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. Totodată, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Moldovei, precum şi a zonei montane este Cod galben de furtuni, în timp ce judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi vor fi sub Cod portocaliu de vijelii puternice.