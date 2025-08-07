Slujba de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu s-a încheiat
PSNews.ro, 7 august 2025 13:30
Slujba de înmormântare a fostului președinte al României, Ion Iliescu, s-a încheiat. Sicriul a fost coborât în criptă în timp ce s-a intonat Imnul de stat și s-au tras 21 de salve de tun, potrivit ceremonialului prevăzut pentru funeralii de stat. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost coborât în criptă. […] Articolul Slujba de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu s-a încheiat apare prima dată în PS News.
Acum 5 minute
13:30
13:30
Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Sănătății # PSNews.ro
Situație fără precedent în sistemul medical românesc. Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca, Paul Neagu, îl notifică oficial pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și amenință că-l dă în judecată. El îl acuză pe Rogobete de declarații publice defăimătoare, făcute fără probe. Printr-un document oficial trimis de un cabinet de avocatură, ministrul este […] Articolul Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință că-l dă în judecată pe ministrul Sănătății apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
13:40
Imaginea care îți dă fiori: Ion Iliescu, fotografiat în 2004 cu anul morții sale pe fundal # PSNews.ro
Ion Iliescu a fost prezent la vârful puterii din România aproape toată viața lui de adult, fiind un lider influent în timpul Republicii Populare România, Republicii Socialiste România și a României postdecembriste, al cărui arhitect a fost. Cariera sa politică a fost încununată de cele trei mandate de președinte al României, fiind primul președinte ales de […] Articolul Imaginea care îți dă fiori: Ion Iliescu, fotografiat în 2004 cu anul morții sale pe fundal apare prima dată în PS News.
13:40
Primul politician care cere răspicat ca USR să iasă de la guvernare: „Ați făcut prăpăd când ați fost cu PNL!” # PSNews.ro
Europarlamentarul Maria Grapini s-a enervat pe USR după ce mai mulți membri ai partidului au cerut ca zilele de doliu național decretate în memoria lui Ion Iliescu să fie anulate. De la moartea lui Ion Iliescu liderii USR l-au atacat pe tema Revoluției și a Mineriadelor și au subliniat că nu merita ca în memoria lui să fie […] Articolul Primul politician care cere răspicat ca USR să iasă de la guvernare: „Ați făcut prăpăd când ați fost cu PNL!” apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
13:20
Funeralii Ion Iliescu: Sicriul fostului președinte – dus spre locul de veci pe un afet de tun # PSNews.ro
Cortegiul funerar cu sicriul fostului președinte Ion Iliescu a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III, unde cel care a condus România între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 și 2000 – 2004 este înmormântat cu onoruri militare. Convoiul funerar s-a deplasat spre cimitir pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul […] Articolul Funeralii Ion Iliescu: Sicriul fostului președinte – dus spre locul de veci pe un afet de tun apare prima dată în PS News.
13:20
A șaptea zi de proteste în fața Ministerului Educației, dar și la sediile PSD, PNL și USR, organizate de sindicate # PSNews.ro
Astăzi, 7 august, este a șaptea zi de proteste în fața Ministerului Educației și Cercetării, dar și la sediile partidelor politice PSD, PNL și USR, organizate de principalele federații sindicale din învățământ. Acestea solicită abrogarea Legii nr. 141/2025, „care are efecte extrem de grave asupra sistemului de învățământ”. Într-un mesaj pe Facebook, reprezentanții sindicatelor au transmis […] Articolul A șaptea zi de proteste în fața Ministerului Educației, dar și la sediile PSD, PNL și USR, organizate de sindicate apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
13:10
Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind casa, paza SPP și pensia # PSNews.ro
Moartea lui Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, survenită în data de 5 august 2025, a deschis nu doar un capitol de reflecție istorică, ci și o serie de întrebări concrete legate de drepturile de care ar mai putea beneficia soția sa, Nina Iliescu, în urma decesului acestuia. De la pensia de urmaș până […] Articolul Ce se întâmplă cu Nina după moartea lui Ion Iliescu? Decizie privind casa, paza SPP și pensia apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul de Externe Oana Țoiu începe joi o vizită la Kiev, despre care spune că este prima vizită bilaterală a unui ministru de externe român la Kiev de la invazia Rusiei din 2022. „Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Voi purta discuții cu înalți oficiali ucraineni pe toate temele de […] Articolul În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat în Ucraina apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:00
Atenție, șoferi! CNAIR monitorizează rovinieta cu peste 100 de camere video – Lista completă a punctelor de control # PSNews.ro
Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Acestea sunt folosite pentru a identifica vehiculele care nu au rovinietă valabilă. Taxa de drum este obligatorie iar lipsa acesteia se sancționează cu amendă contravențională. Iată lista completă cu cele peste 100 de camere de rovinietă și unde […] Articolul Atenție, șoferi! CNAIR monitorizează rovinieta cu peste 100 de camere video – Lista completă a punctelor de control apare prima dată în PS News.
13:00
FOTO Adio, „Măi dragă!”. Ce nu s-a văzut la televizor: Reacția bucureștenilor când au văzut mașina mortuară în trafic # PSNews.ro
Înmormântarea lui Ion Iliescu marchează un moment solemn în istoria recentă a României. Fostul președinte a fost condus joi, 7 august, pe ultimul drum printr-o ceremonie oficială, conform programului funeraliilor. Cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III în jur de ora 12:00, unde cel care a condus […] Articolul FOTO Adio, „Măi dragă!”. Ce nu s-a văzut la televizor: Reacția bucureștenilor când au văzut mașina mortuară în trafic apare prima dată în PS News.
13:00
Gafa zilei la tv: “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” # PSNews.ro
O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a gafat și a anunțat miercuri decesul președintelui Nicușor Dan, în momentul în care sicriul fostului șef de stat Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni. “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”, a declarat prezentatoarea, în timpul transmisiunii în […] Articolul Gafa zilei la tv: “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan” apare prima dată în PS News.
12:50
Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” # PSNews.ro
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că fostul președinte Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria țării. Toma recunoaște că România a avut o perioadă cu umbre și lumini în timpul conducerii lui Iliescu, doar că a rămas întreagă și a intrat în NATO și Uniunea Europeană. „Dragi buzoieni, Azi este zi de doliu național și […] Articolul Constantin Toma (PSD): „Ion Iliescu a lăsat urme adânci în istoria României. El a fost omul potrivit la locul potrivit” apare prima dată în PS News.
12:50
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Vila de pe Strada Moliere ajunge la cineva din afara familiei # PSNews.ro
Cu ani înainte de a se stinge din viață, Ion Iliescu împreună cu soția sa, Nina, au hotărât ca vila lor din cartierul Primăverii să fie moștenită de o persoană din afara familiei. Proprietatea de pe strada Moliere îi va reveni unui agent SPP care i-a fost devotat fostului președinte, și nu fiului adoptiv simbolic […] Articolul Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Vila de pe Strada Moliere ajunge la cineva din afara familiei apare prima dată în PS News.
12:50
Peste jumătate din solurile din Europa şi din regiunea mediteraneană erau afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO). Acest nivel de 51,9%, mai mare cu 21 de procente faţă de media perioadei 2012-2024 este cel mai ridicat înregistrat în această […] Articolul Europa, lovită de o secetă record: România, printre cele mai afectate țări apare prima dată în PS News.
12:40
Daniel David: Universitățile pot sprijini studenții din fonduri proprii, indiferent de forma de studiu # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că universitățile trebuie să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. Ministerul Educației și Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu […] Articolul Daniel David: Universitățile pot sprijini studenții din fonduri proprii, indiferent de forma de studiu apare prima dată în PS News.
12:40
A murit ultima soră a liderului țărănist Corneliu Coposu și cea care conducea fundația familiei # PSNews.ro
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață în dimineața zilei de 7 august 2025. Anunțul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu, printr-o postare publică. ‘Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în […] Articolul A murit ultima soră a liderului țărănist Corneliu Coposu și cea care conducea fundația familiei apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:30
Marii absenți de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde a fost Nicușor Dan în tot acest timp # PSNews.ro
Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, deși în ambele zile cât sicriul fostului președinte a fost expus la Cotroceni șeful statului se afla la biroul de la palatul prezidențial. Potrivit informațiilor Digi24.ro, atât miercuri cât și joi, președintele Nicușor Dan a fost prezent la biroul de la Palatul Cotroceni. Cu toate […] Articolul Marii absenți de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde a fost Nicușor Dan în tot acest timp apare prima dată în PS News.
12:30
Fabrica de confecții din Tulcea își închide porțile după 45 de ani, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro. Ultimul profit a fost înregistrat în octombrie 2024, iar în aprilie 2025, producția s-a oprit definitiv, transmite Rador. A fost dezvăluit și faptul că au fost primite oferte de preluare din Franța, dar la un preț dezamăgitor, chiar […] Articolul Fabrică de tradiție a României care dispare după 45 de ani. Relatări ale muncitorilor apare prima dată în PS News.
12:30
Luna iulie 2025 este a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ, marcată de schimbările climatice, a anunțat joi observatorul european Copernicus. „După doi ani de la cea mai caldă lună iulie înregistrată, recenta serie de recorduri de temperatură globală s-a încheiat. Pentru moment. Dar acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice […] Articolul Iulie 2025 – a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe Pământ apare prima dată în PS News.
12:20
Moment istoric. Garda de Onoare îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu: se înclină drapelul # PSNews.ro
Moment istoric pe Platoul Marinescu: Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se intonează Imnul de stat și are loc și ceremonia de înclinare a drapelului. Cortegiul pleacă spre Cimitirul Ghencea III pentru înmormântarea fostului șef de stat. Garda de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” i-a prezentat ultimul onor președintelui Ion Iliescu. A […] Articolul Moment istoric. Garda de Onoare îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu: se înclină drapelul apare prima dată în PS News.
12:00
Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții # PSNews.ro
O categorie importantă de pacienți români nu va mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a merge la un specialist. Măsura, anunțată de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost luată în colaborare cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Horațiu Moldovan, pentru a simplifica accesul la servicii […] Articolul Pacienții cu afecțiuni cronice pot merge direct la specialist, fără bilet de trimitere. Sunt însă niște condiții apare prima dată în PS News.
11:40
Președintele Donald Trump tocmai a adoptat o nouă serie de tarife vamale pentru zeci de parteneri comerciali ai Americii, marcând o escaladare substanțială a tensiunilor comerciale actuale, care ar putea constitui cea mai mare schimbare a economiei globale din ultimul secol, potrivit CNN. Noile politici comerciale istorice vin după luni de încercări eșuate ale lui […] Articolul Noile tarife istorice impuse de administrația Trump sunt deja în vigoare apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:30
Ce indemnizații a încasat premierul Ilie Bolojan pentru mandatul de senator al României. Fostul președinte al senatului a fost președinte interimar, iar acum este premierul țării Mandatul de senator al lui Ilie Bolojan a început oficial în data de 20 decembrie, iar două zile mai târziu era ales președinte al senatului României. Nu a stat […] Articolul Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României apare prima dată în PS News.
11:10
CNN: Trump le-a spus liderilor europeni că vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, vrea să se întâlnească personal cu președintele rus, Vladimir Putin, chiar săptămâna viitoare. Mai mult, ulterior, vrea să se aşeze la masa negocierilor atât cu Putin, cât şi cu Zelenski, spun două surse apropiate planului, citate miercuri de CNN. Trump și-ar fi prezentat intențiile în cadrul unei convorbiri telefonice cu liderii europeni. Potrivit […] Articolul CNN: Trump le-a spus liderilor europeni că vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
11:00
Vasile Dîncu a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre tensiunile din Coaliție între PSD și USR, în contextul funeraliilor de stat organizate de guvern. „USR-ul are un brand politic de contra-putere care este inadecvat acum când se află la putere, deci ei cumva trebuie să justifice această poziție puternică de putere și încearcă printr-o emoție […] Articolul Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR apare prima dată în PS News.
11:00
Presă: Explozia de la fabrica de armament de la Cugir arată ca sabotajele GRU din Bulgaria # PSNews.ro
Publicația Sega scrie că „incendiul de la fabrica de armament din România amintește de sabotajul GRU din Bulgaria”. Mai exact, publicația bulgară notează că în țara vecină au avut loc mai multe incendii la depozite și fabrici de armament, similare celui de la Fabrica de Arme de la Cugir, de sâmbătă. Publicația Sega atrage atenția că, în cazul multor […] Articolul Presă: Explozia de la fabrica de armament de la Cugir arată ca sabotajele GRU din Bulgaria apare prima dată în PS News.
10:50
În acest moment, în Sala Unirii, unde este așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu sunt patru foști premieri: Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă. Aceștia au venit la Cotroceni, pentru ultimul omagiu adus lui Ion Iliescu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte al României Ion Iliescu a fost […] Articolul Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă au venit la catafalcul lui Ion Iliescu apare prima dată în PS News.
10:50
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să le restituie celor de la OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, suma de 435,6 milioane lei, reprezentând TVA plus accesorii, plătite în 2013 pentru tranzacția din 2007, finalizată în 2008, de […] Articolul DECIZIE ANAF trebuie să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei apare prima dată în PS News.
10:40
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, spune, după ce a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, că serviciul public este o misiune, care nu se termină odată cu un mandat. ”Reforma statului și reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem șansa de a face România bine”, afirmă noul consilier al […] Articolul Mesajul lui Sebastian Burduja după ce a fost numit consilier la Bolojan apare prima dată în PS News.
10:40
Adrian Năstase a ajuns la Cotroceni, unde, în Sala Unirii este așezat sicriul lui Ion Iliescu. Adrian Năstase va participa la înmormântarea fostului președinte al României. Năstase nu a fost prezent miercuri, când mai multe oficialități au venit să îi prezinte onorul fostului președinte. Năstase i-a salutat, în Sala Unirii, pe fostul premier Nicolae Văcăroiu […] Articolul Fostul premier Adrian Năstase a ajuns la catafalcul lui Ion Iliescu apare prima dată în PS News.
10:30
VIDEO A început slujba la catafalcul lui Ion Iliescu. Nicușor Dan lipsește de la ceremonie # PSNews.ro
Un scurt moment religios a început la catafalcul lui Ion Iliescu. Sicriul va fi purtat apoi spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni. Lipsește de la ceremonie președintele României, Nicușor Dan. Este ultimul moment religios care are loc în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Toți invitații s-au […] Articolul VIDEO A început slujba la catafalcul lui Ion Iliescu. Nicușor Dan lipsește de la ceremonie apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:10
FOTO Primele imagini cu Nina Iliescu la căpătâiul soțului ei. Fosta primă doamnă a asistat la slujba de priveghi # PSNews.ro
Nina Iliescu, soția fostului președinte, a avut o apariție discretă miercuri seară, la Palatul Cotroceni, unde a participat la o scurtă ceremonie religioasă. De la ora 19:00, după ce accesul publicului la catafalc a luat sfârșit, în Sala Unirea a Palatului Cotroceni s-a desfășurat o ceremonie religioasă la care au participat membrii ai familiei și […] Articolul FOTO Primele imagini cu Nina Iliescu la căpătâiul soțului ei. Fosta primă doamnă a asistat la slujba de priveghi apare prima dată în PS News.
20:00
Două tablouri rare cu Ion Iliescu, scoase la licitație. Sumele pentru care au fost deja vândute # PSNews.ro
Înainte ca Ion Iliescu să înceteze din viață, două tablouri rare care îl întruchipau pe fostul președinte au fost scoase la licitație și vândute pe sume modice. Cuprins: Pentru ce sume au fost vândute portretele lui Ion Iliescu Ce i-a determinat pe cumpărători să liciteze pentru tablourile cu Ion Iliescu Pentru ce sume au fost […] Articolul Două tablouri rare cu Ion Iliescu, scoase la licitație. Sumele pentru care au fost deja vândute apare prima dată în PS News.
20:00
Zi de doliu național. Fostul preşedinte Ion Iliescu, înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor # PSNews.ro
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat joi. Autorităţile au stabilit programul ceremoniilor. Ziua de joi, 7 august, este declarată zi de doliu naţional şi se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu naţional pe teritoriul naţional si la misiunile diplomatice ale României, anunţă autorităţile. Conform programului, joi, între orele 9.00 şi 9.50 vor […] Articolul Zi de doliu național. Fostul preşedinte Ion Iliescu, înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor apare prima dată în PS News.
19:50
Eroină în vacanță: O româncă și-a salvat soțul și cei doi copii de la înec în Thassos. „Atenție când închiriați bărci!” # PSNews.ro
O familie de români, aflată în vacanță pe o insulă populară din Grecia, a trecut prin momente de groază, în timpul unei plimbări cu barca. „Aveți grijă la curenții marini din Thassos”, a avertizat turistul român. Experianța de șoc a fost făcută public pe un grup Facebook dedicat turiștilor din Thassos. „Cei care va gândiți să […] Articolul Eroină în vacanță: O româncă și-a salvat soțul și cei doi copii de la înec în Thassos. „Atenție când închiriați bărci!” apare prima dată în PS News.
19:50
Orașul din România care își face parc fotovoltaic pentru a scăpa de plata iluminatului public, inclusiv în instituții # PSNews.ro
Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a anunţat pe pagina sa de Facebook că municipalitatea a semnat contractul de finanțare pentru un proiect european care va permite producerea de energie solară destinată consumului propriu al orașului. „Astfel, tot iluminatul stradal precum și consumul de energie al instituțiilor publice se vor asigura gratuit, după implementarea proiectului urmând să […] Articolul Orașul din România care își face parc fotovoltaic pentru a scăpa de plata iluminatului public, inclusiv în instituții apare prima dată în PS News.
19:40
A fost reluat tranzitul gazelor prin Isaccea 1- Orlovka, oprit după ce Rusia lovise o stație de pompare # PSNews.ro
Fluxul de gaze la punctul de interconectarea Isaccea 1- Orlovka, care a fost afectat de atacul cu drone rusești de miercuri dimineață, a fost reluat la ora 15:00, după cum a confirmat Ion Sterian, șeful operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz. Tranzitul gazelor prin Isaccea 1- Orlovka a fost oprit la […] Articolul A fost reluat tranzitul gazelor prin Isaccea 1- Orlovka, oprit după ce Rusia lovise o stație de pompare apare prima dată în PS News.
19:30
Reportaj. Ce spun oamenii din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi de la moartea lui # PSNews.ro
Oltenița, a doua zi după decesul lui Ion Iliescu. Clopote mute, omagii zero. Pe strada copilăriei, niciun lăutar, ca altădată. Șuetele amicale din oraș mustesc însă de discuții despre Ion, președintele cu trei mandate, născut și crescut o vreme în mahalaua lăutarilor din anii ’30. – Pe unde a copilărit Iliescu, domne? – Cam pe […] Articolul Reportaj. Ce spun oamenii din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi de la moartea lui apare prima dată în PS News.
19:30
Romsilva are patru membri noi în Consiliul de Administrație. Indemnizațiile, reduse la 5.000 de lei brut # PSNews.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, miercuri, semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Contractele prevăd obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea, dar şi sancţiuni, inclusiv revocarea din funcţie fără oferirea de compensaţii băneşti. În plus, cuantumul indemnizaţiilor a fost redus la […] Articolul Romsilva are patru membri noi în Consiliul de Administrație. Indemnizațiile, reduse la 5.000 de lei brut apare prima dată în PS News.
19:20
Decesul lui Ion Iliescu este relatat și de presa internațională. Cel mai important ziar american, New York Times, îi dedică acestuia un lung necrolog. În textul cu titlul „Ion Iliescu, cel care a condus România după revoluție, moare la 95 de ani”, publicația americană scrie că acesta „a condus țara spre democrație, dar a fost […] Articolul Ion Iliescu, amplu necrolog în cel mai important ziar american, New York Times apare prima dată în PS News.
19:10
Primarul Adrian Anghelescu, Giurgiu: Municipiul nu își poate asigura cheltuielile de funcționare # PSNews.ro
Primarul Adrian Anghelescu a declarat miercuri că municipiul Giurgiu se află printre cele 75% dintre localităţile din ţară care nu îşi pot asigura cheltuielile de funcţionare. „Din anul 2021 vă spuneam de starea economico-financiară a Primăriei Giurgiu, care era una de insolvenţă sau de faliment. (…) Cu părere de rău a spus-o şi premierul României, […] Articolul Primarul Adrian Anghelescu, Giurgiu: Municipiul nu își poate asigura cheltuielile de funcționare apare prima dată în PS News.
19:00
Fostul ministru al Energiei în cabinetul Ciolacu, liberalul Sebastian Burduja, primește o nouă funcție în Guvern. Acesta a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii din 6 august, publicate în Monitorul Oficial. Activitatea lui Sebastian Burudja este neremunerată, potrivit deciziei prim-ministrului. Burduja a fost ministru al Energiei (2023–2024) și al Cercetării, […] Articolul Sebastian Burduja, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
18:50
VIDEO: Funeralii Ion Iliescu. Peste o mie de persoane și-au depus omagiul la catafalcul fostului președinte # PSNews.ro
Mai mult de o mie de persoane, preponderent oameni mai în vârstă, dar și tineri, au trecut miercuri după amiaza, timp de cinci ore, prin fața catafalcului fostului președinte Ion Iliescu, depus în Sala Unirii a Palatul Cotroceni. Cei care au dorit să aducă un ultim omagiu fostului șef de stat, au putut să o […] Articolul VIDEO: Funeralii Ion Iliescu. Peste o mie de persoane și-au depus omagiul la catafalcul fostului președinte apare prima dată în PS News.
18:50
Raport Erste: BNR ar putea menține dobânda-cheie în ședința din 8 august și ar putea majora perspectiva de inflație # PSNews.ro
Este de așteptat ca BNR să mențină dobânzile neschimbate la ședința din 8 august. Creșterea TVA-ului și a accizelor la începutul lunii august generează o incertitudine mai ridicată în privința impactului acestora asupra prețurilor de consum, iar Banca Centrală ar putea menționa “revizuirea în sens ascendent a perspectivei pe termen scurt privind inflația”, arată un […] Articolul Raport Erste: BNR ar putea menține dobânda-cheie în ședința din 8 august și ar putea majora perspectiva de inflație apare prima dată în PS News.
18:40
O furtună de 60 de minute a făcut prăpăd în Iași: arbori rupți, mașini avariate, străzi blocate # PSNews.ro
ISU Iași anunță că miercuri, în intervalul orar 15:53 – 16:40, județul Iași s-a aflat sub incidența unui cod roșu de vreme severă imediată, emis de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenele prognozate au inclus vijelii puternice cu rafale de vânt de peste 80–90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice frecvente, dar și grindină de dimensiuni medii […] Articolul O furtună de 60 de minute a făcut prăpăd în Iași: arbori rupți, mașini avariate, străzi blocate apare prima dată în PS News.
18:40
Un mort și un rănit, după o explozie la o bază militară din Cluj. Ce a dus la producerea accidentului # PSNews.ro
Incident șocant, într-o unitate militară din Cluj. Un militar a murit, iar altul a fost grav rănit, după ce roata unui camion din dotarea unității a explodat în timp ce o umflau. Cei doi erau angajați la o unitate din Bistrița și urma să preia un vehicul militar din Cluj când au observat că un […] Articolul Un mort și un rănit, după o explozie la o bază militară din Cluj. Ce a dus la producerea accidentului apare prima dată în PS News.
18:30
CNAS, schimbare majoră: Românii care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de internare când merg la medic # PSNews.ro
Bolnavii cu afecțiuni cronice incluse în programele naționale de sănătate vor putea avea acces mult mai ușor la consultații sau investigații medicale. Ei vor putea merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai fi nevoiți să facă un drum până la medicul de familie, pentru a cere bilet de trimitere. Măsura este prevăzută […] Articolul CNAS, schimbare majoră: Românii care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de internare când merg la medic apare prima dată în PS News.
18:20
Mugur Isărescu: Ion Iliescu a sprijinit independenţa BNR şi dezvoltarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă # PSNews.ro
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu afirmă că, atât timp cât a fost preşedinte, Ion Iliescu Ion Iliescu a sprijinit noul rol al Băncii Naţionale, independenţa ei şi dezvoltarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă. ”Ion Iliescu, primul Preşedinte ales al României post-decembriste, trecut acum în eternitate, a marcat decisiv orientarea politică a ţării spre Alianţa […] Articolul Mugur Isărescu: Ion Iliescu a sprijinit independenţa BNR şi dezvoltarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă apare prima dată în PS News.
18:10
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume # PSNews.ro
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta, scrie BBC. Potrivit gigantului social media, multe dintre acestea erau legate de centre de escrocherie conduse de organizații criminale din Asia de Sud-Est, care foloseau adesea munca […] Articolul WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume apare prima dată în PS News.
18:10
A murit Ilie Popa, veteranul de război care a fost martor la asasinarea premierului Armand Călinescu. Avea 105 ani # PSNews.ro
Ilie Popa, veteran de război și martor al unora dintre cele mai dramatice momente ale istoriei României, a murit în ziua de 5 august 2025, la vârsta de 105 ani. Născut în anul 1919 în județul Argeș, aflat la București în anul 1939, Popa a fost martor la asasinarea premierului Armand Călinescu de către legionari, […] Articolul A murit Ilie Popa, veteranul de război care a fost martor la asasinarea premierului Armand Călinescu. Avea 105 ani apare prima dată în PS News.
