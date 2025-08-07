Ce-a făcut Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu? A stat în biroul lui din Palatul Cotroceni (surse)

12:10

Nici măcar o săptămână nu a trecut de când tramvaiele liniei 41 sunt suspendate, însă călătorii deja nu mai suportă situația: aglomerația din autobuze este de nedescris, abia se mai închid ușile. Amintim că, pentru […] Articolul Hai ca mai sunt locuri și pe acoperiș Un crâmpei din distracția cu aglomerația din autobuze, pe traseul suspendatului tramvai 41. Ori prinzi loc pe scară, ori stai pe bară apare prima dată în B365.